Praha - Hokejisté Liberce se mohou ve středečním 33. extraligovém kole vrátit do čela tabulky. Dosud vedoucí Třinec má na obhájce titulu k dobru pouze bod. Oba celky se představí v arénách soupeřů, a protože Bílí Tygři mají horší skóre než Oceláři, k jejich předstižení potřebují ve Zlíně získat o dva body více než Třinec v Olomouci. V Brně se utkají o třetí příčku Kometa s Litvínovem.

Hokejisté Zlína si v posledních čtyřech zápasech připsali osm bodů a ani jednou nevyšli naprázdno. Po trenérské výměně se výrazně přiblížili k předkolu play off, na desátou Olomouc ztrácejí bod. "Zlepšili jsme herní disciplínu. Pokud chceme uspět proti silnému Liberci, tak musíme podat maximálně koncentrovaný výkon. Což v našich možnostech je," uvedl trenér Robert Svoboda.

Beranům se v předcházejících dvou vzájemných duelech nedařilo, nedali obhájci titulu ani gól a devětkrát inkasovali. "Liberec má kvalitní defenzivu, což potvrdil naposledy vítězstvím nad lídrem tabulky Třincem. Věřím však, že využijeme domácí prostředí k bodovému zisku," řekl Svoboda.

Liberec má z 32 kol 21 výher. Desetkrát zvítězil s čistým kontem, přestože na výhru s nulou čekal až do utkání 12. kola v Mladé Boleslavi. Nyní má za sebou 146 minut a 49 sekund bez inkasované branky.

A to i přesto, že poslední dva duely odehráli svěřenci kouče Filipa Pešána proti Chomutovu a Třinci, které patří k nejofenzivnějším celkům soutěže. "Máme skvělé obránce a útočníci se výborně vrací. Je to týmová práce. Třinec jsme naposledy v podstatě k ničemu nepustili. To jen dokazuje, jak jsme silní," řekl brankář Roman Will.

Olomouc v pěti z posledních sedmi kol zabodovala a znovu se vklínila do desítky, za sebou má však kromě Zlína v těsném závěsu i Plzeň, která je o dva body zpět. Právě na jejím ledě Hanáci naposledy zvládli nájezdy, což posílilo jejich sebevědomí. Ocelářům v sezoně zatím nesebrali ani bod, tuto bilanci chtějí už ve středu změnit.

Třinec má před utkáním v Olomouci trápení s marodkou. Ke zraněným Rothovi s Galvasem přibyli Hrubec, Milan Doudera, Špirko a Růžička a jejich start ve středečním duelu je spíše nepravděpodobný. Ocelářům se letos proti Hanákům daří a po výhrách 2:1 a 4:0 jsou zatím stoprocentní. "Po utkání v Liberci máme co napravovat. Tam nám druhá polovina utkání nevyšla a víme, kde musíme přidat," prohlásil trenér René Mucha.

Chomutov je po nečekaném úspěchu na Spartě na dostřel první šestky. Šestý Hradec Králové navíc v akci kvůli účasti na Spenglerově poháru nebude a duel se Spartou ho čeká až v úterý 31. ledna. Piráti mohou ze čtyřbodového manka něco ukrojit doma proti Pardubicím.

"Moc bychom chtěli navázat na utkání na Spartě, kde jsme si věřili na nějaký bodový zisk, ale ty tři body se zdály být pro nás nadlidským úkolem. Jsou pro nás hrozně důležité, neboť bodovaly i ostatní týmy ze spodku tabulky. Bude pro nás nyní zásadní to doma potvrdit. Pardubice jsme dosud v sezoně neporazili, tak bychom rádi dosáhli na tři body," řekl ČTK asistent trenéra Jan Šťastný.

