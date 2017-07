Liberec - Fotbalisté Liberce před vstupem do nové ligové sezony cítí, že mají o trochu slabší tým než v minulém ročníku. Severočechům se zatím nepovedlo zacelit mezery po odchodech opor, a proto nemluví o boji o pohárové příčky. Za základní cíl si dali vylepšit deváté místo z minulé sezony.

"Odešli nám hráči, kteří byli opěrnými pilíři. Bohužel nejsme spokojeni s doplněním. Vypadá to, že mužstvo na příští sezonu budeme mít trochu slabší, než jsme měli teď. Přesto bych byl rád, kdybychom umístění z minulé sezony o nějaký stupínek vylepšili, i když se to možná jeví, že jsme trošku slabší," řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel Slovanu Jan Nezmar.

Liberec opustily opory - brankář Martin Dúbravka, útočník Milan Baroš, záložníci Tomáš Souček, Ubong Ekpai a Egon Vůch a další hráči širšího kádru. Slovan naopak angažoval Tomáše Malinského, talentované mladíky Matěje Pulkraba, Filipa Havelku a Jiřího Kulhánka a z hostování se vrátili Ondřej Machuča, Zdeněk Folprecht a Karel Knejzlík.

"Oproti jarnímu kádru nám chybí třináct hráčů, z toho odešlo pět hráčů základní sestavy. Stavíme zase nové mužstvo. Chceme minulé umístění vylepšit, to je jasné. Jsme jedním z klubů, které se nejméně posílily, ale rozhoduje se až na hřišti. Uvidíme, jak moc si to sedne u nás a jak u jiných týmů," podotkl trenér Jindřich Trpišovský.

"Deset hráčů je mladších 23 let, takže máme mladé, talentované mužstvo. Vypadá to, že je hladové, běhavé. Nedával bych před něj přehnané cíle, ambice se těžko posuzují. Uvidíme v prvních kolech, věřím, že se co nejdřív vrátíme k tomu, co jsme hráli na konci jara," dodal Trpišovský.

Cítí, že nejvíc Slovan tlačí bota v útoku. "Přišli jsme o obě křídla, o útočníka číslo jedna. Je otázka, jak si mužstvo sedne v útočné fázi. V defenzivě mužstvo v přípravě pracovalo dobře, ale v útočné fázi jsme se málokdy prosadili více jak jednou. Cítím, že tam musíme hodně přidat," řekl Trpišovský.

Není vyloučeno, že Liberec ještě v průběhu dalších dnů někoho přivede. "Neumím to teď odhadnout. Čtyři pět týdnů se snažíme přivést do mužstva hráče na posty, u kterých jsme věděli, že budeme muset nahradit. Nedaří se nám to, není to na současném fotbalovém trhu v našich silách. Asi těžko najdeme nějakou zlatou žílu a budeme si moct někoho koupit. Spíš je šance, že nám některý z klubů pustí někoho z přebytečných hráčů," mínil Nezmar.

Vzhledem k úzkému kádru musí Liberec spoléhat na to, že se mu nezraní opory. "Kdyby z mužstva vypadli tři čtyři důležití hráči, těžko je budeme nahrazovat. Nejdůležitější tedy bude zdravotní stav. Pokud budou všichni zdraví, jsem přesvědčen, že doma jsme schopni porazit každého a venku uhrát nějaké body. V minulých dvou sezonách jsme byli doma v lize prakticky neporazitelní, tak na to chceme navázat v prvním kole se Zlínem," dodal Trpišovský.

Nemůžeme si vyskakovat na Slavii a Spartu, řekl liberecký Coufal

Fotbalisté Liberce jsou tradičním účastníkem evropských pohárů, podle kapitána Vladimíra Coufala se jich ale v nadcházející sezoně zřejmě boj o nejvyšší příčky týkat nebude. Slovan totiž nedokázal nahradit odchody opor a podle Coufala může jen těžko konkurovat Spartě a Slavii, které investovaly obrovské sumy do letních posil.

"Řekněme si na rovinu, všichni bychom asi chtěli hrát o Evropu, ale to bude asi zapovězené. Nechci nic vzdávat dopředu, ale je to tak. Minulý ročník jsme skončili devátí, měli bychom postupně navyšovat ambice. Chtěli bychom hrát někde v poklidném středu tabulky," řekl na tiskové konferenci Coufal.

"Nemůžeme si vyskakovat na týmy, jako je Slavia nebo Sparta s těmi jejich rozpočty. To, co tam předvádějí za nesmysly, to je úplně šílenost," dodal čtyřiadvacetiletý obránce.

Poté na sociální síti doplnil, že to nemyslel špatně. "Nesmysly nebyly myšlené z pohledu, že neví, co dělají, ale bylo to myšleno jako neskutečné cifry z pohledu Slovanu. Někdo může říct, že jsem to řekl podělaně, ale já se na to naopak moc těším a jsem hrozně zvědavý, jak to dopadne," uvedl Coufal.

"Jsem rád, že taková jména do české ligy chodí a my se s nimi můžeme popasovat. Všichni říkají, jak je česká liga pod úroveň, tak uvidíme, jak ji pozvednou. Když třeba Halil Altintop (ze Slavie) má přes 300 startů v bundeslize, měl by hrát českou ligu s prstem v zadku. Spartě i Slavii bych přál v Evropě úspěch už jen kvůli českému koeficientu, který šel za poslední roky hodně nahoru a je potřeba ho udržovat nebo vylepšovat," dodal Coufal.

Pro Liberec podle něj bude klíčové, aby se týmu vyhnuly zdravotní problémy. "Moc nás tu není těch zkušenějších. Když se někdo zraní, bude to citelný výpadek do mužstva. Bohužel máme větší kolonku v odchodech než příchodech. Budeme se to snažit nějak zalepit. Myslím, že máme dobře složený tým. Bohužel odešla kvalita, ale my ji nějak nahradíme z vlastních zdrojů," dodal Coufal.