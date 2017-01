Mladá Boleslav - Hokejisté Liberce vyhráli v 39. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:1 a upevnili si vedení v soutěži. Aktuálně mají Severočeši náskok pěti bodů na druhou Třinec. Dvěma góly se dnes na výhře Bílých Tygrů podílel útočník Jan Stránský.

Domácí měli první šanci zápasu, když v přesilovce hledal v přečíslení Musil Lence, proti kterému ale skvěle zasáhl betonem brankář Liberce Will. Boleslav byla při chuti, v další šanci tečoval nebezpečně před hostující brankou Hyka. Za hosty se Maxwellovi na druhé straně připomněl Jelínek, ale americký brankář ukázal divákům rychlost své lapačky. Nakonec se jako první prosadili hosté. V přesilové tečoval Jelínek před domácím brankářem nahození Radivojeviče a tentokrát byl Maxwell bez šance.

I ve druhé třetině zahrozila jako první Mladá Boleslav, ale Urbanovu přihrávku na volného Lence zastavil v pádu na poslední chvíli vracející se Pyrochta. Na druhé straně jeli ve dvou Jelínek se Svačinou, ale prvně jmenovaný nedokázal skákavý puk zkrotit. Mrzet ho to ale nemuselo, protože už za tři minuty se před branku prokličkoval Stránský a bekhendem překonal Maxwella podruhé.

Po současném vyloučení Holuba a Valského putoval na domácí trestnou lavici ještě Klepiš a na hosty čekala více jak minutová přesilovka čtyř proti třem. V ní dvakrát tvrdě pálil Bulíř, ale domácí brankář dokázal v obou případech kotouč pokrýt. S Boleslaví pak hrál i domácí mantinel, který nečekaným odrazem zaskočil Willa, ale Žejdl nedokázal trefit odkrytou libereckou branku. Willa pak zkoušeli v přesilovce propálit Hyka s Lencem, ale ani oni nenašli recept na svého někdejšího spoluhráče.

Boleslav se přeci jenom gólu dočkala ve třetí třetině, kdy využil Stránského vyloučení Lenc. Domácím vlilo snížení krev do žil a najednou jich bylo plné kluziště. V další šanci musel Musila zahákovat Plutnar a Bruslaři hráli další přesilovku. V ní Boleslav dvě minuty ostřelovala Willa, avšak bez gólového úspěchu.

Na druhé straně pálil nebezpečně Bulíř, ale Maxwell dokázal puk vytěsnit mimo nebezpečný prostor. Bruslaři se i nadále hnali za vyrovnáním a v závěru to zkusili i v šesti bez brankáře. Po Klepišově zaškobrtnutí na modré čáře, ale přišel pouze gól do prázdné branky z hole Stránského.

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili se zbytečným respektem k soupeři. I když jsme se snažili tomu vyhnout, tak se nám to stalo. Nedostávali jsme se do hry, do které jsme chtěli a dostali jsme i první gól. V kabině jsme si k tomu něco řekli a druhá třetina už byla lepší. Bohužel jsme se ale dopustili chyby, kterou soupeř potrestal. Po našem snížení se karta obrátila, měli jsme ještě dost šancí, ale už bylo asi pozdě. Bojovnost nám v závěru nechyběla, ale body nám to bohužel nepřineslo."

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme disciplinovaný zápas, alespoň v prvních dvou třetinách jsme byli trpěliví a dobře organizovaní. Ve třetí třetině se nám to ale začalo trochu vymykat z rukou, dostali jsme tři menší tresty a to málem zamíchalo průběhem zápasu. Nakonec ale díky obětavosti a skvělému Willovi v brance jsme domácímu tlaku odolali a vezeme si dobré tři body."

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 45. Lenc (Hyka) - 17. P. Jelínek (Radivojevič, Vitásek), 26. J. Stránský, 59. J. Stránský. Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 6:7, navíc J. Stránský (Liberec) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3768.

Mladá Boleslav: Maxwell - Holub, Trončinský, T. Voráček, Jan Hanzlík, Kučný, Bernad, Štich - Hyka, Musil, Lenc - Vampola, Klepiš, L. Pabiška - M. Látal, Žejdl, Jonák - Ďurač, Urban, Jiránek. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Liberec: Will - Vitásek, Kolmann, Derner, Pyrochta, Mojžíš, Plutnar, Jan Bednář - L. Krenželok, Jelínek, Svačina - Radivojevič, Bulíř, Valský - Mikyska, Bližňák, J. Stránský - J. Vlach, Vantuch, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.