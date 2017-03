Praha - Hokejisté Liberce budou hrát v nedělním třetím čtvrtfinále play off extraligy na ledě Plzně o postupový mečbol. Vítězové základní části Bílí Tygři vedou 2:0 na zápasy a čeká je v letošních vyřazovacích bojích první vystoupení na soupeřově ledě. Ve zcela odlišné pozici je druhý celek dlouhodobé fáze soutěže Třinec, který stejným poměrem v sérii prohrává a míří do arény rozjetého Chomutova, kde bude usilovat v neděli a v pondělí o návrat série do svého prostředí.

Plzeň se pokusí s mistrovským Libercem o podobný obrat jako proti Vítkovicím v předkole play off. V Ostravě také na úvod dvakrát prohrála, pak díky dvěma úspěchům za sebou vrátila sérii na tři vítězné zápasy na led Vítkovic a po trefě Miroslava Indráka na 2:1 v čase 94:22 slavila ve třetím nejdelším zápase historie extraligy postup.

"Řekli jsme si, že už jsme to jednou otočili z 0:2, ale je těžké série otáčet. A ještě s takovým týmem. Ale nic není nemožné, je to jen 0:2 a půjdeme do toho po hlavě," poukázal útočník Jakub Lev na fakt, že nyní hrají Indiáni s úřadujícím mistrem a suverénem základní části.

Plzeň navíc čeká v play off od pondělka 6. března už osmý duel, zatímco Bílí Tygři po základní části odpočívali. "Předkolo s Vítkovicemi stálo nějaké síly, když se nám podařilo s nimi vyhrát tři zápasy za sebou, tak tělo úplně jinak regeneruje. Byli jsme dobře připravení. Musíme si s Libercem dát pozor na první třetiny, zatím nám moc nevyšly," uvedl plzeňský obránce Peter Čerešňák.

"Těšíme se na vlastní fanoušky. Doufám, že vytvoří takovou kulisu jako proti Vítkovicím, aby to tam měli borci z Liberce těžké. Hodně se na to těšíme," dodal Čerešňák.

Liberec loni při cestě za prvním titulem zvládl čtvrtfinále s Chomutovem i semifinále s Mladou Boleslaví už ve čtyřech zápasech a dva duely ztratil až ve finále se Spartou. Letos se mu vstup do vyřazovací části rovněž vydařil a zatím potvrzuje roli favorita.

"Je to pro nás velmi důležité a ceníme si, že jsme vyhráli oba domácí zápasy. Zatím to jde podle plánu, i když to byly velmi náročné zápasy. Dokázali jsme ale najít způsob, jak je dostat na naši stranu a vyhrát. V Plzni nás určitě nečeká nic lehkého, je tam bouřlivá atmosféra a fanoušci domácí hráče poženou. Nic není rozhodnuté, ale určitě je příjemnější jet tam s dvěma výhrami v zádech," uvedl liberecký útočník Milan Bartovič.

Pozor si podle něj musejí dát Bílí Tygři na oslabení, protože Plzeň ve druhém duelu při prohře 2:4 dala obě branky v přesilových hrách. "Musíme se ještě více zaměřit na hru v oslabení. Dali jsme sice dvě branky v početní výhodě, ale také jsme dvakrát v oslabení sami inkasovali. Plzeň má šikovné hráče do přesilovek, takže si na to musíme dát pozor a snažit se vyvarovat zbytečných faulů," dodal Bartovič.

Chomutov se přes skvěle rozehranou sérii drží na pozoru. "Jsme nadmíru spokojeni, protože jsme jeli pro jedno vítězství a máme dvě. Série se ale hraje na čtyři vítězné zápasy, které dokud někdo nemá, tak se nemůže radovat. A ty zápasy byly hrozně těžké. Hráli jsme dobře dozadu a měli nebezpečné útoky. Máme sérii sice dobře rozehranou, ale musíme hrát dál," varoval kouč Vladimír Růžička.

"Nesmíme se uchlácholit. Budeme se snažit uhrát co nejlepší zápasy a věříme, že diváci nám vytvoří výbornou kulisu. V žádném případě to nebude jednoduché, protože Třinec je hodně silné mužstvo a je mu jedno, jestli hraje doma nebo venku. Jsme ponaučení i ze série s Mladou Boleslaví, jež se hrála na tři vítězné a my ji otáčeli z 0:2. Čtyřikrát porazit Třinec nebude nic jednoduchého," doplnil trenér Růžička.