Předposlední Pardubice v pondělí dosáhly na cennou výhru, když po obratu zdolaly Zlín 3:2 v prodloužení. "I když jsme vyhráli jen za dva body, jsme rádi. Ukázali jsme fanouškům, že Dynamo maká, hráči dokázali, že se ještě budou rvát. Čeká nás do konce kalendářního roku těžká série, jedeme do Chomutova a pak přivítáme Kometu Brno," připomněl kouč Pavel Rohlík. Antibiotika dobral Čáslava, s nachlazením bojují i Hubáček a Redenbach.

Vítkovice už přes měsíc nepoznaly hořkost porážky v normálním čase a po sérii sedmi utkání s bodovým ziskem se usadily uprostřed tabulky. Nyní hostí poslední Karlovy Vary, se kterými mají na domácím ledě šňůru šesti vítězství. Dočasného šéfa střídačky Pavla Trnku, který zaskakuje za kouče reprezentační dvacítky Jakuba Petra, ale trápí potíže se sestavou.

S dvacítkou odjeli Krenželok a Kurovský, ze zdravotních důvodů nemohou hrát Bartošák, Baranka, Kolouch, Szturc a Balán. "Naši hru to sice poznamenalo, ale hráče musíme pochválit za bojovnost a přístup. Doufám, že podobně jako s Boleslaví odbojujeme i utkání s Karlovými Vary," řekl Trnka.

Karlovy Vary čekají měsíc a půl na dvě výhry za sebou. Pokud by uspěly naplno v Ostravě a Pardubice by nebodovaly v Chomutově, pošlou Západočeši Dynamo zpět na dno tabulky.

V přímém souboji o třetí místo chce Kometa s Litvínovem potvrdit roli nejlepšího domácího týmu v extralize. "Také musíme odčinit nepříjemnou pondělní prohru na ledě posledních Karlových Varů," řekl trenér Kamil Pokorný.

Brňané prožívají vánoční trápení, z posledních tří zápasů vydolovali pouze dva body. K jejich slabinám nyní patří neproměňování přesilových her. "Strašně se nadřeme na vstřelené góly a nepomůžeme si ani přesilovkami. V prvních dvaceti kolech se nám přitom přesilovky dařily. Soupeři nás mají zřejmě lépe přečtené. Proto se těžko prosazujeme," uvedl Pokorný. Postrádat bude útočníka Nečase, který je v Kanadě na MS juniorů.

Litvínov pravidelně připisuje body a od poloviny září, kdy na startu soutěže ztratil tři zápasy v řadě, neprohrál dvakrát za sebou.

V souboji o důležité body na hraně desítky přivítá devátá Mladá Boleslav hokejisty dvanácté Plzně. Oba týmy dělí čtyři body a shodně se trápí. Zatímco Středočeši z posledních čtyř zápasů získali jediný bod, Škoda vyhrála pouze jednou z posledních pěti utkání. "Všichni se snažíme dělat maximum. Bohužel je tam ale nějaký blok, který nejsme schopní překonat. Nevím, čím to je. Potřebujeme prostě restartovat," prohlásil plzeňský brankář Matěj Machovský.

Statistické údaje před středečními zápasy 33. kola extraligy:

--------

HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Energie Karlovy Vary (14.).

Začátek: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 4:5.

Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 31 zápasů/16 bodů (8 branek + 8 asistencí) - Tomáš Rachůnek 32/15 (5+10).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,17 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,59 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,29 a 92,98 - David Honzík 3,02 a 89,51, Tomáš Závorka 3,09 a 88,26.

Zajímavosti:

- Ostravané sedmkrát za sebou bodovali, z toho pětkrát za sebou vyhráli a ztratili v této sérii jen sedm bodů.

- K. Vary venku pětkrát za sebou prohrály a získaly za tu dobu jediný bod.

- K. Vary v pondělí doma zdolaly Kometu Brno 4:2 a vyhrály teprve podruhé z posledních devíti zápasů.

- Vítkovice ve vzájemných zápasech doma vyhrály šestkrát za sebou. Energie naposledy uspěla v Ostravě 6. prosince 2013 po výhře 4:0.

BK Mladá Boleslav (9.) - HC Škoda Plzeň (12.).

