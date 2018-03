Hradec Králové - Hokejisté Liberce vyhráli v pátém čtvrtfinále play off extraligy na ledě Hradce Králové 2:1 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:2. Do semifinále mohou Bílí Tygři postoupit v sobotu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Severočeši porazili Mountfield potřetí za sebou, na jeho ledě uspěli po sedmi prohrách. Naposledy se jim to podařilo v prosinci 2015.

Trenér domácích Sýkora po dvou prohrách v Liberci změnil sestavu, v brance nastoupil poprvé od začátku Pavelka a do útoku se vrátil kapitán Bednář.

I popáté v sérii vstřelili první gól hosté. Po 79 sekundách překonal po chybě v rozehrávce Pavelku útočník Kvapil a dal již sedmou branku v play off.

Zaskočení Východočeši se snažili vyrovnat, velké šance si ale nevytvářeli. Naopak více nebezpeční byli Tygři a ve 12. minutě Bulíř trefil horní tyč.

Na přelomu první a druhé třetiny vyzkoušeli Willa Gregorc, Červený a Látal, nikdo z nich však ze slibných šancí nedokázal vyrovnat. Ve 24. minutě tak mohli hosté vedení navýšit, když Vlachovu přihrávku srazil za Pavelkova záda spoluhráč Gregorc.

Severočeši si poté vytvořili převahu, několikrát zavřeli domácí v obranném pásmu a diváci dokonce začali i pískat. Ve 34. minutě měl Mountfield jedinečnou šanci snížit v minutu a 53 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, gól však domácí nedali. Koukal několikrát vystřelil nepřesně.

Velké šance orámovaly i druhou přestávku. Na konci druhé části nepřekonal Willa Džerinš, na začátku třetí Koukal. Domácí si poté vytvořili převahu, snížit se jim ale podařilo až v 50. minutě, kdy jejich nápor slábl. Willa překonal střelou na zadní tyč Červený.

Při následném Ševcově vyloučení měl vyrovnání na hokejce Zámorský, ale netrefil. Vyrovnat domácí nedokázali ani v další početní výhodě a neuspěli ani v power play, Liberec si tak vybojoval postupový mačbol.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Pro nás se zápas vyvíjel od začátku špatně. Brzy jsme inkasovali po chybě první gól a pak na nás padla trošku křeč. Nemohli jsme se dostat do zápasu. Můžeme být spokojeni jen s poslední třetinou, kdy jsme se dostali do tlaku, ale bohužel jsme z toho vytěžili jen jeden gól. Chybí nám góly z přesilovek, hlavně dlouhá přesilovka pět na tři byla dnes momentem, který mohl zápas naklonit více na naši stranu. Ještě je ale potřeba, aby Liberec dokázal vyhrát čtvrté utkání. Série pokračuje dál, výhoda je na straně soupeře, ale my budeme chtít navázat na výkon ve třetí třetině a vrátit sérii zpět do Hradce Králové."

Filip Pešán (Liberec): "Sehráli jsme velice organizovaný, bojovný zápas, který jsme po většinu času měli pod kontrolou. I když domácí tlačili, a čím se blížil závěr, tím více. Dostal je na koně gól, kterým snížili, ale přes naši obětavou obranu, blokující hráče a skvělého Romana Willa nedokázali vyrovnat."

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 50. Červený (Koukal, Zámorský) - 2. Kvapil (Bulíř, Derner), 24. J. Vlach (Lakatoš). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Šír - Pešek, D. Hynek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 6129. Stav série: 2:3.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - M. Látal, Kukumberg, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Jašek, P. Jelínek, Ordoš - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Bulíř, Filippi, Kvapil - J. Stránský, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.