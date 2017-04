Praha - Na třetí pokus se budou snažit hokejisté mistrovského Liberce dosáhnout na mečbol v semifinálové sérii extraligy proti Chomutovu. Vítěz základní části po zvládnutých domácích duelech další krok k postupu do finále na ledě Pirátů neudělal a za stavu 2:2 se vrací na domácí půdu. Piráti naopak vycítili šanci uspět i ve třetí sérii v letošním play off a vybojovat účast ve finále.

Kouč Liberce Filip Pešán však není z průběhu série nijak překvapený. "Opravdu jsem nečekal, že ta série bude lehká. Věděl jsem, že bude vyrovnaná a vyhraje ji tým, který bude trpělivější a odolnější. My jsme si uhráli své výsledky doma a Chomutov taky, začínáme doma a bude to o trpělivosti," uvedl Pešán.

Trápí jej zbytečná vyloučení jeho svěřenců. "Naše tresty z posledních dvou zápasů jsou vysoké hole v útočném pásmu, technické fauly nebo napadení zezadu ve středním. Žádný faul nebyl takový, že by zachránil gól. A dostáváme také laciné branky," připojil liberecký kouč.

Chce reagovat na to, v jaké formě hraje chomutovský útočník Michal Vondrka, ale osobní obranu na soupeřova kapitána neplánuje. "Nemyslím si, že řešením je na Michala Vondrku někoho nasadit. Celkově musíme zlepšit přístup k tomu hráči. Loni jsme v play off vymazali Romana Červenku a letos jsme si tolik práce s Michalem Vondrkou nedali. Cesta, jak zastavit Chomutov, je zastavit Vondrku," doplnil Pešán.

Liberecký obránce Radim Šimek bere vyrovnaný stav série jako realitu. "Nepovažuju to za komplikaci. Je to 2:2 na zápasy, jede se od nuly. Máme zápas doma, který musíme stoprocentně zvládnout a pak se jet porvat do Chomutova o čtvrté vítězství," prohlásil Šimek.

Piráti vstoupili do play off porážkami doma s Mladou Boleslaví 1:7 a 1:6 a byli odepisovaní, nyní je dělí dvě vítězství od finále. "Asi to po tom druhém zápase s Mladou Boleslavi nikdo nečekal, ale my chceme jít dál. Musíme dál tvrdě pracovat. Věřím, že to můžeme zvládnout," řekl chomutovský útočník Michal Poletín.

Podle něj šel Chomutov do boje s Libercem od začátku s vírou, že může uspět. "Jsme v semifinále, ale nešli jsme do toho s tím, že to jdeme zkusit. Od začátku jsme si říkali, že je šance postoupit, ale je před námi pořád strašně moc práce. Každý zápas je na krev, bojujeme jako parta. Snažíme se hrát naši hru, plnit, co si řekneme, a plnit pokyny trenérů. Zatím nám to přináší nějaké částečné úspěchy," doplnil Poletín.

Kapitán Pirátů Vondrka je pyšný na své mužstvo, jakým způsobem v play off bojuje a drží krok i s Libercem. "Jsem hrozně rád, že jsme si vyzkoušeli, že se s nimi dá hrát. Všichni věří, že se dají porazit. Je to 2:2, bude to dlouhé a záleží na každé maličkosti," dodal Vondrka.

Pátý duel se hraje v Liberci v pátek od 17:20 a přímým přenosem jej vysílá ČT sport. S jistotou se bude hrát i v neděli v Chomutově. Duely se už hrají v případě remízového stavu až do rozhodnutí, bez nájezdů.

Statistické údaje před pátečním pátým zápasem semifinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy: Bílí Tygři Liberec (po základní části 1.) - Piráti Chomutov (7.). Začátek: 17:20 (ČT sport). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 4:1, 4:3 v prodl., 0:2, 3:5. Nejproduktivnější hráči v sérii: Dominik Lakatoš 4 zápasy/6 bodů (5 branek + 1 asistence) - Michal Vondrka 4/6 (5+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Dominik Lakatoš 10/10 (6+4) - Ivan Huml 15/16 (5+11). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Petr Jelínek 51/37 (17+20) - Michal Vondrka 51/46 (23+23). Statistiky brankářů v sérii: Ján Lašák průměr 2,01 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,27 procenta, Roman Will 4,00 a 87,50 - Ján Laco 2,47 a 90,20. Statistiky brankářů v play off: Ján Lašák 2,64 a 90,23, Roman Will 2,48, 86,84 a jednou udržel čisté konto - Ján Laco 2,18, 92,51 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Král 10,91 a 50,00. Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 1,69, 93,47 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,92, 92,07 a třikrát udržel čisté konto - Ján Laco 2,68, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,85, Jan Strmeň 3,58 a 87,10. Zajímavosti: - Liberec doma vyhrál čtyři z pěti utkání v letošním play off. Prohrál jen v pátém utkání čtvrtfinále s Plzní (3:5). - Chomutov venku prohrál třikrát za sebou, z toho dvakrát až v prodloužení. - Liberecký Jaroslav Vlach dnes slaví 25. narozeniny a dalšímu útočníkovi Bílých Tygrů Dominiku Lakatošovi bude v sobotu 20 let. - Chomutovský útočník Vladimír Růžička mladší může sehrát 500. zápas v extralize. - Vyrovnaný stav 2:2 před pátým utkáním série zažili Liberečtí naposledy v loňském finále proti Spartě. Důležitý pátý duel sehráli rovněž doma, zvládli ho vítězně (4:3) a v dalším utkání dovršili zisk titulu.