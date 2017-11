Praha - Po dvou zápasech bez bodu se hokejisté Liberce pokusí uspět v pátečním 27. kole extraligy proti Hradci Králové. Na hraně desítky se s Bílými Tygry pohybují i tradiční soupeři Pardubice a Sparta, kteří změří síly na východě Čech. Vedoucí Plzeň přivítá v první prosincový den předposlední Litvínov.

Liberečtí po úspěšném období vyšli dvakrát za sebou naprázdno. "Doma s Plzní jsme moc chtěli uspět, což se nám nepovedlo. Ve Vítkovicích jsme sice těsně prohráli, ale hlavně ve druhé polovině zápasu jsme dominovali, jen nám zase v pravý čas chyběly góly," řekl ČTK asistent Karel Mlejnek před utkáním s druhým týmem soutěže.

"Víme, kde se Hradec Králové nachází v tabulce. A také dobře víme, jak hrají. I tak je v pátek naším jediným cílem vítězství. Budeme chtít překonat, co soupeře zdobí, tedy jejich defenzivní hru," dodal Mlejnek.

Hradec Králové ve středeční předehrávce 35. kola proti Mladé Boleslavi potvrdil, že poslední dobou prohrává jen zřídka a vítězstvím 4:2 dal zapomenout na těsnou nedělní porážku z derby v Pardubicích. "Šlo o předehrávku, ale my jsme moc rádi, že jsme do druhé poloviny základní části vstoupili výhrou. Extraliga je hodně vyrovnaná a každý zápas má obrovský náboj," řekl asistent trenéra Pavel Hynek.

Pod Ještědem čeká tuhou bitvu. "Postavení domácích neodpovídá síle libereckého mužstva. Udělali nějaké změny v kádru, mužstvo posílili, navíc jsme tam v úvodu sezony prohráli 0:3, takže jim máme co vracet. Doma jsou každopádně Bílí Tygři hodně silní a uhráli tam 25 bodů z celkem 33. Bude to boj o každý metr ledu," uvedl Hynek.

Pardubice sice v úterní dohrávce 23. kola prohrály v prodloužení na ledě Olomouce, přesto svou bodově nejdelší šňůru v sezoně protáhly už na šest zápasů. "Mrzí mě stále to prodloužení, v něm jsme udělali tři zbytečné individuální chyby v jednom střídání a inkasovali. Ale už je to za námi a díváme se dál," podotkl trenér Miloš Holaň.

Jeho svěřenci jsou nažhavení podobně jako před derby s Hradcem Králové, Sparta je zatím v sezoně z Holaňova pohledu hodně nevyzpytatelná. "Má kolísavé výsledky. Já věřím, že podáme parádní výkon a body zůstanou doma. Každá pětka Sparty dokáže vstřelit branku a rozhodnout zápas, mají rychlé protiútoky a výborné přesilovky. Na každém metru ledu musíme odevzdat maximum," uvedl Holaň, jenž postrádá beka Čáslavu a útočníka Tomáška.

Sparta utkáním dvou tabulkových sousedů završí třízápasovou sérii v arénách soupeřů. V Mladé Boleslavi a v Chomutově vytěžila celkem čtyři body.

"Pardubice uhrály v posledních domácích zápasech vynikající výsledky a bude to určitě velmi těžké utkání. Spartě se v posledních letech na pardubickém ledě vcelku daří a povedlo se nám vyhrát i první vzájemné utkání této sezony, takže budeme věřit v další úspěch. Během několika dní bez zápasu jsme dobře potrénovali a chceme uspět za tři body," prohlásil trenér Jaroslav Nedvěd.

Plzeň po šňůře osmi vítězství klopýtla doma se Zlínem, ale protože se tak stalo až v prodloužení, protáhla alespoň bodovou sérii. "Nikdo si nemyslel, že budeme vyhrávat do konce sezony. Dostali jsme přes prsty, ale připravíme se na páteční zápas a zvládneme ho," řekl útočník David Stach.

