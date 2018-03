Praha - Hokejisté Liberce mají v sobotu první šanci zajistit si postup do semifinále play off extraligy. Ve čtvrtfinále dokázali proti Hradci Králové otočit sérii ze stavu 0:2 na 3:2 a jsou krok od třetí semifinálové účasti v řadě. Východočeši, kteří po základní části skončili na druhém místě a jsou papírovými favority série, však věří, že počtvrté za sebou s Tygry neprohrají. Utkání začne netradičně už v 11:00.

"Ještě je potřeba, aby Liberec dokázal vyhrát čtvrté utkání. Série pokračuje dál, výhoda je na straně soupeře, ale my budeme chtít navázat na výkon ve třetí třetině a vrátit sérii zpět do Hradce Králové," řekl hradecký trenér Václav Sýkora po čtvrteční prohře 1:2 v domácím prostředí. Východočeši byli dvě třetiny horším týmem, v závěrečné dvacetiminutovce ale soupeře přehrávali. Dokázali však jen snížit.

Proti Hradci mluví ale statistiky. Od roku 2013, kdy začali Východočeši hrát v extralize, v Liberci nedokázali nikdy vyhrát v normální hrací době. Jen jednou v prodloužení, hned na první pokus v říjnu 2013. Dalších 11 zápasů prohráli. "Víme o tom, že jsme tam nikdy nevyhráli v základní hrací době. My tam ale nepotřebujeme vyhrát za tři body, my tam potřebujeme vyhrát," řekl útočník Jiří Šimánek, který je po celou dobu součástí hradeckého kádru.

I liberečtí hráči si ale uvědomují, že série ještě neskončila a potřebují udělat poslední krok. "I do dalšího zápasu musíme jít s pokorou, jako hrajeme celou sezonu, a věřit, že to zvládneme. Máme o výhru víc, ale nic nekončí. Musíme pokračovat v tom, co děláme," uvedl brankář Roman Will. "Víme, že ještě není nic hotovo. Chybí nám poslední krok a bude to ještě hodně těžké," řekl útočník Marek Kvapil, se sedmi góly nejlepší střelec play off a zároveň nejproduktivnější hráč vyřazovací části extraligy.

Šestý zápas čtvrtfinále se bude hrát nezvykle od 11:00. V liberecké Home Credit Areně se totiž v sobotu uskuteční i galavečer bojovníků Night of Warriors a klubům se nepodařilo termínovou kolizi vyřešit jinak, než posunutím začátku utkání před poledne.

"Oba týmy trénují v dopoledních hodinách, takže si nemyslím, že by čas 11 hodin byl nějaký fatální pro výkon. Hráči jsou zvyklí celou sezonu podávat tréninkové výkony v této době. Nevidím v tom problém," řekl kouč Tygrů Filip Pešán. "Je to netradiční, ale pro obě mužstva stejné. Taky si myslím, že to nebude problém," doplnil hradecký kouč Sýkora.

Jako fakt berou stanovený začátek i hráči. "U nás v Česku to zvykem není, ale v Americe a jiných zemích se tak někdy hraje. Ne třeba v jedenáct, ale zkrátka dřív. Věřím, že se na to všichni dobře připraví. Všichni víme, o co jde. A je úplně jedno, jestli se hraje od jedenácti dopoledne nebo od deseti večer," řekl Will.

Hradečtí se logicky do Liberce přesunou již dnes. "Myslím, že to nebude problém. Ráno prostě vstaneme a půjdeme na zápas," uvedl obránce Petr Zámorský.

Šestý zápas play off se už bude hrát až do rozhodnutí, nemohou jej ukončit samostatné nájezdy. Teoreticky se tak může duel protáhnout a pořadatelé by se dostali do problémů s přípravou další akce. "Potřebujeme, aby utkání skončilo nejdéle v 15:30," konstatoval ředitel sportovního areálu Lukáš Přinda. Večer bojovníků má pak začít v 18:00.

Statistické údaje před sobotním zápasem čtvrtfinále extraligy: -------- Bílí Tygři Liberec (po základní části 7.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek: 11:00. Stav série: 3:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:3 v prodl., 1:3, 4:2, 3:0, 2:1. Nejproduktivnější hráči v sérii: Marek Kvapil 5 zápasů/7 bodů (6 branek + 1 asistence) - Radek Smoleňák 5/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Marek Kvapil 8/9 (7+2) - Radek Smoleňák 5/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Bakoš 52/40 (14+26) - Jaroslav Bednář 46/42 (15+27). Statistiky brankářů v sérii: Roman Will průměr 1,79 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,00 procenta a jednou udržel čisté konto - Patrik Rybár 2,93 a 88,24, Jaroslav Pavelka 1,25 a 93,75. Statistiky brankářů v play off: Roman Will 1,60, 94,37 a jednou udržel čisté konto - Patrik Rybár 2,93 a 88,24, Jaroslav Pavelka 1,25 a 93,75. Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 2,34, 91,29 a šestkrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,24 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79 - Patrik Rybár 1,73, 93,19 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,56, 94,64 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec může v případě úspěchu potřetí v historii otočit sérii na čtyři vítězné zápasy z 0:2. Povedlo se mu to už ve čtvrtfinále v roce 2005 proti Slavii (4:3 na zápasy) a o pět let později ve stejné fázi proti Plzni (4:2). Jinak se podařil stejný počin už jen pěti celkům - Slavii proti Znojmu (čtvrtfinále 2001 - 4:3 na zápasy), Plzni proti Pardubicím (čtvrtfinále 2004 - 4:3), Spartě proti Zlínu (čtvrtfinále 2006 - 4:2), Karlovým Varům proti Českým Budějovicím (semifinále 2008 - 4:2) a Zlínu proti Třinci (semifinále 2015 - 4:2). - Bílí Tygři útočí na třetí účast v semifinále za sebou. V roce 2016 získali historický titul a loni dosáhli na stříbro. Mezi nejlepší čtyři se může Liberec ve svém 16. ročníku v nejvyšší soutěži dostat poosmé. - Hradec Králové je ve čtvrtfinále ve své šesté extraligové sezoně popáté. Od přechodu Mountfieldu s licencí na nejvyšší soutěž z Českých Budějovic v roce 2013 mezi nejlepšími osmi týmy nechyběl. Do semifinále postoupil jen v minulé sezoně. - Liberec vyhrál nad Hradcem Králové doma jedenáctkrát za sebou. Mountfield na severu Čech uspěl v extralize z 12 vystoupení pouze 13. října 2013, kdy zvítězil 7:6 v prodloužení. - Bílí Tygři doma vyhráli osmkrát za sebou. Naposledy na vlastním ledě prohráli 30. ledna s Třincem 0:4. - Mountfield prohrál třikrát za sebou potřetí v sezoně a šňůra čtyř porážek, která by mu ukončila sezonu, by pro něj byla nejdelší v ročníku.