Začátek: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 0:1.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Hyka 28/23 (9+14) - Dominik Kubalík 32/24 (16+8).

Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,74 a 91,49, Tomáš Halász 5,26 a 81,54 - Matěj Machovský 2,36, 92,16 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77.

Zajímavosti:

- Mladá Boleslav prohrála čtyřikrát za sebou a získala v této sérii jediný bod.

- Plzeň prohrála čtyři z posledních pěti duelů, v kterých získala celkem čtyři body.

- Mladá Boleslav vyhrála ve vzájemných zápasech doma šestkrát za sebou. Naposledy Plzeň na jejím ledě uspěla 2. listopadu 2014 po výsledku 2:1.

PSG Zlín (11.) - Bílí Tygři Liberec (2.).

Začátek: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:5, 0:4.

Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 30/24 (13+11) - Petr Jelínek 32/24 (10+14).

Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,92, 90,18 a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,19 a 84,75 - Roman Will 1,45, 94,30 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,73, 92,27 a třikrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Zlín bodoval šestkrát z posledních sedmi zápasů, z toho pětkrát vyhrál.

- Bílí Tygři po třech duelech bez zisku před reprezentační pauzou třikrát za sebou naplno bodovali.

- Liberec ve vzájemných zápasech třikrát za sebou naplno bodoval při skóre 17:4.

- Liberecký gólman Roman Will drží čisté konto 146 minut a 49 vteřin. Z posledních 15 duelů udržel sedmkrát nulu, dvakrát za sebou se mu to povedlo už potřetí.

HC Olomouc (10.) - HC Oceláři Třinec (1.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 0:4.

Nejproduktivnější hráči: Juraj Mikúš 29/18 (9+9) - Rostislav Marosz 32/26 (13+13).

Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,37, 90,19 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,39 a 83,33 - Šimon Hrubec 1,62, 94,23 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,56 a 91,01.

Zajímavosti:

- Olomouc čeká pět zápasů na plný bodový zisk - dvakrát vyhrála v nastavení, jednou prohrála v prodloužení a dvakrát vyšla naprázdno.

- Oceláři prohráli v pondělí v Liberci 0:3 a byla to jejich první porážka po šesti vítězstvích za sebou.

- Olomoucký útočník Roman Rác oslaví ve středu 26. narozeniny.

HC Kometa Brno (4.) - HC Verva Litvínov (3.).

Začátek: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:1, 2:3 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 28/33 (12+21) - František Lukeš 32/28 (13+15).

Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,32, 91,21 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,62 a 88,76 - Jaroslav Janus 1,80, 93,49 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 3,00 a 91,18, Jaroslav Hübl 3,47 a 86,41.

Zajímavosti:

- Brňané vyhráli jen dva z posledních osmi zápasů, v kterých získali celkem osm bodů.

- Doma Kometa pětkrát za sebou bodovala, z toho čtyřikrát vyhrála a ztratila v této sérii jen tři body.

- Litvínov čtyřikrát za sebou bodoval, z toho třikrát vyhrál a ztratil v této sérii jen tři body.

- Litvínovský gólman Jaroslav Hübl oslaví ve čtvrtek 34. narozeniny.

Piráti Chomutov (7.) - HC Dynamo Pardubice (13.).

Začátek: 18:20 (ČT Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:6 v prodl., 1:4.

Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 32/32 (14+18) - Tomáš Rolinek 29/24 (10+14).

Statistiky brankářů: Ján Laco 2,85, 88,91 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,01 a 88,62, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Martin Růžička 3,33 a 90,22, Milan Klouček 4,16 a 84,44.

Zajímavosti:

- Piráti v pondělí vyhráli na Spartě 3:2 a po osmi zápasech naplno bodovali. V posledních sedmi duelech ale bodovali šestkrát.

- Pardubice v pondělí porazily doma Zlín 3:2 v prodloužení a připsaly si teprve druhou výhru z posledních sedmi zápasů, v kterých získaly šest bodů.

- Chomutovský brankář Tomáš Král oslaví ve čtvrtek 24. narozeniny.