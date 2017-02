Praha - Hokejisté Liberce budou mít v pátečním 49. extraligovém kole první příležitost dosáhnout na obhajobu Prezidentského poháru. Bílí Tygři se představí na ledě Vítkovic, a pokud vyhrají v základní hrací době, nemusejí se ohlížet na další výsledky. Druhý Třinec čeká bitva v Brně. Kometa hájí pozici v šestce před Chomutovem a má k dobru jediný bod. Rovněž před Piráty je však náročný zápas. Vyjedou na led Zlína, jemuž schází bod na desátou Plzeň.

Vítkovice se třemi porážkami v krátkém sledu vyřadily z reálného boje o přímý postup do čtvrtfinále a zkomplikovaly si i situaci ve hře o předkolo - na jedenáctý Zlín už mají jen pětibodový náskok. V pátek jim navíc stojí v cestě neoblíbený Liberec, se nímž v extralize osmkrát v řadě nebodovaly.

"Musíme navázat na to, co jsme předvedli ve třetí třetině proti Zlínu. Tlačili jsme se do branky, byla tam snaha něco s výsledkem udělat, ale pořád se trápíme v koncovce," řekl trenér Pavel Trnka. Ostravané postrádají zraněné Kucseru a Tybora, do hry se po trestu vrací Baranka.

Úřadující šampion Liberec se po nepovedené sérii, kdy va třech utkáních inkasoval v základní době celkem 14 branek, zvedl. V dalších třech duelech bodoval naplno a dohromady obdržel pět gólů. "Přirozeně jsme se zaměřili na to, abychom tolik neinkasovali. Ve Vítkovicích nás čeká s ohledem na pozici domácích extrémně těžké utkání, na které se hodně soustředíme. Rádi bychom uspěli a potvrdili vítězství v základní části," řekl ČTK asistent trenéra Karel Mlejnek.

Kometa si stále drží pozici lídra tabulky z domácích zápasů, přesto se ale nemůže vyhrabat z výsledkové i herní krize. Zoufale bojuje o udržení šestého místa a naději na přímý postup do play off. "Věřím, že potvrdíme postavení v tabulce domácích zápasů a Třinec porazíme. Také náš soupeř střídá lepší zápasy s horšími. Ovšem pokud chceme uspět, tak se musíme výrazně zlepšit oproti našemu poslednímu vystoupení v neděli v Praze se Spartou," uvedl asistent trenéra Kamil Pokorný.

Cestu k úspěchu spatřuje v návratu k hokejové jednoduchosti. "Podobně jsme hráli v posledním domácím vítězném utkání proti Pardubicím. Bohužel se strašně nadřeme na góly," podotkl Pokorný. Do sestavy Brna se vrátí po jednozápasové přestávce útočník Vincour, na marodce jsou stále obránci Štencel s Krejčíkem a útočník Zaťovič.

Komfortní náskok druhého Třince na zbytek pole se takřka rozplynul a už v pátek ho může přeskočit Sparta. Oceláři z posledních dvanácti kol pouze třikrát vyhráli v normálním čase. "Nemusím říkat, že pracujeme na zlepšení. Ale skoro v každém zápase se opakuje naše trápení v přesilovkách, málo střelby, pak to je pořád těsné a otevřené," řekl asistent kouče René Mucha. Třinci schází Martin Růžička.

Zlín dělí po vítězství ve Vítkovicích dva body od postupu do předkola. Na desátou Plzeň ztrácejí Berani jen bod, ale mají horší vzájemnou bilanci. Cesta k zachování naděje vede přes vítězství nad Chomutovem, s nímž však Berani v tomto ročníku ze tří zápasů nezískali ani bod.

"I tato statistika svědčí o tom, že nás čeká těžký soupeř, který disponuje kvalitními útočníky. Máme ale všechno ve svých rukou. Pokud budeme plnit taktické pokyny jako v posledních zápasech, můžeme uspět," věří zlínský trenér Robert Svoboda. Na marodce je obránce Řezníček, naopak Zlín posílí do konce sezony obránce Vojtěch Zadražil z Prostějova.

