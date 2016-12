Soluň (Řecko) - Fotbalisté Liberce do jarních vyřazovacích bojů v Evropské lize nepostoupili. Slovan v závěrečném 6. kole základní skupiny J prohrál na hřišti PAOK Soluň 0:2 a se ziskem čtyř bodů obsadil poslední místo v čtyřčlenné tabulce. Domácí poslal ve 29. minutě do vedení Garry Rodrigues a v 67. minutě pojistil náskok Dimitris Pelkas.

Liberec si zahrál základní skupinu pohárů počtvrté v historii a stejně jako v minulé sezoně nepostoupil. Do jarní vyřazovací fáze prošel jen v ročníku 2013/14.

Slovan v Soluni potvrdil, že ho závěr roku nezastihl v ideální formě. Severočeši vyhráli jediný z posledních devíti zápasů, v domácí soutěži nezvítězili šestkrát za sebou a přezimují jen dva body od sestupové pozice.

Liberecký kouč Trpišovský nasadil v Soluni očekávanou základní sestavu. Uzdravený reprezentant Sýkora začal jen na lavičce a na levém kraji obrany nastoupil Bartošák.

PAOK byl celou první půli aktivnější a hned ve třetí minutě mohl jít do vedení. Přetažený centr vrátil před bránu Crespo a Varela z několika kroků hlavičkoval nad břevno.

Slovan potřeboval k postupu nejen vyhrát, ale zároveň doufat, že Karabach v druhém duelu prohraje s Fiorentinou. První předpoklad se Severočechům začal vzdalovat po půlhodině, kdy aktuálně jedenáctý celek řecké ligy otevřel skóre. Hosté zbytečně ztratili míč, Matos z pravé strany zacentroval do vápna a Rodrigues ranou po zemi překonal Dúbravku.

Před pauzou slovenský brankář Liberec dvakrát podržel. Nejprve dokázal zareagovat na patičku Athanasiadise, který dvěma góly zajistil PAOK výhru 2:1 v Liberci, a ve 45. minutě vykopl Matosovu střelu.

Slovan za celou první půli nevystřelil mezi tyče a trenér Trpišovský se pokusil ofenzivu zvednout tím, že místo obránce Karafiáta poslal na hřiště Bartla. Jenže hosté se dál spíše bránili a krátce poté, co v 65. minutě nahradil Ekpaie Sýkora, inkasovali podruhé. Leovac poslal centr do vápna a před Dúbravkou umístil balon do sítě Pelkas.

Až poté poprvé vystřelili na bránu i Severočeši. Po Bartlově centru hlavičkoval Komličenko a gólman Glykos zasáhl jen s pomocí tyče. Na víc už se ale Slovan nezmohl.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Zklamání je to veliké vždy, když prohrajete. Navíc podle druhého výsledku víme, že pokud bychom utkání zvládli, mohli jsme postoupit. Ale upřímně řečeno by to nebylo spravedlivé vůči tomu, co jsme ve skupině předvedli. Dneska byl mezi týmy obrovský rozdíl. Dopadlo to tak, že tento zápas byl přímý duel o to, kdo postoupí. PAOK ukázal daleko větší kvalitu, sebevědomí, lepší práci s míčem a lépe mu zahrála záloha. Postoupil zaslouženě. Naše šance spočívala v tom, že dáme první gól. V těchto zápasech vždy hodně rozhoduje první gól. My ty zápasy neumíme otáčet, dáváme málo gólů. Druhou půli už tam byly pasáže, kdy nám soupeř skoro nepůjčil míč."

Lukáš Pokorný (kapitán Liberce): "Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát, že chceme postoupit. Musíme si ale upřímně přiznat, že PAOK nás dnes zatlačil. Hrál velmi dobře a zaslouženě postoupil. Mrzí nás to, zvlášť když Fiorentina vyhrála. Ale nedá se nic dělat. Je to škoda, že jsme nedali podzimu nálepku v podobě postupu. Bylo by to krásné. Doufám, že třeba příště už postoupíme. Měli jsme zvládnout ty zápasy jindy a nemuseli jsme se teď honit za vítězstvím. Tady jsme to mohli zachránit, ale v těch zápasech předtím jsme třeba někdy nemuseli ztratit body. Ale je to jen kdyby."

PAOK Soluň - Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 29. Rodrigues, 67. Pelkas. Rozhodčí: Marriner - Beck, Lennard - Madley, Friend (všichni Angl.). ŽK: Crespo, Pelkas, Rodrigues, Matos - Ekpai, Pokorný, Folprecht, Sýkora.

PAOK: Glykos - Matos, Varela, Crespo, Leovac (82. Malezas) - Cimirot, Caňas - Pelkas (80. Šachov) - Campos, Athanasiadis (71. Kuluris), Rodrigues. Trenér: Ivič.

Liberec: Dúbravka - Karafiát (46. Bartl), Coufal, Pokorný, Bartošák - Folprecht (80. Kubyškin), Breite - Ekpai (65. Sýkora), Ševčík, Vůch - Komličenko. Trenér: Trpišovský.

Konečná tabulka:

1. Fiorentina 6 4 1 1 15:6 13 2. PAOK Soluň 6 3 1 2 7:6 10 3. Karabach 6 2 1 3 7:12 7 4. Slovan Liberec 6 1 1 4 7:12 4