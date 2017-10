Davos (Švýcarsko) - Hokejisté Liberce už s jistotou postupu do play off a v sestavě bez řady opor zakončili skupinu E Ligy mistrů porážkou v Davosu 2:3 a skončili druzí. Neuspěli tak v boji na dálku o první místo se švédským Växjö, které vyhrálo doma nad Cardiffem, takže by Bílým Tygrům nestačil ani případný úspěch v Davosu.

Liberec do Švýcarska vyrazil bez brankářské jedničky Romana Willa, nenastoupili ani obránci Lukáš Derner, Adam Jánošík, Martin Ševc, Ladislav Šmíd či útočníci Martin Bakoš, Milan Bartovič, Michal Bulíř, Petr Jelínek Lukáš Krenželok, Jan Stránský nebo Jaroslav Vlach.

Davos, který hrál bez českého forvarda Roberta Kousala, dostal do vedení už po 80 vteřinách Dino Wieser. Za dvě a půl minuty vyrovnal obránce Husa, ale v druhém dějství využil dvě přesilové hry Američan Little a rozhodl. Za Bílé Tygry už jen snížil v 56. minutě šestnáctiletý útočník Michal Teplý.

Los osmifinále se uskuteční v pátek ve 12:00 v Helsinkách. Liberec bude stejně jako Kometa Brno a Třinec mezi nenasazenými týmy. Hradec Králové skončil účinkování už v základní skupině. První zápasy úvodního kola play off se budou hrát v úterý 31. října či ve středu 1. listopadu, odvety v úterý 7. listopadu.

Hokejová Liga mistrů: -------- Skupina A: Banská Bystrica - Tappara Tampere 5:2, Salcburk - Wolfsburg 4:3 (za hosty Kreps 0+1). Konečná tabulka: 1. Tappara Tampere 6 5 0 0 1 26:11 15 2. Salcburk 6 3 0 0 3 20:22 9 3. Wolfsburg 6 2 0 0 4 15:23 6 4. Banská Bystrica 6 2 0 0 4 13:18 6

Skupina B: Stavanger - KalPa Kuopio 4:6. Konečná tabulka: 1. Malmö 6 4 0 1 1 23:17 13 2. Kometa Brno 6 2 3 0 1 18:15 12 3. KalPa Kuopio 6 3 0 1 2 25:22 10 4. Stavanger 6 0 0 1 5 13:25 1

Skupina E: HC Davos - Bílí Tygři Liberec 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) Branky a nahrávky: 2. D. Weiser (Walser), 24. Little, 35. Little (Nygren, Egli) - 4. Husa (Psota, Jeník), 56. Teplý. Rozhodčí: Štolc (Rak.), Koch - Borga, Wüst (všichni Švýc.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 1917. Sestava Liberce: Stezka - Husa, Kolmann, Plutnar, Havlín, Pyrochta, J. Bednář - Hrabík, Vantuch, Ordoš - Lakatoš, Chrtek, Jašek - Jeník, D. Špaček, Psota - A. Dlouhý, Z. Král, Teplý. Trenéři: Pešán a Mlejnek. Växjö - Cardiff 3:2. Konečná tabulka: 1. Växjö 6 4 1 0 1 22:16 14 2. Bílí Tygři Liberec 6 3 0 1 2 24:21 10 3. Davos 6 2 0 1 3 22:19 7 4. Cardiff 6 1 1 0 4 17:29 5

Skupina H: Curych - Klagenfurt 3:0. Konečná tabulka: 1. Frölunda 6 5 1 0 0 21:10 17 2. Curych 6 3 0 2 1 24:10 11 3. Klagenfurt 6 2 1 0 3 15:15 8 4. Rapaces de Gap 6 0 0 0 6 8:33 0 Nasazení pro páteční los 1. kola play off (ve 12:00 v Helsinkách): Nasazené kluby (vítězové základních skupin): Tappara Tampere, Malmö IF, EV Zug, Adler Mannheim, Växjö Lakers, Nottingham Panthers, Red Bull Mnichov, Frölunda HC. Nenasazené kluby (z druhých míst základních skupin): Red Bull Salcburk, HC Kometa Brno, JYP Jyväskylä, HC Oceláři Třinec, Bílí Tygři Liberec, SC Bern, Brynäs IF, Curych Lions.