Chomutov cítí šanci na přímý postup do čtvrtfinále. "Měli jsme úkol dostat se do desítky, šestka je něco navíc. Bylo by to výborné a byl by i prostor na odpočinek pro kluky. V pátek by nám mohl pomoci tlak, který na sobě o desítku hrající domácí mají, ale ve Zlíně se hraje těžko, diváci vytvoří dobrou atmosféru," předpověděl asistent trenéra Petr Martínek. Na marodce je Tomica.

Litvínov po slabším období vyhrál pět ze šesti posledních zápasů, na sedmý Chomutov má k dobru šest bodů a doma proti Plzni příležitost svou pozici ještě posílit.

Plzeň však naproti tomu touží udržet své postavení mezi desítkou, neboť další dva zápasy sehrají Indiáni doma proti nejhorším celkům soutěže, Karlovým Varům a Pardubicím, v nichž by mohli účast v předkole potvrdit. "Víme, o co hrajeme. Do konce je pár zápasů a my musíme urvat každý bod. Nesmíme koukat na zápasy okolo, musíme jít do zápasů naplno. Zápasy jdou rychle za sebou a my každý další musíme odmakat a pokusit se ho vyhrát. Když to uděláme, štěstí se k nám přikloní," řekl zkušený obránce Petr Kadlec.

Hradec Králové po sérii čtyř výher podlehl těsně domácímu Liberci a ještě nemá čtvrtfinálovou jistotu. "Díváme se hlavně pod sebe. Mnohem více než nahoru. Chceme zůstat v šestce a být v klidu. Co bude navrch, to je jen další pozitivum. Neřešíme teď, jestli přeskočíme Třinec. Kdyby se to náhodou povedlo, určitě by to byla radost," řekl útočník Richard Jarůšek.

Olomouc je v těžké pozici. Na desátou Plzeň má manko čtyř bodů, ve hře jich zůstává 12. "Potřebujeme sbírat body. Bez ohledu na to, kde hrajeme. Je jedno, zda hrajeme na Spartě nebo v Hradci Králové. Potřebujeme bodovat kdekoliv, nedá se nic jiného dělat. Myslím, že minimálně tři zápasy z těch zbývajících čtyř musíme vyhrát," předpověděl asistent trenéra Jan Tomajko.

Mladá Boleslav zabrala v pravý čas. Středočeši bodovali osmkrát za sebou, z toho šest utkání vyhráli a pokaždé se jim to podařilo v základní hrací době. Mají díky tomu šest bodů k dobru na jedenáctý Zlín. Zároveň ale nelehký los. Po pátečním duelu se Spartou míří tým do Chomutova, následně přivítá Třinec a základní část zakončí v Liberci. "Bude to těžké, ale chceme a potřebujeme v těch utkáních ještě nějaké body uhrát," zdůraznil útočník Jakub Klepiš.

Sparta dala najevo, že už nehodlá přepustit třetí příčku a chce spíše o stupínek výš. "Jsme ve fázi sezony, kdy každý bod může měnit pozice v tabulce. Chceme skončit v základní části co nejvýše, ať už kvůli výchozí pozici pro play off či kvůli boji o postup do příštího ročníku Ligy mistrů. V Boleslavi nás čeká těžký zápas, domácí také bojují o co nejlepší postavení v tabulce a budou se na nás chtít vytáhnout. Chceme navázat na výsledkově úspěšné předchozí zápasy," připomněl asistent trenéra Zdeněk Moták sérii tří výher. Disciplinární trest si odpykává gólman Pöpperle.

