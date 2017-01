Praha - Hokejisté mistrovského Liberce si mohou ve středeční předehrávce 46. kola extraligy proti Zlínu upevnit vedení v tabulce a udělat další krok na cestě k obhajobě Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části. Před druhým Třincem mají Bílí Tygři náskok osmi bodů. Devátý Zlín se bude snažit vylepšit si pozici v desítce pro play off.

Liberec čtyřikrát za sebou neztratil ani bod a jeho náskok v čele roste. "Ještě máme jedenáct zápasů do konce, ale je to super, lépe se nám dýchá," pochvaloval si nejproduktivnější hráč Bílých Tygrů Petr Jelínek, který nedělní domácí trápení s poslednímu Karlovými Vary prolomil dvěma góly a zařídil po obratu výhru 3:2.

Liberečtí se ale postavením v tabulce nezabývají. "Samozřejmě to víme, ale nijak to neřešíme. Snažíme se jít zápas od zápasu a pokaždé bodovat. Teď se nám povedla vítězná série, takže jsme si vybudovali i náskok. Byly to většinou zápasy, které jsme vyhráli o gól nebo dva, ale byly to výhry za tři body," řekl útočník Jan Ordoš.

Beranům se také daří a v Liberci čekají hodně těžký boj. "Liberec je v pohodě, vede tabulku. Nic na tom nemění jeho poslední trápení s Karlovými Vary," prohlásil trenér Zlína Robert Svoboda. Nástupce Rostislava Vlacha byl na lavičce na konci prosince při domácí porážce s Bílými Tygry 2:3, předtím Zlín ve dvou zápasech ještě pod bývalým koučem vyšel gólově naprázdno (0:5, 0:4).

"Liberec je silný soupeř, proti němuž se dá ale také zahrát. Rozhodně nejsme bez šance. O lepší výsledek v posledním zápase nás připravily zbytečné chyby. V přípravě si ale zdůrazníme pozitivní věci, které nám proti Tygrům vyšly," dodal Svoboda, jenž stále postrádá dlouhodobě zraněného obránce Horáka. Po zápase s Litvínovem je mimo hru také útočník Kubiš, který má pochroumané rameno.

Statistické údaje před středeční předehrávkou 46. kola extraligy:

--------

Bílí Tygři Liberec (1.) - PSG Zlín (9.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:0, 4:0, 3:2.

Nejproduktivnější hráči: Petr Jelínek 40 zápasů/30 bodů (14 branek + 16 asistencí) - Roberts Bukarts 39/28 (14+14).

Statistiky brankářů: Roman Will průměr 1,54 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,16 procenta a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,69, 92,84 a třikrát udržel čisté konto - Libor Kašík 2,70, 91,22 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,88 a 86,15.

Zajímavosti:

- Liberec čtyřikrát za sebou naplno bodoval a doma je stoprocentně úspěšný už šest utkání v řadě.

- Zlín vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů a získal v nich 12 bodů.

- Bílí Tygři ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou neztratili ani bod. Naprázdno vyšli naposledy v lednu 2016 po prohře ve Zlíně 1:2.

- Duel se měl hrát původně ve středu 15. února, ale byl přesunut kvůli termínové kolizi v Home Credit Areně, která bude hostit zápas volejbalistů liberecké Dukly v Lize mistrů s italským týmem Lube Civitanova.