Litvínov si naposledy odvezl debakl 2:6 z Brna, nelehký venkovní trojboj po duelu v Plzni zakončí nedělním utkáním v Liberci. "Plzeň je velmi těžký soupeř, prohráli vlastně jen dvakrát v sezoně, to mluví samo za sebe. Pro nás by to měla být výzva," připomněl na klubovém webu kouč Radim Rulík jen dvě dosavadní prohry Západočechů v základní hrací době.

"Týmy Vítkovic a Zlína tam nesehrály špatné zápasy, pro nás to utkání proto tak trochu přichází asi v nejhorší dobu - budou s tím chtít pracovat a doma se zlepšit. A zrovna nás asi budou brát jako ideální příležitost," doplnil Rulík.

Vítkovice se Zlínem na domácím ledě pětkrát po sobě nezabodovaly naplno. Atmosféru pátečního zápasu opepří ale hlavně skutečnost, že v posledním vzájemném utkání ve Zlíně domácí útočník Veselý faulem zranil na dlouhou dobu vítkovického útočníka Deje.

"Nejde to nevnímat, ztratili jsme tam jednoho z klíčových útočníků a článků týmu. Nebudu říkat, že jsem k tomu hluchý, ale mentalita a filozofie našeho týmu nějaká je a my s Pavlem Trnkou určitě nebudeme těmi, kdo by se snížili k tomu a naváděli hráče k nějakému vymezení pravidel. Já jsem přesvědčený, že nejlepší odpověď na to, co se stalo ve Zlíně, by bylo přehrát Zlín na ledě," řekl vítkovický trenér Jakub Petr, který vedle Deje postrádá i Urbance a Tybora.

Výsledky Beranů provázejí výrazné výkyvy. Po čtyřech prohrách bez zisku bodů Zlínští poslední tři zápasy vyhráli. Připsali si v nich osm bodů a poskočili v tabulce na sedmé místo. "Venku se nám v poslední době dařilo, vyhráli jsme na Spartě i v Plzni. Pokusíme se na tyto úspěchy navázat. Důležité je, že se nám začalo dařit i střelecky," uvedl trenér Robert Svoboda, který se stále musí obejít bez zraněných obránců Ference a Noska.

Jihlava v nedělním 26. kole výhrou v prodloužení nad Olomoucí ukončila sérii čtyř utkání bez bodového zisku. Navzdory tomu Dukla stále uzavírá tabulku s pětibodovou ztrátou na předposlední Litvínov.

"Zatím není důvod k panice. Potřebujeme odstranit z naší hry některé slabiny, jež nás výsledkově sráží. Jsou to hlavně špatné vstupy do zápasů a využívání přesilovek. Chybí nám potřebná herní pohoda, kterou trochu pozvedla naše poslední výhra. Pokusíme se na tento úspěch navázat v duelu s Boleslaví," uvedl trenér Petr Vlk. Dukla navíc zápolí s rozsáhlou marodkou. Chybí bek Bryhnisveen a útočníci Michal Hlinka, Puliš a Rabbit.

Mladá Boleslav po cenné výhře 4:2 v Třinci podlehla ve středu stejným výsledkem v Hradci Králové. Na ledě poslední Jihlavy zakončí sérii tří venkovních zápasů.

Statistické údaje před pátečním 27. kolem hokejové Tipsport extraligy:

Bílí Tygři Liberec (11.) - Mountfield Hradec Králové (2.).

Začátek zápasu: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 1:3.

Nejproduktivnější hráči: Martin Bakoš 25 zápasů/16 bodů (5 branek + 11 asistencí) - Rudolf Červený 25/19 (10+9).

Statistiky brankářů: Roman Will průměr 2,79 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,19 procenta a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Janus 2,90, 88,33 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79 - Patrik Rybár 1,20, 94,80 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,14 a 93,67.