Karlovy Vary a Pardubice čeká předehra toho, co bude následovat ve skupině o umístění. "S Energií budeme hrát ještě sedmkrát do konce sezony. Každý zápas chceme vyhrát, je to důležité pro psychiku hráčů, dále se musíme držet toho, co chceme hrát. Nesmíme jít do utkání jako kaskadéři, ale hrát to, co si řekneme. Musíme dodržovat stanovenou taktiku a hrát naplno pořád stejně od první do poslední minuty," uvedl kouč Miloš Holaň. Mimo hru jsou Čáslava, Rolinek a Tomášek.

Statistické údaje před pátečními zápasy 49. kola Tipsport extraligy:

HC Vítkovice Ridera (9.) - Bílí Tygři Liberec (1.).

Začátek: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 0:2, 1:2.

Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 48 zápasů/27 bodů (12 branek + 15 asistencí) - Petr Jelínek 47/36 (16+20).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,30 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,21 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,61 a 91,69 - Roman Will 1,71, 93,43 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,87, 92,32 a třikrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

Bílým Tygrům při lepší bilanci ve vzájemných zápasech s druhým Třincem, který na ně ztrácí devět bodů, stačí bez ohledu na ostatní výsledky výhra za tři body k obhajobě Prezidentského poháru pro vítěze základní části.

Ostravané třikrát za sebou nebodovali a z posledních pěti zápasů vyhráli jediný.

Liberec třikrát za sebou naplno bodoval.

Bílí Tygři ve vzájemných zápasech v extralize s Vítkovicemi osmkrát za sebou vyhráli a Ostravané se radovali naposledy na konci prosince 2014 po domácí výhře 4:1. Vítkovice vedle toho uspěly proti Liberci loni v listopadu doma v odvetném utkání osmifinále Ligy mistrů po výhře 3:1 v prodloužení.

Do sestavy Vítkovic se po odpykání čtyřzápasového disciplinárního trestu může vrátit obránce Ivan Baranka.

Vítkovický útočník Vojtěch Tomi v neděli oslaví 23. narozeniny.

HC Verva Litvínov (5.) - HC Škoda Plzeň (10.).

Začátek: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 2:0, 2:4.

Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 48/39 (16+23) - Dominik Kubalík 47/45 (27+18).

Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,05, 92,88 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,38 a 92,27 - Matěj Machovský 2,28, 92,44 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,17 a 80,77.

Zajímavosti:

Litvínov vyhrál třikrát za sebou a ztratil v této sérii jediný bod. Z posledních šesti utkání vyhrál pětkrát.

Plzeň po třech zápasech bez bodu v neděli zabrala a porazila doma Vítkovice 6:2.

Plzeňský útočník Tomáš Svoboda v pátek oslaví 30. narozeniny.

PSG Zlín (11.) - Piráti Chomutov (7.).

Začátek: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:6, 1:2, 1:3.

Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 46/34 (17+17) - Michal Vondrka 48/46 (23+23).

Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,85, 90,88 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,96 a 85,81 - Ján Laco 2,69, 89,84 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,54 a 87,44, Jan Strmeň 3,58 a 87,10.

Zajímavosti:

Zlín v úterní dohrávce 42. kola na ledě Vítkovic vyhrál 4:2, ukončil šestizápasové čekání na plný bodový zisk a na jediný bod se přiblížil desáté Plzni.

Piráti vyhráli tři z posledních pěti zápasů a získali v nich devět bodů.

Chomutov ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrál.

Zlínský obránce Miroslav Blaťák v sobotu oslaví 35. narozeniny, chomutovskému obránci Brettu Flemmingovi bude v neděli 26 let.

Zlínský útočník Petr Holík může v neděli v Olomouci sehrát 400. zápas v extralize.

HC Energie Karlovy Vary (14.) - HC Dynamo Pardubice (13.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 4:3, 3:2.

Nejproduktivnější hráči: Václav Skuhravý 48/22 (13+9) - Tomáš Rolinek 45/35 (17+18).

Statistiky brankářů: Tomáš Závorka 2,79 a 89,55, David Honzík 3,06 a 89,39, Tadeáš Dvořák 2,89 a 86,21 - Martin Růžička 3,34 a 90,00, Jaroslav Hübl 3,76 a 88,02.

