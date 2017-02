Liberec - Hokejisté Liberce zdolali ve 48. kole extraligy Hradec Králové 2:1 a po třetí výhře za sebou mají v čele tabulky čtyři kola před koncem náskok devíti bodů na druhý Třinec. Bílí Tygři si tak mohou už v pátek na ledě Vítkovic zajistit obhajobu Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části. Mají na dosah také start v příštím ročníku Ligy mistrů, o který mohou přijít už jen teoreticky.

Jako první ohrozil domácího gólmana Lašáka Kukumberg a na druhé straně kryl Vantuchovu šanci Kacetl, který si pak poradil i s Radivojevičovým pokusem. V sedmé minutě ujel Kukumberg a trefil horní tyč. Vzápětí se radovali Bílí Tygři. Svačina našel zpoza branky naslepo Vantucha, který bekhendem překonal hradeckého brankáře mezi betony.

Další možnost domácích měl Bartovič, který s blafákem do bekhendu neuspěl. Následně se při Knotkově vyloučení neprosadil sám před Kacetlem ani Valský. Na druhé straně minul Jarůšek. Při Vantuchově vyloučení se dostal do šance ve vlastním oslabení i Lakatoš, ale opět ztroskotal na Kacetlovi.

Hned po návratu z trestné lavice vybojoval puk Vantuch, našel Svačinu, který ještě mezi kruhy přihrál Mojžíšovi a Liberec po jeho střele vedl 2:0. Při Štajnochově trestu opět podržel hosty Kacetl, který betonem vyrazil Radivojevičovu střelu.

V úvodu druhého dějství po průniku Valského dorážel Mojžíš, ale Kacetl zasáhl. Ve 28. minutě se dočkal Mountfield v přesilovce snížení, když Newtonovo nahození od modré čáry tečoval Jarůšek. Tygři se snažili odpovědět a Kacetl musel krýt pokusy Stránského a Ševce. Při dalším náporu domácích minul z mezikruží Lakatoš.

Při trestu Stránského mohl vyrovnat Newton, který se dostal po Bednářově přihrávce sám před Lašáka, ale liberecký gólman zasáhl betonem. V 39. minutě překonal Kacetla Ordoš, ale sudí gól neuznali pro předchozí přihrávku rukou Newtona.

Na začátku třetí třetiny Hradec ustál závar přes svou brankou. Vzápětí se měl bránit oslabení, ale liberecký zadák Derner přiznal, že nebyl faulován a rozhodčí trest zrušili. V další možnosti lídra ztroskotal Valský zase na Kacetlovi.

Při čtyřminutovém trestu Štajnocha hradeckého gólmana nepřekonal ani Krenželok. Hosté první ztrátu po čtyřech zápasech nedokázali odvrátit. Vyrovnat se jim nepodařilo ani při power play, při které trefil Ševc tyč prázdné branky. Šanci hostů na vyrovnání navíc snížilo Gregorcovo vyloučení.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Celý zápas byl velmi vyrovnaný a dynamický. Musel si líbit i divákům, i když nepadlo tolik gólů. Obě mužstva podala výborný výkon. My jsme byli trošku opatrní v první třetině a paradoxně jsme ji vyhráli 2:0. Potom jsme dostali branku z přesilové hry, která nás trošku přibrzdila. Od půlky zápasu jsme rozhodně nebyli lepší, ale byli jsme týmem, který chtěl uhrát i bezbrankovou půlku zápasu, což se nám nakonec podařilo."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Připravovali jsme se na počáteční tlak Liberce, protože jsme věděli, že budou chtít do utkání vletět hodně aktivně a agresivně. Myslím, že se nám to celkem podařilo. První třetina byla celkově vyrovnaná, ale Liberec potrestal dvě zaváhání v našem předrankovém prostoru. Jak se nakonec ukázalo, tak ty dvě branky rozhodly celé utkání. Sice jsme ve druhé třetině snížili, ale nedokázali jsme si vytvořit příliš mnoho střeleckých příležitostí. Cítili jsme však, že pořád šanci máme a jsme na dostřel. Ve třetí třetině nás trošku přibrzdilo čtyřminutové oslabení a zároveň jsme tam ztratili i dost sil, protože nám během zápasu odstoupili dva hráči a hráli jsme to na pár lidí. Liberec si závěr zápasu zkušeně pohlídal."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Vantuch (Svačina, Bartovič), 18. Mojžíš (Svačina, Vantuch) - 28. Jarůšek (Newton, Štajnoch). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Hodek - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 6771.

Liberec: Lašák - Vitásek, Ševc, Mojžíš, Jánošík, Pyrochta, Derner - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, Bulíř, Radivojevič - Svačina, Vantuch, Bartovič - J. Stránský, Bližňák, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Hradec Králové: Kacetl - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Newton, Štajnoch, Dietz, Čáp - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - J. Dvořák, Nedvídek, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.