Liberec - Tisíce fanoušků ve sportovním areálu v libereckém Vesci na festivalu Benátská! aplaudovaly tříakordovému boogie britské skupiny Status Quo. Pod Ještěd se populární kapela vrátila po osmi letech, kdy se svojí rockovou produkcí, kritizovanou některými hudebními kritiky pro jednoduchost, sklidila ovace v hokejové hale v Liberci.

Kapela v čele s hlavním kytaristou Francisem Rossim zahájila koncert hitem Caroline ze svého alba Hello! vydaného v září 1973. Před roztančeným publikem následovaly další známé písně, jako What You're Proposing, Whatever You Want nebo Rockin' All Over the World. V programu nechyběla nejznámější píseň Status Quo, převzatá skladba In The Army Now. "Byla to taková skladba na rozmezí. Předpokládal jsem, že se buď stane úplným propadákem nebo velkým hitem. Naštěstí pro nás padla volba číslo dvě," uvedl před časem Rossi ke skladbě pojednávající o útrapách vojenského výcviku.

Nadšené obecenstvo si vyžádalo přídavek, na jehož konci zazněly skladby Rock and Roll Music a Bye Bye Johnny z repertoáru Chucka Berryho, který zemřel letos v březnu.

Počátky skupiny Status Quo se datují do roku 1962, kdy spolužáci Francis Rossi a Alan Lancaster založili kapelu s názvem The Scorpions. Po několika změnách v sestavě skupiny i v jejím názvu se roku 1967 hudebníci představili jako The Status Quo. Současnými členy kapely jsou od roku 2016 vedle Rossiho Richie Malone (kytara), John Edwards (baskytara), Andy Bown (keyboards, kytara, harmonika) a Leon Cave (bicí). Na konci roku 2016 zemřel jeden ze základních členů Status Quo kytarista Rick Parfitt. "Rick byl součástí mého příběhu padesát let," konstatoval Rossi.

Parfitt a Rossi spolu v roce 2010 obdrželi Řád britského impéria za služby v hudební a charitativní oblasti. "Byla to jedna z nejformálnějších událostí, kterou jsme zažili. Jedna věc je hrát před padesáti tisíci lidmi, jiná pak stát tváří v tvář královně," konstatovali tehdy.

V České republice se Status Quo poprvé představili v roce 1995 na brněnském velodromu.

Závěrečný program Benátské! dnes odstartovalo vystoupení energické kapely Hentai Corporation. V drsnějším rockovém stylu s úspěchem pokračovala i skupina Škwor, na pěti pódiích se však představili i interpreti jiných stylů. Posluchače například pobavil svým záměrným "neumětelstvím" písničkář Jiří Schmitzer, anglicky zpívanou produkci nabídla zpěvačka a klavíristka Lenny. Publikum rozezpíval také autor populárních písní pro děti i dospělé Jaroslav Uhlíř. Žánrovou pestrost festivalu doplnil rapper Marpo a jeho TroubleGang. Velký ohlas vyvolalo také vystoupení kapely Jelen, která zahrála, přestože její zpěvák a kytarista Jindra Polák dorazil s nohou v sádře a koncert absolvoval vsedě.

V minulých letech festival přilákal přes 15.000 návštěvníků. Letos předprodeje napovídají, že by jich mohlo být ještě více. Přesný počet diváků pořadatelé nezveřejňují.