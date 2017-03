Liberec - Hokejisté Liberce uzavřeli vítězně základní část extraligy, když v posledním 52. kole porazili Mladou Boleslav 4:1. O výhře úřadujícího šampiona, který dokázal obhájit triumf v základní části, rozhodl gól Petra Jelínka v oslabení před polovinou zápasu, v němž se hosté prosadili až v samém závěru. Mladá Boleslav skončila desátá a narazí v předkole play off na sedmý Chomutov. Pokud uspěje, zopakuje si ve čtvrtfinále vzájemný souboj s Libercem.

Před začátkem utkání obdrželi Bílí Tygři z rukou ředitele extraligy Josefa Řezníčka Prezidentský pohár, který s šekem na milion korun na rozvoj mládežnické základny převzali klubový šéf Petr Syrovátko a generální manažer Ctibor Jech.

Pozměněnou domácí obranu v čele s gólmanem Lašákem pozlobili záhy po úvodním buly Hyka s Lencem, ale zkušený slovenský gólman si poradil. V sedmé minutě měli první větší možnost i Severočeši, jenže Lakatoš tváří v tvář proti Halászovi nezamířil přesně.

V 10. minutě už se Liberečtí dostali do vedení, když bek Jánošík dostal prostor, aby projel s pukem na holi od modré čáry až do dobré palebné pozice a prostřelil strážce mladoboleslavské branky. Zvýšit poté mohl Valský, naopak krátce před první přestávkou byl blízko vyrovnání Látal, jenže pálil pouze do tyče.

Ve druhém dějství se nejprve vyznamenali oba gólmani při šancích Svačiny a Musila, ve 29. minutě ale hosté podcenili kontr Bílých Tygrů v oslabení, který po souhře s Bartovičem gólově zakončil Jelínek. Radivojevič pak v početní výhodě trefil tyč.

Pohodu domácích ale přesto v končící 37. minutě potvrdil gólem na 3:0 Lakatoš, jemuž Mladoboleslavští dopřáli luxus v podobě dorážky jeho vlastní střely. Po Vampolově ráně, kterou Lašák vyrazil nad sebe, zachránil čisté konto svého gólmana Plutnar.

Ve 44. minutě napálil horní tyčku Lašákovy branky po úniku Lenc. Radost vyprodanému hledišti se 7500 diváky udělal v 54. minutě Bližňák, jenž z kruhu pro vhazování zvýšil povedenou ranou na 4:0. Hosté nakonec sebrali Lašákovi čisté konto tři a půl minuty před koncem, kdy se trefil Žejdl.

Po skončení utkání si radost ze zisku Prezidentského poháru vychutnal stejně jako loni i celý liberecký tým.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Narazili jsme na soupeře, který hrozil z brejků, jak je jeho dobrým zvykem. A několikrát nám zle zatápěl. Několikrát nás v zápase podržel Jánko Lašák, ale myslím si, že jsme po většinu utkání byli silnější na kotouči a zatápěli soupeři i v jeho obranném pásmu. Jsem rád, že i hráči, kteří zasáhli do hry a v této sezoně toho moc neodehráli, ukázali, že mohou být ještě velmi platní v závěru sezony a mohou nahradit případné ztráty v našem kádru."

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "V prvé řadě bych chtěl pogratulovat Liberci k zisku Prezidentského poháru. Myslím si, že ho mají zaslouženě. Myslím si, že dnešní zápas rozhodla ochota dodržovat týmovou taktiku. My jsem bohužel naháněli desáté místo, podařilo se nám to po těžkých zápasech a došlo tam asi k určitému polevení v hlavách, což se dneska projevilo. Musíme se z toho co nejrychleji dát dohromady a připravit se na předkolo."

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Jánošík (L. Krenželok), 29. P. Jelínek (Bartovič), 37. Lakatoš (Bulíř, Radivojevič), 54. Bližňák (Vantuch) - 57. Žejdl (Klepiš, Bernad). Rozhodčí: Hribik, Pražák - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Sestavy:

Liberec: Lašák - Pyrochta, Derner, Havlín, Jánošík, Plutnar, Kolmann - Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Bulíř, Radivojevič - Valský, Plodek, Svačina - J. Stránský, Bližňák, Vantuch - od 41. navíc Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Mladá Boleslav: Halász - Kurka, Jan Hanzlík, Bernad, Štich, Holub, Voráček - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Urban, Pacovský - L. Pabiška, Vampola, Jonák. Trenéři: F. Výborný a Žabka.