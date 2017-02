Liberec - Hokejisté Liberce prohráli v 50. kole extraligy s Brnem těsně 1:2 a zkomplikovali si tak cestu za celkovým vítězstvím v základní části. Před druhým Třincem už mají jen tříbodový náskok, ve hře přitom bude ještě šest bodů. Kometa díky vítězné trefě Martina Erata z 52. minuty uhájila díky lepšímu skóre šestou příčku před Chomutovem, který porazil Mladou Boleslav.

Severočeši byli v úvodní třetině aktivnější. V první šanci byl Bulíř, ale Čiliak ho vychytal. V deváté minutě si oba vzájemný minisouboj zopakovali, dopadl se stejným výsledkem. Domácí hráli vzápětí první přesilovku zápasu, při níž se do úniku dostal brněnský kapitán Čermák, ale byl už na ledě příliš dlouho a únava sehrála své - Šimek ho ještě před zakončením stihl dohnat a šanci zmařit.

Ve 13. minutě dokázal Ordoš prostrčit chytře kotouč na Krenželoka, jenže ten ani na dva pokusy nedokázal překonat Čiliaka. Kometa o sobě dala trochu více vědět s blížící se přestávkou při své první přesilovce, Will v liberecké brance byl však velmi pozorný. Ve velké příležitosti neuspěl už při hře v pěti na obou stranách Erat.

Kometa jako kdyby zjistila, že úřadující šampion je zranitelný. A pořádně šlápla do nástupu do druhé dvacetiminutovky. Nejprve minul Káňa, ale pak ukončil obléhání liberecké branky Trška, jehož nahození od modré čáry překvapivě skončilo až za Willovými zády. Jen krátce po opětovném zahájení hry pálil z ideální pozice těsně mimo tyče Ondřej Němec.

Liberečtí mohli odpovědět při přečíslení čtyři na dva, které zakončoval aktivní Bulíř, jenže ani nadvakrát nenašel recept na Čiliaka. Brněnský gólman i nadále zářil. Výtečně vychytal Jelínka, při hře čtyři na čtyři pak na něho uháněl Bartovič, ani s blafákem do bekhendu však neuspěl.

V úvodu třetího dějství měli domácí k dispozici 21 vteřin přesilové hry pět na tři, ale zahrozili až při následné klasické početní výhodě, během níž se kotouč zvolna kutálel do hostující branky, avšak Čiliak ho vleže stihl odpálit svou holí. V 50. minutě mohl zvýšit Zohorna, při oslabení ale trefil jen tyč. Co se nepodařilo jemu, napravil Erat, jenž těsně před Willem tečoval Kováčikovu nabídku.

Představení Bílých Tygrů se měnilo v čím dál větší křeč a po vyloučení Šimka to s nimi nevypadalo dobře, jenže pak našlápl Bartovič, využil toho, že Bartejs přišel o hůl a bekhendem překonal Čiliaka. Po dlouhých 154 minutách a 59 vteřinách tak ukončil střelecký půst Severočechů. Ti to v závěru zkusili dlouho bez brankáře, na vyrovnání už ale nedosáhli.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Potýkáme se poslední zápasy se špatnou koncovkou; už od utkání s Hradcem Králové, pak jsme nevstřelili branku ve Vítkovicích, dnes jsme dali jedinou branku v oslabení, což byl kámen úrazu toho zápasu. Myslím, že začátek jsme hráli velice aktivně a měli jsme i několik šancí, ale nedali jsme je. Postupem času začínala být Kometa silnější a silnější a my jsme začali útočit do plných. V kombinaci s tím, že jsme si dali dvě vlastní branky, jsme pak už nedokázali zápas otočit a Kometa vyhrála."

Petr Haken (Brno): "Pro nás po hrozně dlouhé době vítězství venku. O to více nás těší, že přišlo tady v Liberci. Myslím, že jsme odehráli velice dobře první třetinu. Řekli jsme si, že budeme hrát jednoduše, nechtěli jsme dělat chyby, protože poslední dobou jich děláme až moc. Musím říct, že nás dnes neskutečně podržel brankář (Marek Čiliak), to byl základ úspěchu. Liberec nás ve třetí třetině zatlačil a dostal pod tlak, my jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli."

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 53. Bartovič (Vantuch) - 23. Trška (Haščák, J. Káňa II), 52. M. Erat (Kováčik, J. Hruška). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Bejček - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 8:8. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 7249.

Liberec: Will - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, Bulíř, Radivojevič - Svačina, Vantuch, Bartovič - J. Stránský, Bližňák, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Brno: Čiliak - O. Němec, Bartejs, Kováčik, Gulaši, Šnajnar, Trška, Malec - M. Erat, J. Hruška, Mallet - H. Zohorna, Nečas, M. Kvapil - Vincour, L. Čermák, Dočekal - Haščák, V. Němec, J. Káňa II - Brabenec. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.