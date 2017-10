Helsinky - Hokejisté Liberce narazí v osmifinále play off Ligy mistrů na Frölundu. Švédský celek zatím kraluje krátké historii soutěže, když při její premiéře byl poraženým finalistou a nyní je v pozici obhájce prvenství z předchozích dvou ročníků. Úřadující český mistr Brno vyzve švýcarský Zug, soupeře ze Švédska má i Třinec, jemuž se do cesty postaví Malmö. Rozhodl o tom dnešní los play off v Helsinkách.

Liberec, poražený finalista posledního extraligového finále, může být prvním přemožitelem Indians při jejich dlouhé vítězné šňůře v Lize mistrů. Při šesti výhrách v rámci základní skupiny se v součtu s minulým ročníkem protáhla už na 14 utkání. Jako poslední udolal Frölundu před rokem na úvod play off Minsk. Bílí Tygři mohou zároveň také částečně pomstít pražskou Spartu, která 7. února prohrála souboj o prvenství 3:4 v prodloužení.

Bílí Tygři už v nové sezoně konfrontaci se švédským hokejem zažili, když ve skupině změřili síly s Växjö. Doma prohráli 3:4 v prodloužení, venku 3:6. Frölunda během šesti utkání základní části ztratila jediný bod s Curychem, skupinou prošla s celkovým skóre 21:10.

Brno má při premiérové účasti v soutěži papírově nejschůdnějšího soupeře z celého českého tria. Zug však v současnosti vévodí jakožto vicemistr své země švýcarské lize a ve skupině skončil před finským celkem JYP Jyväskylä.

Soupeř Třince z Malmö už do ČR v této sezoně zavítal, neboť jeho soupeřem v základní skupině bylo Brno. Doma vyhrála Kometa 5:4 v prodloužení, na severu Evropy v závěrečném vystoupení ve skupině podlehla v úterý 0:3.

"Na losování jsme se dívali, a když se to blížilo k závěru, tak bylo jasné, že na nás vyjde jeden ze švédských týmů. Malmö je soupeř, jenž v základní skupině Ligy mistrů odehrál vyrovnané duely s Kometou, která je českým mistrem, takže to bude určitě kvalitní tým," uvedl hlavní kouč Ocelářů Václav Varaďa na klubovém webu.

"Myslím si, že nás čekají výborné a vyrovnané zápasy, na které které se poctivě připravíme. Rovněž očekávám, že Malmö bude hrát podobně jako nedávno HV 71 Jönköping. Takže velká síla v osobních soubojích a výborné bruslení," odtušil Varaďa.

První zápasy se budou hrát 31. října a 1. listopadu, odvety jsou na programu o týden později 7. listopadu. Pokud nedojde ke změně s ohledem na případnou kolizi využití některé z hal, začnou všechny české týmy vyřazovací část Ligy mistrů doma, neboť byly losovány ze druhého koše, který byl vyhrazen celkům z druhých míst základních skupin.

V případě postupu do další fáze je již nyní zřejmé, že by na sebe čeští zástupci ve čtvrtfinále nenarazili, až v semifinále by mohlo dojít na souboj mezi Brnem a Třincem.

Los osmifinále play off hokejové Ligy mistrů:

Tappara Tampere - JYP Jyväskylä, Växjö Lakers - Red Bull Salcburk, EV Zug - HC Kometa Brno, Red Bull Mnichov - SC Bern, Adler Mannheim - Brynäs IF, Nottingham Panthers - Curych Lions, Malmö Redhawks - HC Oceláři Třinec, HC Frölunda - Bílí Tygři Liberec.