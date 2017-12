Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 28. kole extraligy Litvínov 4:3 po prodloužení a navázali tak na páteční vítězství proti Hradci Králové. Tygři se třikrát prosadili v přesilových hrách, vítězným gólem a třemi asistencemi se na jejich výhře podílel Marek Kvapil. Čtyři kanadské body nasbíral i Martin Bakoš. Verva si připsala třetí porážku v řadě a v tabulce zůstává předposlední.

Aktivněji do utkání vstoupili hosté a Will v liberecké brance musel být hned od začátku ve střehu. V první gólové šanci vychytal Vandase a nepřekonal jej ani Hübl. Tygři se osmělili až v přesilové hře. V ideální pozici se ocitnul Jelínek, také Petrásek ale svůj tým podržel. Poradil si rovněž s dělovkou Vlacha. Oba týmy se však soustředili spíše na obranu a první třetina tak příliš šancí nenabídla.

Ihned po přestávce mohl poslat Liberec do vedení Kvapil, Petrásek si ale s jeho střelou poradil. Na druhé straně se do úniku dostal Hübl, a protože byl při zakončení faulován Jánošíkem, dostal výhodu trestného střílení. Litvínovský útočník však Willa nepřekonal.

V polovině utkání Bulíř ostře narazil na hrazení Baránka a za svůj zákrok putoval předčasně do kabin. Verva dokázala přesilovku rychle využít, Hübl našel volného Ihnacaka, který střelou na Willovo rameno poslal Litvínov do vedení.

To však trvalo pouhých 45 vteřin. Po faulu Nejezchleba se hrálo ve čtyřech na obou stranách a Liberec dokázal zásluhou Bakoše vyrovnat. Také domácí se ale z vyrovnání příliš dlouho neradovali. Po minutě hry si odražený kotouč našel Hübl a tvrdou ranou pod horní tyč rychle vrátil hostům vedení. To mohli Litvínovští ještě navýšit v další přesilovce, Will si však se střelami Kubáta a Ihnacaka dokázal poradit.

V úvodu třetí části hráli Liberečtí v početní převaze a po krásné kombinaci vyrovnal svým druhým gólem v utkání Bakoš. Gól domácí nabudil a najednou jich byl plný led. Dobrou šanci Krenželoka ale chytil Petrásek. Poté dostali Bílí Tygři další možnost přesilové hry a opět ji dokázali využít. Po Bakošově přiťuknutí otočil skóre utkání Redenbach.

Kanadský útočník mohl o chvíli později přidat čtvrtý gól, Petrásek ale s obtížemi jeho střelu vyrazil. Hosté se tlačili za vyrovnáním, Will ale odolával. Dvě minuty před koncem třetí třetiny se však až za domácí obranou objevil Hübl a svůj samostatný únik dokázal tentokrát proměnit. V samotném závěru ještě hráli domácí přesilovou hru, čtvrtý gól však nepřidali a tak se utkání prodlužovalo.

V úvodu nastaveného času ještě Liberec dohrával přesilovku a po krásné Bakošově přihrávce vystřelil domácím druhý bod Kvapil.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "První dvě třetiny jsme neodehráli vůbec podle našich představ, nedrželi jsme se plánu. Hráli jsme snad deset minut v kuse v oslabení. O druhé přestávce jsme si k naší hře něco řekli a změnili jsme přístup. Povedlo se nám zápas otočit v přesilovkách, bohužel v závěru nám soupeř z brejku vyrovnal. Jsem však rád, že jsme dokázali v prodloužení využít pokračující přesilovou hru a zvítězili."

Darek Stránský (Litvínov): "První třetina byla vyrovnaná, hrál se svižný hokej. Zbytek utkání byl poznamenán častými vylučováními. Udělali jsme dnes spoustu faulů, některé z kategorie školáckých. Místo toho, abychom v dlouhé přesilovce odskočili, tak jsme se o tuto možnost svojí nedisciplinovaností připravili. Liberec má šikovné hráče do přesilovek a také dokázal zápas otočit. My můžeme být rádi, že jsme dokázali alespoň z ojedinělého brejku vyrovnat. Za bod jsme rádi."

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 4:3 v prodl. (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Bakoš (Kvapil, Ševc), 42. Bakoš (Redenbach, Kvapil), 50. Redenbach (Bakoš, Kvapil), 61. Kvapil (Bakoš, Ševc) - 29. Ihnacak (V. Hübl, Hunkes), 31. V. Hübl (Hunkes, Gerhát), 59. V. Hübl (Hunkes, Trávníček). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:7, navíc Bulíř 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:1. Diváci: 5454.

Sestavy:

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Kolmann, Derner, od 21. Maier - Ordoš, P. Jelínek, Kvapil - Bakoš, Bulíř, L. Krenželok - J. Stránský, Redenbach, Jašek - Lakatoš, Špaček, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Litvínov: Petrásek - Hunkes, Kubát, Gula, L. Doudera, Baránek, Sörvik, Z. Sklenička - Gerhát, V. Hübl, Nejezchleb - J. Černý, Ihnacak, Vandas - Trávníček, M. Hanzl, Jánský - Matoušek, Válek, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.