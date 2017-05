Liberec - Fotbalisté Liberce zvítězili v dohrávce 26. kola nad Bohemians 1905 4:1 a připsali si nejvyšší výhru v této ligové sezoně. Slovan rozhodl o svém triumfu už v úvodním dějství, kdy se dvakrát trefil Nigerijec Ubong Ekpai a jednou Milan Baroš. V 78. minutě z penalty snížil Tomáš Berger, ale v 89. minutě přidal čtvrtý gól domácích Radek Voltr.

Severočeši zvítězili potřetí za sebou a posunuli do horní poloviny tabulky na osmé místo. Čtyři kola před koncem mají jedenáctibodový náskok na sestupové příčky a jsou téměř zachráněni. Naopak "Klokani" po druhé porážce za sebou zůstali třináctí a od patnáctého Hradce Králové a šestnácté Příbrami je dál dělí jen čtyři body.

Bohemians přitom nezačali špatně a měli první velkou šanci. Kuchta ve třetí minutě postupoval ze strany na domácí branku, ale vypálil mimo. Od té doby už v první půli na trávníku kraloval Liberec a na startu 20. minuty otevřel skóre. Mikula si narazil s Vůchem a po jeho centru se přesnou hlavičkou k tyči prosadil Ekpai.

Ve 28. minutě hosté dostali míč do sítě, ale pomezní sudí nejspíš chybně odmával ofsajd. O sedm minut později Liberec po rychlé akci zvýšil. Baroš nahrál Breitemu a ten vysunul Ekpaie. Nigerijský záložník pod padajícím brankářem Fryštákem, který nastoupil místo zraněného Berkovce, poslal míč do sítě a poprvé v české lize dal dva góly v jednom utkání.

Na Liberci bylo vidět, že je ve velké pohodě a minutu před přestávkou se trefil potřetí. Na Karafiátovu kolmici si naběhl Baroš a dloubákem přehodil Fryštáka.

Po přestávce mohl zvýšit už na 4:0 Vůch, ale hostující gólman dobře zasáhl. Bohemians s příchodem střídajícího Jiráska přidali a soupeře zatlačili, jenže v koncovce dlouho potvrzovali, že jsou nejhůře střílejícím týmem ligy. Maškova zblokovaná rána skončila těsně nad a v 63. minutě hlavičkoval Šmíd vedle.

Pražané se dočkali až v 78. minutě. Rozhodčí Hrubeš zapískal spornou penaltu za údajnou Karafiátovu ruku a střídající Berger po minutě na trávníku s přehledem snížil střelou k tyči. Víc už však Bohemians nestihli a naopak minutu před koncem počtvrté inkasovali, když se po spolupráci dvou střídajících hráčů prosadil po Graiciarově přihrávce Voltr.

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Jsme šťastní za vítězství a za to, že jsme dokázali dát hodně branek. Dali jsme čtyři góly, což je v této sezoně nejvíc. Hodně nám pomohl první gól, který jsme dali po krásné akci přes celé hřiště. Zrovna ve středu jsme tuhle akci cvičili a vyšlo nám to dokonale. Gól nás uklidnil a byli jsme v první půli produktivní. Z prvních čtyř pěti věcí jsme dokázali dát tři góly, což se nám dlouho nestalo. Takovou kaňku trochu vidím v druhém poločase, že jsme to utkání, které jsme měli dost dobře rozehrané, nedokázali přesvědčivěji dotáhnout. Trochu jsme ztratili střed hřiště. Nepřidali jsme čtvrtý gól, Bohemka pak měla dvě dobré příležitosti a z penalty nám to trochu zkazila. Ale výhra 4:1 nás těší, zvítězili jsme zaslouženě. Bohemka je tým maratonců s běhavými hráči a my jsme s ní v tom minimálně dokázali držet krok. Ekpaiovi to moc přeju. Dlouho jsem netrénoval afrického hráče, který by byl takhle pracovitý."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Měli jsme jiné očekávání, nepodali jsme kompaktní výkon. Do prvního gólu to bylo 20 minut vyrovnané z obou stran, po vstřeleném gólu se soupeř dostal hodně nahoru a u nás jsem už poté neviděl nic z toho, co se učíme. Byli jsme roztrhaní dozadu, nedařila se nám mezihra. Soupeř nám potrestal do poločasu ještě dvěma góly a tím pádem bylo o výsledku v podstatě rozhodnuto. Do druhého poločasu jsme šli s tím zaprvé neinkasovat, aby to neskončilo nějakým debaklem, který by nás mohl psychicky srazit. A zadruhé vrátit se k tomu, co jsme chtěli hrát, aby se nám vrátila část sebevědomí. To se druhý poločas dařilo, ale v závěru jsme bohužel soupeři namazali ještě na čtvrtý gól. Mančafty okolo nás kromě Jihlavy prohrály, takže je to podobné jako před tímto kolem, akorát je odehráno o zápas víc."

26. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 4:1 (3:0)

Branky: 20. a 35. Ekpai, 45. Baroš, 89. Voltr - 78. Berger z pen. Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Koval. ŽK: Krch, Jindřišek (oba Bohemians). Diváci: 4947.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Souček - Ekpai, Bosančič (46. Voltr), Breite, Vůch (82. Šulc) - Baroš (69. Graiciar). Trenér: Trpišovský.

Bohemians: Fryšták - Nitrianský, Krch, Šmíd, Havel - Jindřišek, Hubínek (56. Jirásek) - Martin Hašek ml., Mašek, Luts (77. Berger) - Kuchta (84. Kostka). Trenér: Martin Hašek st.

Tabulka:

1. Slavia 26 17 8 1 54:18 59 2. Plzeň 26 18 5 3 39:16 59 3. Sparta 26 14 7 5 41:22 49 4. Mladá Boleslav 26 12 9 5 40:27 45 5. Teplice 26 11 8 7 35:24 41 6. Zlín 26 10 8 8 32:29 38 7. Jablonec 26 8 9 9 38:35 33 8. Liberec 26 8 8 10 25:26 32 9. Karviná 26 9 5 12 37:43 32 10. Dukla 26 8 6 12 32:32 30 11. Slovácko 26 6 12 8 26:33 30 12. Brno 26 4 14 8 27:38 26 13. Bohemians Praha 1905 26 6 7 13 19:34 25 14. Jihlava 26 5 8 13 21:41 23 15. Hradec Králové 26 6 3 17 24:45 21 16. Příbram 26 6 3 17 25:52 21