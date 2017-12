Liberec - Hokejisté Liberce porazili ve 31. kole extraligy Mladou Boleslav 4:3 po samostatných nájezdech. Severočeši vedli v páté minutě 2:0, ale hosté stihli ještě v první části vyrovnat. V 52. minutě vrátil domácím náskok Lukáš Krenželok, jenže v čase 59:52 vyrovnal po chybě Romana Willa Lukáš Žejdl. Ve čtvrté sérii nájezdů pak ale vstřelil rozhodující gól Tyler Redenbach a hosté se ani na patnáctý pokus od poloviny listopadu 2010 nedočkali na ledě Bílých Tygrů vítězství.

Derby mezi Libercem a Mladou Boleslaví začalo velmi svižně, aktivnější byli domácí Bílí Tygři. Jejich nápor jim také přinesl ve čtvrté minutě přesilovku, když hostující Holík inkasoval dvě plus dvě minuty. A domácí toho beze zbytku využili. V páté minutě se po pěkné křížné přihrávce Redenbacha trefil Lakatoš. Jásot v hale ještě ani neutichl a v pokračující přesilovce se za 23 sekund trefil i Kvapil. Domácí rázem vedli 2:0.

Hosté se však z dvojnásobného direktu rychle vzpamatovali, v sedmé minutě v přesilovce přesně zamířil od modré čáry Kotvan a snížil. Smůlu si potom ve 13. minutě vybral domácí gólman Janus, kterého obloučkem překonal Pacovský a vyrovnal na 2:2. Vedení potom mohli vrátit domácím Redenbach, po něm i Bulíř, ale neuspěli.

Hned na začátku druhé třetiny měl šanci Lakatoš, ale nedal. Po něm byl ve slibné šanci i domácí kapitán Ševc, hosté kontrovali velkou šancí Orsavy se Žejdlem, jenže bez úspěchu. Nejblíže ke změně skóre byl ve 37. minutě v přesilovce Klepiš, ale orazítkoval pouze tyč. O chvíli později hráli hosté dokonce dvojnásobnou přesilovku, ale Will, který od druhé třetiny nahradil v libereckém brankovišti Januse, předvedl dva zázračné zákroky při zakončení Orsavy a Pacovského.

Třetí třetina začala šancí hostí, Will byl však znovu na místě. Hosté pak promarnili velikou příležitost, když ve 47. minutě hráli skoro minutu dvojnásobnou přesilovku. Výhodu přesilovky pak dostali v 52. minutě i domácí. Po necelé půlminutě našel Kvapil Krenželoka a ten v pokleku překonal Růžičku - 3:2 pro Bílé Tygry.

Další přesilovku o tři minuty později domácí nevyužili. Pak přišla šance pro hosty při vyloučení Stránského. Domácí se ale ubránili. Ve strhujícím závěru hráli hosté bez brankáře. Sedm sekund před koncem udělal fatální chybu při pokusu o rozehrání Will - potrestal ji Žejdl a vynutil si prodloužení. V něm ale branka nepadla, a tak přišly na řadu samostatné nájezdy. Utkání rozhodl ve čtvrté sérii Redenbach.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Liberec): "Atributy našeho dnešního dvoubodového vítězství byly skvěle sehrané přesilovky, v nichž jsme dali všechny tři branky. A dále skvěle sehraná oslabení, kromě první třetiny. Hráli jsme dvakrát ve třech, to soupeř nehrál. Skvěle jsme to ubránili. Proč jsme ale nezískali tři body, tak to byla naše disciplína. Soupeř odehrál lépe než my prodloužení, ale zvládli jsme lépe samostatné nájezdy a proto bereme dva body. Dva bereme, ale chtěli jsme tři, je to pro nás ztráta."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Nevstoupili jsme do utkání šťastně a dostali dva góly z přesilovky, domácí ji sehráli výborně. Připravovali jsme se na to, ale bohužel, padly z toho dva góly. Od toho se odvíjel začátek zápasu, domácí byli na koni, byli všude, byl jich plný led. Podařilo se nám to ale udržet v přijatelném stavu, pak jsme my dostali přesilovku, chytli jsme se, což nám hodně pomohlo. Zápas byl hodně vyrovnaný, byly tam šance na obou stranách. Když jsme prohrávali 2:3, tak se zápas nevyvíjel šťastně, ale myslím, že bojovností a houževnatostí, se kterou si kluci za tím gólem šli, tak byl gól odměnou. V prodloužení jsme měli dvě obrovské šance, které jsme nedokázali využít, nájezdy jsou pak už loterie. V těch se nám moc nedaří a máme na čem pracovat."

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:3 po sam. nájezdech (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Lakatoš (Redenbach, Jánošík), 5. Kvapil (Bakoš), 52. L. Krenželok (Kvapil, Bakoš), rozhodující sam. nájezd Redenbach - 7. Kotvan (P. Holík), 13. Pacovský (Žejdl), 60. Žejdl. Rozhodčí: Hejduk, Souček - L. Kajínek, D. Hynek. Vyloučení: 10:7, navíc Ševc (Liberec) 10 min. Využití: 3:1. Diváci: 4795.

Liberec: Janus (21. Will) - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Havlín, Jánošík - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Kvapil - J. Stránský, Redenbach, Ordoš - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach. Trenér: Mlejnek.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Dlapa, Kotvan - Klepiš, P. Holík, Valský - Orsava, Žejdl, Pacovský - Lenc, P. Musil, L. Pabiška - Volf, Urban, M. Procházka. Trenéři: Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.