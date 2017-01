Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 41. kole extraligy díky obratu ve třetí třetině poslední Karlovy Vary 3:2 a zvýšili náskok v čele tabulky před druhým Třincem na osm bodů. Energie šla na severu Čech ve druhém dějství do vedení brankami Václava Skuhravého a Dávida Grígera, ale Bílí Tygři díky gólu Jana Ordoše a dvěma brankám Petra Jelínka potvrdili roli favorita.

Hosté byli přes své postavení v tabulce na ledě lídra v úvodu nebezpeční, ale nevyužili nadějná přečíslení. V polovině úvodní třetiny si gólman Will poradil i s Beránkovým pokusem. Karlovarský Honzík také pokusy Bílí Tygrů spolehlivě kryl. Ve 12. minutě se dostal do šance domácí Svačina, ale minul.

O dvě minuty později byli blízko gólu při Vantuchově vyloučení hosté. Rachůnek objel branku, snažil se puk zasunout za Willa, ale nepovedlo se mu to, což si sudí ověřili ještě u videorozhodčího. V závěru úvodního dějství při Harantově trestu tečoval Valský těsně vedle Radivojevičovu střelu.

V úvodu druhé části kryl Honzík dvě Bulířovy střely. Při dalším Harantově vyloučení pak byly k vidění možnosti na obou stranách. V oslabení ujel Mikulík, ale na Willa nevyzrál. Za domácí neuspěl v přesilovce Valský.

Bezbrankový stav prolomila ve 33. minutě Energie, když se trefil povedenou ránou z mezikruží Skuhravý. Hned za 66 vteřin se hosté radovali podruhé. Sičákovu střelu tečoval před libereckým brankářem úspěšně Gríger. Snížit mohl v 35. minutě Bartovič, ale Honzíkovi pomohla tyč.

Liberec následně přečkal dvě oslabení a ve 49. minutě se dočkal gólu. Ordoš, který o tři minuty dříve ještě v šanci neuspěl, vybruslil z rohu mezi kruhy a poprvé překonal Honzíka.

Za 59 vteřin bylo vyrovnáno, když karlovarský gólman nestihl přikrýt kotouč a Jelínek se prosadil z dorážky. Situace se Honzíkovi nelíbila a dostal za protesty desetiminutový osobní trest. Západočeši nakonec vyšli v Liberci naprázdno, protože v 56. minutě rozhodl při Vachovcově vyloučení tečí Radivojevičovy střely hrdina utkání Jelínek.

Hlasy trenérů po utkání

Filip Pešán (Liberec): "Věděli jsme, že přijede soupeř, který umí sbírat body a hraje velmi kvalitní zápasy. Po drtivou většinu zápasu jsme se nemohli dostat do našeho tempa a hry. Trochu se nám to povedlo až v závěru zápasu. Musím říci, že i když se nám nedařilo na ledě, tým žil mimo led na střídačce i v kabině a do posledních chvil jsme doufali, že jsme schopní to otočit, což se s trochou štěstí v závěru podařilo."

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Musím kluky pochválit. Hráli jsme dobře, makali, bojovali a padesát minut jsme drželi výborný výsledek. V závěru Liberec přitlačil a pro nás to už bylo těžké. Možná jsme potřebovali trochu více štěstí, abychom tady vybojovali nějaké body. Odehráli dobrý zápas, ale bohužel žádné body nemáme."

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 49. Ordoš, 50. P. Jelínek (Svačina), 56. P. Jelínek (Radivojevič, R. Šimek) - 33. Skuhravý (D. Kindl), 34. Gríger (Sičák). Rozhodčí: Hradil, Kika - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 4:4, navíc Honzík (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5758.

Sestavy:

Liberec: Will - R. Šimek, Vitásek, Jan Bednář, Jánošík, Pyrochta, Derner, od 41. navíc Plutnar - Svačina, P. Jelínek, Lakatoš - Valský, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - Ordoš, Vantuch, J. Vlach - J. Mikyska. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Karlovy Vary: Honzík - Dujsík, Harant, M. Rohan, Sičák, Baldajev, Tomáš Dvořák, Benák - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - D. Kindl, Skuhravý, Vachovec - Gorčík, Dušek, Stloukal - Davídek, Gríger, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.