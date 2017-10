Liberec - Hokejisté Liberce zabrali po třech zápasech bez bodu a porazili v 9. kole extraligy poslední Pardubice 4:1. Oklepali se tak z pátečního debaklu na Spartě 1:7. Všechny branky padly ve druhé třetiny a k výhře Bílých Tygrů přispěl dvěma trefami útočník Petr Jelínek. Dynamo potřetí za sebou nebodovalo.

Utkání předcházel ceremoniál, při němž se Bílí Tygři i soupeř z Pardubic loučili se svou bývalou oporou Jánem Lašákem, který v létě ukončil bohatou kariéru. Slovenský gólman, mistr světa z roku 2002 a dvojnásobný vítěz extraligy, také vhodil slavnostní buly.

První třetina moc hokejové krásy nenabídla. Od začátku se hra přelévala z jedné strany na druhou, oběma týmům ale chyběla přesnost přihrávek a také střelba. První zahrozili v deváté minutě hosté, ale Will si se střelou Sýkory poradil. Domácí odpověděli individuální akcí Bulíře, ale Růžička v pardubické brance minisouboj vyhrál.

Druhé dějství začali mnohem lépe domácí. Nejprve se ubránili v oslabení a 23. minutě se poprvé radovali. Ševcovu odraženou střelu si našel Jánošík a prostřelil Růžičku. Gól domácí nabudil a byli aktivnější. Šance Krenželoka a Pyrochty ale zůstaly nevyužity.

Ve 31. minutě se ale domácí fanoušci dočkali podruhé. Puk ve skrumáži před Růžičkovou brankou vydoloval Jelínek a dotlačil ho za brankovou čáru. Zlomil tak střelecké prokletí a zaznamenal svůj první gól v sezoně. Tlak domácích pokračoval a vyvrcholil ve 37. a 38. minutě.

Bílí Tygři hráli dvojnásobnou přesilovku a využili ji dokonale. Nejprve se v pěti proti třem trefil Jašek, o minutu později se podruhé v utkání trefil Jelínek a domácí vedli už 4:0. V poslední minutě druhé třetiny prostřelil inkasoval i Will, jehož překonal v přesilové hře Treille.

Na začátku závěrečného dějství hrály oba týmy postupně přesilovku, ale skóre se nezměnilo. Velmi agilně si počínal v libereckém dresu zejména Ševc, ale ani on si na Růžičku nepřišel. Hosté mohli zdramatizovat průběh duelu ve 47. minutě po Jelínkově faulu, ale Willa vážněji neohrozili. Výjimkou byla pouze dělovka Petra Sýkory, kterou liberecký gólman vyrazil. Bílí Tygři se pak ubránili i při Pyrochtově trestu a výhru si bez problémů pohlídali.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "My jsme chtěli do utkání vstoupit disciplinovaně a bojovně. Ta bojovnost nám trochu chyběla v posledních zápasech. Myslím, že dnes to bylo hodně o bojovnosti z obou stran a o nasazení. My jsme neproměnili dlouhou přesilovku pět na tři, což bývá zlom v utkání, ale naštěstí jsme potom využili další přesilové hry, které zápas rozhodly. Jsem rád, že jsme to zvládli."

Miloš Holaň (Pardubice): "Jsme v situaci, kdy nutně potřebujeme bodovat, zápas jsme nerozehráli špatně. V první třetině jsme si pokryli střední pásmo, čekali jsme na chyby, výborně jsme odbojovali oslabení tří proti pěti. Bohužel výpadek pěti minut ve druhé třetině a neproměněné přesilové hry nás stály zápas."

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Jánošík (Ševc, P. Jelínek), 31. P. Jelínek (Kolmann, Plutnar), 37. Jašek (Bakoš, Bulíř), 38. P. Jelínek (Bulíř) - 40. S. Treille (Hunkes, P. Sýkora). Rozhodčí: Úlehla, Hodek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:1. Diváci: 5679.

Sestavy:

Liberec: Will - Jánošík, Ševc, Pyrochta, Derner, Plutnar, Kolmann - Lakatoš, P. Jelínek, Bartovič - Bakoš, Bulíř, L. Krenželok - J. Stránský, Jašek, Ordoš - Jeník, Vantuch, D. Špaček - J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Pardubice: Martin Růžička - Hunkes, Wishart, Cardwell, Čáslava, Mojžíš, Ščotka - Vondráček, Tomášek, S. Treille - J. Sýkora, Bojko, Rolinek - P. Sýkora, Kaut, Perret - Quenneville, Dušek, Poulíček. Trenéři: Holaň, Janecký a P. Marek.