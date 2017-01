Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 40. kole extraligy Plzeň 3:1 a připsali si pátou výhru za sebou. Západočeši naopak ukončili sérii sedmi zápasů, ve kterých dokázali bodovat. Gólem a asistencí se na výhře Tygrů, kteří mají v čele soutěže již sedmibodový náskok na Třinec, podílel uzdravený obránce Radim Šimek. Premiérovou branku po návratu z KHL vstřelil útočník Jakub Valský.

Liberec měl drtivý nástup do utkání a sevřel soupeře v jeho třetině. První přerušení hry přišlo až na začátku třetí minuty, kdy se po přihrávce Svačiny opřel do puku Šimek a propálil Machovského.

I po gólu pokračovali Tygři v tlaku a na Machovského se valil útok za útokem. Při střele Ordoše v 5. minutě mu pomohla tyč, proti Valskému později vytáhl parádní zákrok. S přibývajícím časem tlak Liberce neochaboval a zdálo se, že je jen otázkou času, kdy Machovský kapituluje znovu. Dvanáct vteřin před koncem první třetiny ale Němeček zachytil na útočné modré Vitáskovo vyhození, vystřelil a díky Indrákově teči bylo srovnáno.

Druhou třetinu začali domácí opět náporem, gól do šatny se na nich nepodepsal. Velkou šanci měl ve 26. minutě Valský, ale pálil těsně nad. Hosté odpověděli šancemi Indráka a Svobody, Lašák byl ale stoprocentní. Naproti tomu Machovský se vytáhl při šanci Svačiny ve 32. minutě. Domácí ještě vážněji zahrozili ve 36. minutě, ale Stránský v dobré pozici netrefil puk.

Na začátku třetí dvacetiminutovky hosté nevyužili přesilovou hru, následně dostali shodnou výhodu domácí a naložili s ní lépe. Po pouhých patnácti vteřinách oslavil svůj návrat do Liberce Valský, který tečoval Šimkovu bombu od modré.

V 51. minutě po krásné kombinaci Bulíř jen těsně minul Machovského branku. Tentýž hráč mohl zvýšit vedení Liberce v 56. minutě, ale v pádu minul. Nejlepší defenzíva v extralize pak v závěru opět potvrdila své postavení a odolala závěrečnému náporu Plzně.

Hosté zkusili duel zdramatizovat při hře bez brankáře, ale neuspěli. Naopak v poslední minutě pečetil výsledek kapitán Radivojevič. Dvanáct vteřin před koncem završil takzvaný hattrick Gordiho Howea Šimek, který se popral se Lvem.

Hlasy trenérů po zápase

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, téměř celou první třetinu jsme dominovali a hráli to, co jsme chtěli hrát. V závěru třetiny jsme pomalu střídali, soupeř vyrovnal a tím se dostal do hry. Narostlo mu sebevědomí a ve druhé třetině si troufám tvrdit, že náš výkon byl o chloupek horší než výkon soupeře. Byli jsme ale trpěliví a jsem rád, že jsme před domácím publikem zvítězili za tři body nad soupeřem, který byl dnes velmi nepříjemný, velmi organizovaný a velmi dobrý."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Do zápasu jsme vstoupili špatně, soupeř byl celou první třetinu lepší. Paradoxně ale skončila naším šťastným gólem na 1:1. Od druhé třetiny se náš výkon zlepšil, nicméně soupeř byl i v dalších dvou třetinách lepší, ten jeho herní projev je skvělý. Přesto jsme drželi dobrý výsledek, rozhodl gól v oslabení. Za průběh zápasu a předvedený výkon je prostě výsledek zasloužený."

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Šimek (Svačina), 48. Valský (Šimek, Radivojevič), 60. Radivojevič (J. Stránským Vitásek) - 20. Indrák (Němeček). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Lacina - Bláha, Špůr. Vyloučení: 3:5, navíc Lakatoš (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 6046.

Sestavy:

Liberec: Lašák - Šimek, Vitásek, Mojžíš, Jánošík, Pyrochta, Derner, Jan Bednář - Svačina, P. Jelínek, Mikyska - Valský, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - Ordoš, Vantuch, J. Vlach, od 26. navíc Lakatoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Plzeň: Machovský - Němeček, P. Kadlec, Pulpán, Čerešňák, Moravčík, D. Sklenička - D. Kubalík, Kratěna, T. Svoboda - Stach, Preisinger, Indrák - Lev, Kracík, Hrnka - Schleiss, Koreis, Vondráček. Trenéři: Martin Straka, Čihák a Jiří Hanzlík a Vlasák.