Liberec - Fotbalisté Liberce vstoupí do jarní části ligové sezony s cílem vytěžit co nejvíce z úvodních tří kol, aby se brzy dostali z třináctého místa do klidnějších vod tabulky. Vzhledem k radikálním zimním změnám v kádru je ale i pro trenéra Jindřicha Trpišovského těžko odhadnutelné, v jaké formě se jeho tým představí.

"Zasáhla nás vlna odchodů a příchodů. Soustředíme se na rozjezd, podle toho uvidíme, jak na tom jsme, jak se mužstvo podařilo složit. Těžko se odhaduje, jak rychle se chytneme. Doufám, že v prvním kole dobře odstartujeme, což by nově se rodícímu týmu pomohlo," řekl ČTK Trpišovský.

Liberec má před sestupovou patnáctou příčkou náskok pouhých dvou bodů. Jaro odstartuje doma se Zlínem, pak jede do Brna a doma přivítá poslední Příbram. "Ta první tři kola pro nás budou zásadní, protože pak máme sérii těžkých zápasů - Plzeň, Slavii. Soustředíme se na ta tři první kola, v nichž bychom chtěli získat co nejvíc bodů, abychom se odpoutali od spodku tabulky. Start bude hodně důležitý, buď se potom uklidníme, nebo se dostaneme do ještě horší pozice," uvedl Trpišovský.

Liberec, který hrál na podzim základní skupinu Evropské ligy, potkala v zimní pauze velká obměna kádru. Skončilo hned dvanáct hráčů v čele s klíčovými oporami kapitánem Lukášem Pokorným, záložníkem Janem Sýkorou a stoperem Davidem Hovorkou, který by sice jaro kvůli zranění vynechal, ale stejně zamířil do Sparty.

Než se vedení povedlo přivést náhradu, měl Trpišovský v úvodu přípravy k dispozici jen velmi úzký kádr. "Musím říct, že jednu dobu mi fakt dobře nebylo. Dostali jsme dva čtyřgólové direkty v Tipsport lize od Jablonce a Boleslavi, navíc přišly odchody Pokorného s Hovorkou. Naštěstí se potom na nás usmálo štěstí a podařilo se nějaké hráče získat, ale ta první část ledna, to bylo asi nejtěžší období, co jsem v Liberci zažil," připustil Trpišovský, o něhož na podzim marně usilovala Sparta.

Dvanáct odchodů by mělo vyvážit devět příchodů. Slovan angažoval Ondřeje Kúdelu, Martina Kouřila, Milana Kerbra, navrátilce Miloše Bosančiče, Jana Mikulu, Radka Voltra, Romana Potočného, Martina Graiciara a z hostování se vrátil Michal Obročník.

"Určitě jsme udělali zajímavé hráče a mužstvo potenciál má. V některých fázích vypadá dobře a zajímavě. Bohužel zásah do obrany je citelný. O tu obrannou čtyřku jsme se vždy v Liberci opírali, na ni jsme nabalovali ofenzivní část," uvedl Trpišovský.

"V některých ohledech je mužstvo silnější než na podzim, hráči jsou přímočařejší, na druhou stranu tam ale stále je spousta nedostatků. Vypadá to, že aktuálně nastoupí v základu šest sedm nových hráčů, takže bude chvilku trvat, než si to sedne," dodal kouč.

Jeho svěřenci mají šanci na postup do Evropské ligy z domácího poháru, kde mají odehráno o kolo méně. "Máme tam ještě zápas s Táborskem. Samozřejmě nějaká šance v poháru je, ale na druhou stranu jsou tam silné týmy jako Slavia, Mladá Boleslav. Momentálně je pro nás určitě prioritou začátek ligy," doplnil.