Zajímavosti:

- Bílí Tygři dvakrát za sebou nebodovali a prohráli tři z posledních pěti zápasů.

- Hradec vyhrál sedm z posledních osmi zápasů, po nedělní porážce ve východočeském derby v Pardubicích (2:3) ve středu doma v předehrávce 35. kola zdolal Mladou Boleslav (4:2).

- Liberec vyhrál nad Hradcem Králové doma osmkrát za sebou. Mountfield vyhrál na severu Čech jen 13. října 2013 (7:6 v prodloužení).

HC Dukla Jihlava (14.) - BK Mladá Boleslav (8.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 1:3.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Čachotský 25/14 (6+8) - Jakub Klepiš 25/18 (9+9).

Statistiky brankářů: Jakub Škarek 2,60 a 90,02, Lars Volden 2,83 a 89,55 - Brandon Maxwell 2,36, 92,34 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,02 a 92,72.

Zajímavosti:

- Dukla po čtyřech zápasech bez bodu v neděli zabrala a vyhrála doma nad Olomoucí 3:2 v prodloužení.

- Mladá Boleslav zakončí sérii tří zápasů venku - v neděli vyhrála v Třinci 4:2 a ve středu podlehla v Hradci Králové 2:4.

HC Vítkovice Ridera (5.) - Aukro Berani Zlín (7.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 v prodl., 7:3.

Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 26/20 (7+13) - Roberts Bukarts 26/21 (10+11).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,44 a 91,68, Daniel Dolejš 2,11 a 92,08 - Libor Kašík 2,37, 92,44 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44.

Zajímavosti:

- Ostravané po třech porážkách za sebou, z nichž dvě utrpěli až v nastavení, v neděli doma zdolali Liberec 3:2.

- Zlín po sérii čtyř zápasů bez bodu vyhrál třikrát v řadě a ztratil jediný bod.

- Berani bodovali na ledě Vítkovic pětkrát za sebou a z toho třikrát vyhráli.

HC Škoda Plzeň (1.) - HC Verva Litvínov (13.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 1:2 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mertl 25/31 (18+13) - Karel Kubát 19/14 (4+10).

Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,00, 92,69 a čtyřikrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Michael Petrásek 2,19, 92,55 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Soukup 3,00 a 92,86, Pavel Kantor 5,26 a 83,58.

Zajímavosti:

- Plzeň bodovala devětkrát za sebou, ale po sérii osmi vítězství v neděli doma podlehla Zlínu 1:2 v prodloužení.

- Litvínov prohrál dva ze tří zápasů a získal jen dva body.

- Litvínov čeká druhý ze série tří zápasů venku. V neděli prohrál na ledě Brna 2:6 a v neděli ještě nastoupí v Liberci.

HC Dynamo Pardubice (10.) - HC Sparta Praha (9.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 3:1.

Nejproduktivnější hráči: David Tomášek 25/17 (7+10) - Lukáš Pech 25/15 (5+10).

Statistiky brankářů: Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,69, 91,33 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Sami Aittokallio 2,83 a 90,59, David Honzík 2,62 a 90,55.

Zajímavosti:

- Dynamo bodovalo šestkrát za sebou - třikrát naplno, jednou vyhrálo v prodloužení a dvakrát podlehlo v nastavení.

- Pražané bodovali v sedmi z osmi zápasů pod novým trenérem Františkem Výborným, ale jen třikrát z toho vyhráli.

- Sparta v Pardubicích vyhrála pětkrát za sebou a neztratila tam ani bod od 9. ledna 2015, kdy naposledy uspělo Dynamo (6:3). Celkově Pardubice po deseti prohrách ve vzájemných zápasech za sebou vyhrály na začátku října na Spartě.

- Sparťanský obránce Juraj Mikuš dnes slaví 29. narozeniny.

- Sparťanský útočník Petr Vrána může v neděli proti Jihlavě sehrát 200. zápas v extralize.