Liberec - Fotbalisté Liberce ve 24. kole první ligy doma porazili Duklu 3:1 a udělali důležitý krok k záchraně. Slovan poskočil na jedenácté místo tabulky, kde má šestibodový náskok na předposlední Jihlavu. Pražané prohráli podruhé za sebou a jsou desátí. Zápas v úvodním poločase gólově otevřel domácí Jan Mikula. Po změně stran vyrovnal Nigerijec Peter Olayinka, ale Milan Kerbr v závěru rozhodl o vítězství Severočechů, které ještě pojistil třetím gólem Martin Kouřil.

První větší šanci si vypracoval po čtvrt hodině hry Liberec, ale Mikulovi ještě hlavička nevyšla. Domácí bek si spravil chuť ve 21. minutě, kdy si naběhl na Ekpaiův pas za obranu, kličkou si položil stopera Štetinu a propálil brankáře Radu.

Hráče Slovanu vedoucí gól uklidnil a kontrolovali hru. Blízko ke druhému zásahu měl Bosančič, který vystřelil těsně vedle. Dukla se pak osmělila, jenže Miloševičovy slibné centry nevyužili Olayinka ani Štetina. Před pauzou ještě Kerberovu ránu vyrazil Rada na roh.

Dukla v úvodu druhé půle zahodila dvě velké příležitosti, když Olayinka a poté ani volný Kušnír po rohu netrefili branku. Liberečtí znervózněli a dávali hostům stále více prostoru. Slovan podržel gólman Dúbravka, který zneškodnil Šimůnkův pokus z úhlu i dorážku Kušníra.

Pražané nakonec z velkého tlaku vyrovnali. V 74. minutě si Olayinka naběhl na dlouhý míč za obranu a přízemní střelou překonal Dúbravku. Nejlepší střelec Dukly zaznamenal šestou ligovou trefu v sezoně.

Domácí se ale rychle oklepali. Už za osm minut Vůch z přímého kopu našel Kerbra a ten přesným volejem vrátil Liberci vedení. To ještě v 89. minutě pojistil střídající Kouřil po přihrávce dalšího náhradníka Breiteho. Slovan tak porazil Duklu poprvé po pěti ligových zápasech.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Bylo to hrozně těžké utkání s velmi dobrým soupeřem, kterého momentálně považuji za nejlepší kombinační mužstvo v lize. Nechci říkat, že jsme měli štěstí, ale hráli jsme s velkou bojovností a nasazením a šli jsme tomu naproti. Bylo to takové vydřené vítězství. Hodně nám pomohl první gól, který určil ráz zápasu a šlo to trošku pro nás. První poločas jsme odehráli relativně slušně. Ve druhém poločase nás zase Dukla zatlačila, my jsme neměli šance a neudrželi se moc na míči. Když jsme se vymanili z toho největšího tlaku, přišla taková banální situace - nákop na rozběhnutého Olayinku, nechytili jsme se a dostali gól na 1:1. Potom nám pomohla standardka, kdy jsme se dostali do vedení, a pak jsme ještě přidali třetí gól."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Myslím, že prohru v Liberci budeme dlouhou kousat. První poločas byl poměrně vyrovnaný. Až na tu jednu brankovou situaci jsme Liberec do ničeho nepustili. Měli jsme tam některé příležitosti, škoda, ze jsme je nevyužili a nedohráli. Do druhého poločasu jsme chtěli něco zlepšit, myslím, že se nám to podařilo. Zlepšeným pohybem jsme si přidali prostor a dostali Liberec pod trvalý tlak. Ale nepodařilo se nám uhlídat jednu standardní situaci, ze které šel Liberec na 2:1. V závěru jsme neměli další síly na vyrovnání. Měli jsme být přesnější a zápas by dopadl úplně jinak. Liberec byl maximálně efektivní a my jsme shořeli na šancích. Po většinu utkání jsme byli lepší tým."

Slovan Liberec - Dukla Praha 3:1 (1:0)

Branky: 21. Mikula, 82. Kerbr, 89. Kouřil - 74. Olayinka. Rozhodčí: Julínek - Kubr, Pochylý. ŽK: Souček, Ševčík, Kerbr, Kúdela - Šimůnek, Bezpalec, Tetour. Diváci: 3712.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Kúdela, Kerbr - Souček - Ekpai, Ševčík (85. Kouřil), Bosančič (59. Breite), Vůch - Baroš (79. Voltr). Trenér: Trpišovský.

Dukla: Rada - Kušnír, Šimůnek, Štetina, Miloševič - Hanousek, Tetour, Bezpalec (84. Smejkal) - Juroška (66. Koreš), Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.