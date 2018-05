Liberec - Fotbalisté Slovanu Liberec zvítězili ve 29. kole první ligy nad Bohemians Praha 1905 1:0 gólem Matěje Pulkraba z 62. minuty utkání. Končící trenér Slovanu David Holoubek se tak s domácím publikem rozloučil vítězně, své svěřence dovedl ke třem bodům po šesti zápasech bez vítězství. Hosté naopak svou sérii bez výhry na šest zápasů protáhli.

První poločas zápasu šestého a sedmého celku ligové tabulky odpovídal formě obou týmů a velké šance nenabídl. Na změnu skóre si diváci museli počkat do 62. minuty. Bosančič, který nastoupil ke 100. zápasu v dresu Liberce, poslal do vápna oblouček na nabíhajícího Mikulu, jenž ještě míč posunul na střelce Pulkraba.

Gól přinesl oživení zápasu, krátce po otevření skóre se do šancí dostaly oba týmy. Největší příležitost měl pak v samotném závěru střídající Bartl, který běžel sám na brankáře Fryštáka, ale z těžkého úhlu už vedení Liberce nezvýšil.

Pulkrabův vítězný zásah byl jeho desátou brankou sezony a znamenal teprve třetí libereckou jarní výhru. Svému trenérovi Holoubkovi tak splnil předzápasové přání o příjemnějším rozloučení s domácími fanoušky. Výsledek současně přinesl i potvrzení historické bilance, na stadionu U Nisy totiž Bohemians v lize nikdy nezvítězili.

Kromě Bosančiče oslavil úctyhodné jubileum i hostující záložník Jindřišek. Sedmatřicetiletý veterán nastoupil ke svému 300. ligovému zápasu a vstoupil tak do klubu ligových legend.

Hlasy po utkání:

David Holoubek (trenér Liberce): "Zápas byl takový zvláštní. Už o nic nejde, je to nějaký souboj o střed tabulky. Motivace to byla složitá, nicméně my jsme to postavili tak, že se chceme v posledním zápase doma rozloučit s fanoušky vítězně a odehrát to s nulou. To se povedlo, za to jsme rádi. Jsme rádi, že fanoušci přišli a že jsme se s nimi my trenéři mohli rozloučit vítězně."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Bylo to utkání, které nám pasuje do té série bez vítězství. Jako červená nit se tam objevuje naše neschopnost vstřelit gól, přestože jsme schopni soupeře přehrát fotbalově a vytvořit si šance. Jenže vždy dáme maximálně jeden gól nebo spíše žádný. A na to se vyhrává těžko. Zkušenější mužstvo, které by bylo v koncovce chytřejší a hladovější, by takové utkání muselo vyhrát. My ho prohráli. Chybí nám zkušenost a hladovost po gólech. Hledáme spíše pozice, které tolik nebolí, než abychom to tam dotlačili. Pak se k nám nepřiklání ani štěstí. Jak kdybychom se od toho krásného zápasu s Plzní nedokázali dostat na hranici našich možností."