Zajímavosti:

Energie prohrála šestkrát za sebou a získala v této sérii jen tři body.

Dynamo prohrálo pětkrát za sebou a získalo v této sérii jediný bod.

Karlovarský útočník Tomáš Rachůnek v neděli oslaví 26. narozeniny.

HC Kometa Brno (6.) - HC Oceláři Třinec (2.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 3:2 po sam. nájezdech, 1:4.

Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 45/38 (15+23) - Tyler Redenbach 39/36 (13+23).

Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,43, 90,69 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,66 a 88,92, Pavel Jekel 1,99 a 92,68 - Šimon Hrubec 1,93, 93,29 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,24 a 88,64.

Zajímavosti:

Kometa vyhrála jen tři z posledních 11 zápasů a získala v nich jen devět bodů.

Brňané vyhráli ve vzájemných zápasech doma třikrát za sebou.

Oceláři třikrát za sebou bodovali a nasbírali v této sérii šest bodů.

Brněnský obránce Michal Gulaši může sehrát 600. zápas v extralize, třinecký bek Vladimír Roth může nastoupit ke 400. duelu v nejvyšší soutěži.

Třinecký útočník Rostislav Marosz dnes slaví 26. narozeniny, brněnskému obránci Janu Štenclovi bude v neděli 22 let.

Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Olomouc (12.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 3:2, 4:1.

Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Bednář 47/45 (10+35) - František Skladaný 40/24 (10+14).

Statistiky brankářů: Patrik Rybár 2,04, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,55, 91,39 a dvakrát udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,24, 91,21 a čtyřikrát udržel čisté konto, Martin Falter 3,79 a 85,94.

Zajímavosti:

Mountfield po čtyřech zápasech bez ztráty bodu v neděli prohrál v Liberci 1:2.

Olomouc prohrála tři z posledních čtyř zápasů a získala v nich jen tři body. Venku nebodovala třikrát za sebou.

Hradec Králové vyhrál ve vzájemných zápasech devětkrát za sebou, Olomouc uspěla naposledy na konci listopadu 2014 po vítězství na východě Čech 4:1.

BK Mladá Boleslav (8.) - HC Sparta Praha (3.).

Začátek: 18:20 (ČT Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:9, 3:4, 0:4.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Hyka 44/35 (15+20) - Petr Vrána 46/47 (21+26).

Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,32, 92,81 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,80 a 91,34, Tomáš Halász 5,26 a 81,54 - Tomáš Pöpperle 2,22, 91,17 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,03, 91,93 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

Mladá Boleslav čtyřikrát za sebou naplno bodovala a naprázdno nevyšla už v osmi zápasech v řadě.

Sparta třikrát za sebou naplno bodovala při skóre 12:1.

Pražané vyhráli ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou, Mladá Boleslav uspěla naposledy na konci října 2015 po domácí výhře 4:3 v prodloužení.

Sparťanský brankář Tomáš Pöpperle si odpyká druhý ze třízápasového disciplinárního trestu za zákrok na brněnského Leoše Čermáka.

Mladoboleslavský obránce Matěj Stříteský může sehrát 400. zápas v extralize.

Mladoboleslavský útočník Lukáš Pabiška oslaví v pátek 33. narozeniny, sparťanský forvard André Deveaux dovršil věk 33 let dnes.

Další program:

Neděle 26. února - 50. kolo:

15:00 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov (1:5, 3:0, 2:3), HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové (2:3 po sam. nájezdech, 3:4 v prodl., 1:5),

15:30 Piráti Chomutov - BK Mladá Boleslav (2:4, 2:1, 3:2),

16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno (1:5, 4:3 v prodl., 0:3),

16:30 HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary (2:1 po sam. nájezdech, 3:1, 3:0),

17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera (0:2, 3:0, 1:4),

18:30 HC Olomouc - PSG Zlín (1:3, 3:1, 1:3; ČT sport).