Liberec - Hokejisté Liberce zdolali ve 3. kole extraligy po dokonalém obratu Zlín 3:2 a vyhráli i svůj druhý domácí zápas v sezoně. Bílí Tygři ještě ve 47. minutě prohrávali 0:2, ale díky gólům Jana Stránského, Michala Bulíře a Dominika Lakatoše dosáhli na plný bodový zisk. Rozhodující branku vstřelili v čase 59:02.

"Nezačalo to dobře, ale postupně jsme zvyšovali obrátky a dotáhli to do vítězného konce. Dokud nezazní siréna, tak nic není ztracené, my jsme věřili celou dobu. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo. Tahle výhra hodně zvýší sebevědomí, doufám, že ta hra se ještě více zvedne," řekl po utkání Lakatoš.

Po svižném úvodu, kdy byl blízko gólu domácí Krenželok, se hra vyrovnala. Ačkoliv měli Bílí Tygři častěji puk na hokejkách, v polovině osmé minuty se radovali hosté po Žižkově střele od modré čáry. O tři minuty později udeřil Zlín podruhé díky Okálově dorážce do odkryté branky.

Domácí se vrhli do útoku, vypracovali si řadu šancí, ale Kašíka nepřekonali. Ve 13. minutě pomohla zlínskému gólmanovi po Krenželokově pokusu tyč. Pak předvedl individuální akcí Bulíř, ale mířil nad zlínskou branku.

V úvodu druhé třetiny dohrávali Bílí Tygři přesilovku, Bulíř ale v dobré pozici pálil vedle. O něco později měl dobrou šanci Jašek, ale zlínští obránci dostali puk do bezpečí. Domácím nepomohly ke vstřelení kontaktního gólu ani dvě přesilovky krátce po sobě.

Ve druhé polovině druhé části si zahráli přesilovku i hosté. Velmi blízko gólu byl ve 33. minutě Kubiš, ale Will jeho blafák ustál. Další velkou šanci měli hosté ve 37. minutě, kdy Bílí Tygři hráli necelou minutu ve třech proti pěti. Libereckou obranu a Willa ale nepřekonali.

Ve 43. minutě mohl dokonat liberecký zmar Popelka, jehož střela zamířila do tyče Willovy branky. Bílí Tygři se snažili o snížení a v jejich obraně se tak objevovaly mezery. Okálovu i Popelkovu šanci ale Will zlikvidoval. Domácí se dočkali na konci 47. minuty, kdy Stránský tečoval Šmídovo nahození.

Následoval tlak Liberce a Zlín odolával díky Kašíkovi. Zlín se zaměřil na obranu hubeného náskoku a před Willovu branku se nedostával. V 56. minutě se domácí dočkali vyrovnání. Desáté vyloučení Zlína v utkání potrestal Bulíř. Obrat dokonal po Pyrochtově střele dorážkou do odkryté branky Lakatoš dokonal obrat. Zlínští zkusili power play, ale vyloučením 12 sekund před koncem je zabrzdil Kubiš.

"Podařil se nám vstup do utkání, dostali jsme se do vedení. Ve druhé třetině domácí přidali, vytvořili si tlak. Nás to v oslabení stálo spoustu sil. Třetí třetina se těžko komentuje. Domácí vytvořili enormní tlak. Myslím si, že jsme si mohli odvézt alespoň bod, ale nebylo nám přáno. Škoda že se nepodařilo podpořit výkon Kašíka, který chytal výborně," uvedl trenér Zlína Robert Svoboda.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Dnes jsme narazili na extrémně organizovaného, odhodlaného a houževnatého soupeře. Když se dostane do vedení 2:0, jako se mu to povedlo, tak je velmi těžké proti němu hrát. My jsme dobývali bránu soupeře přesilovkami i ve hře pět na pět. Soupeř vždy odjel do velmi nebezpečného přečíslení a nás velmi dlouho držel ve hře Roman Will. V poslední třetině jsme vsadili všechno na ofenzivu, všechno jsme chtěli uhrát v útočném pásmu. Nakonec se nám při tlaku, clonění brankáři a díky dorážkám podařilo zápas s vypětím všech sil otočit. Jsem rád, že se nám to povedlo."

Robert Svoboda (Zlín): "Nám se podařil vstup do utkání, dostali jsme se do vedení. Ve druhé třetině domácí přidali, vytvořili si tlak. Nás to v oslabení stálo spoustu sil. Třetí třetina se těžko komentuje. Domácí vytvořili enormní tlak. Myslím si, že jsme si mohli odvézt alespoň bod, ale nebylo nám přáno. Je škoda, že se nepodařilo podpořit výkon Kašíka, který chytal výborně."

Bílí Tygři Liberec - Aukro Berani Zlín 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 47. J. Stránský (Šmíd, Bartovič), 56. Bulíř (Ševc, P. Jelínek), 60. Lakatoš (Pyrochta, Ševc) - 8. Žižka (Rihards Bukarts, Roberts Bukarts), 11. Okál (Freibergs, Řezníček). Rozhodčí: Bejček, Úlehla - Gerát, Hynek. Vyloučení: 7:11, navíc P. Jelínek (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 3840.

Sestavy:

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Plutnar, Šmíd, Jánošík, Derner, Mojžíš - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Ordoš - J. Stránský, Jašek, Bartovič - Hrabík, Vantuch, D. Špaček. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, O. Horák, Žižka, Padrnos - J. Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý - Roberts Bukarts, D. Šťastný, Rihards Bukarts - Okál, Popelka, Kubiš - Fryšara, Kratochvíl, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.