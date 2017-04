Liberec - Fotbalisté Liberce zvítězili v utkání 22. kola první ligy nad Karvinou 2:0. Domácí poslal do vedení ve čtrnácté minutě jejich nejlepší střelec Daniel Bartl a pojistku přidal v polovině druhé půle Roman Potočný. Slovan dosáhl na teprve druhou výhrou z posledních dvanácti kol a polepšil si v boji o udržení. Nováček z Karviné po předešlé porážce s Plzní podruhé za sebou nebodoval.

Liberec začal velmi aktivně, k otevření skóre mu ale pomohla chyba hostující obrany. Ta na konci čtrnácté minuty nedoskočila na dlouhý nákop ze středu pole, který se odrazil od Baroše přímo k nabíhajícímu Bartlovi a ten střelou pod břevno propálil Laštůvku. Domácí záložník čtvrtým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího střelce Slovanu.

Karviná postupně srovnala hru. Ve 28. minutě napálil za vápnem z voleje odražený balon Šisler a přízemní pokus šel jen těsně vedle. Poté hosté prováhali nadějný brejk a na druhé straně mohl udeřit Voltr, jenže po přečíslení střílel vedle.

Po změně stran nováček usiloval o vyrovnání, ale k vyloženým šancím to nevedlo. V 64. minutě měl nabito Budínský, jehož ránu v poslední chvíli zblokovala domácí obrana. Krátce nato zůstal po centru zleva ve vápně volný Kalabiška, ale v dobré pozici špatně trefil balon.

Místo vyrovnání Liberec v polovině druhé půle pojistil svůj náskok. Souček přiťukl ve středu pole míč Potočnému a za jeho dalekonosnou střelou k tyči se brankář Laštůvka jen ohlédl. Domácí útočník dal svůj první soutěžní gól v dresu Slovanu od zimního příchodu z Teplic.

V 74. minutě mohl snížit Budínský, ale domácí brankář Hladký, který mezi tyčemi nahradil zdravotně indisponovanou jedničku Dúbravku, tvrdou ránu vyrazil. Čisté konto uhájil liberecký gólman i proti šanci střídajícího Jurča, na druhé straně pálil kousek vedle Ekpai.

Hlasy po utkání

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Věděli jsme, že to bude o dobývání. Chtěli jsme rychle vstřelit branku, což se nám povedlo a posunulo to utkání směrem dál. Bohužel jsme v prvním poločase promarnili spoustu příležitostí, abychom dali další gól. I v druhém poločase jsme nevyřešili spoustu brejkových situací, potom jsme přidali druhý gól, ale stejně nás to úplně neuklidnilo. Je důležité, že Roman Potočný dal branku, na kterou hodně dlouho čekal. Podržel nás Venca Hladký, který za stavu 2:0 chytil sólový nájezd a díky němu jsme to odehráli bez obdržené branky. Mužstvo ukázalo bojovnost, nasazení. Jsme rádi za tři body, trochu jsme se uklidnili, že jsme to zvládli. Dobře jsme vykročili směrem ke středě k poháru, v lize to ještě bude dlouhý vlak, který má hodně stanic."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Musím domácím pogratulovat k zaslouženému vítězství, protože byli produktivnější než my. My jsme nevstoupili do utkání dobře, prvních 15 až 20 minut bylo takových vlažných. Snažili jsme se měnit pozice, abychom se do utkání dostali, ale naopak Liberec šel do vedení. Pak jsme měli nějaké situace, které by při lepším řešení skončily brankou. Ale řešení finálních situací se nám dnes nevedlo. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji, hlavně od 60. minuty jsme měli herně navrch, ale bohužel jsme se do extra šancí nedostávali, i když závary tam byly. Přišla druhá krásná branka Potočného a to utkání rozhodla. Mohli jsme se ještě do utkání vrátit deset minut před koncem. Prohráli jsme zaslouženě, nebyli jsme dnes dost kvalitní."

Slovan Liberec - MFK Karviná 2:0 (1:0)

Branky: 14. Bartl, 69. Potočný. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Vlček. ŽK: Potočný - Košťál. Diváci: 3590.

Sestavy:

Liberec: Hladký - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Breite, Souček - Bartl (80. Ševčík), Potočný, Voltr (64. Ekpai) - Baroš (88. Obročník). Trenér: Trpišovský.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Hošek, Košťál, Eismann - Janečka (76. Jurčo), Šisler - Budínský, Panák (62. T. Weber), Kalabiška (86. Puchel) - Wágner. Trenér: J. Weber.