Liberec - Fotbalisté Liberce remizovali v 19. ligovém kole s Karvinou 2:2. Hosté na severu Čech po brankách Tomášů Wágnera a Webera dvakrát vedli, za domácí pokaždé srovnal Matěj Pulkrab. Slezané ve čtvrtém ligovém souboji se Slovanem poprvé skórovali, bodovali počtvrté za sebou a dostali se na deváté místo tabulky. Liberec naopak v případě nedělní výhry Sparty nad Brnem klesne ze čtvrté příčky.

Liberec byl většinu první půle aktivnější, ale ani jednu z několika velkých šancí neproměnil. V deváté minutě nacentroval ze strany Coufal na zadní tyč, kam si naběhl Pulkrab, jehož hlavičku vyrazil brankář Le Giang.

Hostující gólman dál čaroval. V 26. minutě si zaběhl za obranu domácí kapitán Coufal, ale Le Giang proti němu vyběhl a zasáhl. Z následné dorážky nedostal míč do sítě ani Pulkrab.

Karviná byla půl hodiny neškodná a pak nečekaně udeřila. Kalabiška poslal oblouček za obranu, Weber přiťukl Wágnerovi a jeho nepovedená střela se odrazila od Coufala do branky. Domácí marně reklamovali soupeřovu ruku. Hostující útočník zaznamenal už svůj čtvrtý jarní gól.

Karviná ve čtvrtém ligovém utkání s Libercem poprvé skórovala a ještě do přestávky se mohla trefit podruhé. Wágner však tentokrát po centru z levé strany hlavičkoval vedle.

Do druhé půle vstoupili domácí náporem a v 54. minutě srovnali. Po Potočného centru z rohu prodloužil míč stoper Köstl, který při zranění Karafiáta hrál první ligový zápas v kariéře, a na zadní tyč se hlavou prosadil Pulkrab. Domácí útočník navázal na vítězný gól z minulého kola proti Mladé Boleslavi a Karviná v lize po 329 minutách inkasovala.

Nerozhodné skóre ale vydrželo jen dvě minuty. Köstl netrefil míč, Weber si obhodil druhého domácího stopera Kačarabu a sám před brankářem Hladkým zamířil přesně k tyči. V osmnáctém ligovém utkání dal svůj první gól.

Liberecký kouč Holoubek už v 67. minutě využil všech tří střídání a Severočeši zvýšili tlak, už v předfinální fázi ale byli nepřesní. Slezané naopak mohli v 77. minutě pojistit vedení při brejku čtyři na dva, Štepanovský ale Kalabiškův oblouček do prázdné branky nedostal.

Hosty nevyužitá šance přišla draho. Na konci 82. minuty zatlačil Da Silva na bránícího Dreksu, gólmanu Le Giangovi vypadl míč a Pulkrab z otočky srovnal. Potvrdil tak pozici dosud jediného jarního střelce Liberce a odvrátil hrozbu teprve druhé porážky Slovanu v posledních 22 domácích ligových zápasech.

Hlasy po utkání:

David Holoubek (trenér Liberce): "První poločas jsme hráli možná trochu pomaleji, než jsme chtěli, přesto jsme měli dvě tři brankové příležitosti. Kdybychom první poločas dali branku, měli bychom zápas pod kontrolou. Průběh utkání pak byl hodně hektický. Bylo to zajímavé pro fanoušky, ale pro nás trenéry to byly nervy. My dáme branku a jak jsme už mysleli na výhru, tak jsme přepnuli do ultra ofenzivního módu. A udělali jsme tam dorostenecké chyby. Ta branka na 1:2 nás mrzí. Vzhledem k průběhu zápasu bychom asi měli být s bodem spokojeni, ale my nejsme, chtěli jsme vyhrát. Jsme z toho smutní. Mám velice dobrý pocit z toho, jakým způsobem jsme zápas dohrávali, jak to kluci chtěli otočit. Co mě trochu mrzí, že se fotbal hraje na terénech, které k tomu nejsou přizpůsobené. Je obrovská zima, trávník je zmrzlý a nedá se úplně dobře kombinovat. To nahrává týmům, které hrají o záchranu a hrají jednodušší fotbal."

Josef Mucha (trenér Karviné): "V prvním poločase nás Liberec přehrával a přežili jsme dvě velké šance. Sami jsme v prvním poločase měli dvě šance, jednu jsme proměnili a při druhé Tomáš Wágner těsně minul. První poločas nebyl optimální, ale zvládli jsme to až nad očekávání dobře. Druhý poločas jsme se možná trošku víc dostali do hry, ale v přechodové fázi jsme udělali spoustu chyb. Potom jsme inkasovali ze standardky. Tomu se nedalo zabránit, protože to byl tečovaný míč. Pak jsme dali gól na 2:1 a dokonce jsme měli velkou šanci dát třetí, který by utkání asi úplně rozhodl. Ale závěrečných 10 až 15 minut byl Liberec aktivní a zaslouženě vyrovnal. My jsme se pak báli o výsledek. S bodem jsme ale nadmíru spokojeni, je to pro nás velký plusový zisk."

Slovan Liberec - MFK Karviná 2:2 (0:1)

Branky: 54. a 82. Pulkrab - 31. Wágner, 56. Weber. Rozhodčí: Hrubeš - Boček, Flimmel. ŽK: Oscar, Potočný, Breite - Štěpanovský, Hošek, Čolič. Diváci: 2446.

Sestavy:

Liberec: Hladký - Coufal, Köstl, Kačaraba, Kerbr - Breite (67. Da Silva), Folprecht - Oscar (60. Bartl), Bosančič, Potočný (60. Wiesner) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Weber (71. Lingr), Panák - Štepanovský (78. Letič), Budínský (90. Šulek), Kalabiška - Wágner. Trenér: Mucha.