Třinec věří, že na soupeře ještě stihne najít recept. "Chomutov zatím výborně brání a je nebezpečný dopředu. Přesto jsme si proti němu vytvořili v obou zápasech dost šancí. Bohužel nedáváme góly. Musíme zlepšit i disciplínu, protože v přesilovkách je soupeř rovněž nebezpečný," prohlásil třinecký kouč Vladimír Kýhos.

Podle útočníka Tomáše Netíka hrají Piráti chytře a účelově. "Ve hře pět na pět jsme lepší, ale trestají nás v přesilovkách, do nichž je pouštíme. Je to 0:2 a my musíme už zápasy začít vyhrávat. Uvidíme, zda se jim bude chtít před svými diváky více hrát. Obraz hry v Třinci byl pořád stejný. Čekali na svoje příležitosti a my už jim je příště nesmíme nabízet. Hlavně co se týče přesilových her," zdůraznil Netík.

Nedělní zápas v Plzni začne v 16:30, v Chomutově se bude hrát od 16:50.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále extraligy - 19. a 20. března:

HC Škoda Plzeň (po základní části 9.) - Bílí Tygři Liberec (1.).

Začátky: neděle 16:30, pondělí 17:20 (ČT sport).

Stav série: 0:2.

Výsledky zápasů v sérii: 1:3, 2:4.

Nejproduktivnější hráči v sérii: Jakub Lev 2 zápasy/3 body (1 branka + 2 asistence) - Jakub Valský 2/3 (2+1).

Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Lev, David Stach oba 7/7 (2+5) - Jakub Valský 2/3 (2+1)

Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Dominik Kubalík 51/48 (29+19) - Petr Jelínek 51/37 (17+20).

Statistiky brankářů v sérii: Matěj Machovský průměr 3,54 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,67 - Ján Lašák 1,50 a 94,00.

Statistiky brankářů v play off: Matěj Machovský 2,38 a 92,62 - Ján Lašák 1,50 a 94,00.

Statistiky brankářů v této sezoně: Matěj Machovský 2,27, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,17 a 80,77 - Roman Will 1,69, 93,47 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,92, 92,07 a třikrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Plzeň dokázala v předkole po dvou prohrách ve Vítkovicích otočit sérii hranou na tři vítězné zápasy z 0:2 na 3:2. Povedlo se to jen třem týmům v historii. V roce 1994 v semifinále Olomouci proti Kladnu a rovněž letos v předkole Chomutovu s Mladou Boleslaví.

- Otočit sérii na čtyři vítězné zápasy z 0:2 se podařilo jen šesti celkům v sedmi případech v historii a vždy to bylo po úvodních prohrách venku. Plzeň to dokázala v roce 2004 ve čtvrtfinále proti Pardubicím (4:3 na zápasy) a sama takto ztratila v roce 2010 čtvrtfinále právě s Libercem (2:4). Liberci se to předtím podařilo i ve čtvrtfinále v roce 2005 proti Slavii (4:3). Dalšími úspěšnými celky jsou Slavia proti Znojmu (čtvrtfinále 2001 - 4:3 na zápasy), Zlín proti Třinci (semifinále 2005 - 4:2), Sparta proti Zlínu (čtvrtfinále 2006 - 4:2) a Karlovy Vary proti Českým Budějovicím (semifinále 2008 - 4:2).

- Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech v Plzni čtyři z posledních pěti utkání.

- Plzeň v součtu se závěrem dlouhodobé části vyhrála doma pětkrát za sebou.

- Liberec na konci základní části prohrál venku tři ze čtyř zápasů a získal v nich pět bodů.

- Liberecký obránce Ondřej Vitásek může sehrát v neděli 200. zápas v extralize.

Piráti Chomutov (7.) - HC Oceláři Třinec (2.).

Začátky: neděle 16:50 (ČT sport), pondělí 17:30.

Stav série: 2:0.

Výsledky zápasů v sérii: 2:0, 4:3 v prodl.

Nejproduktivnější hráči v sérii: Ivan Huml 2/3 (1+2) - Lukáš Krajíček 2/2 (0+2).

Nejproduktivnější hráči v play off: Ivan Huml 7/9 (4+5) - Lukáš Krajíček 2/2 (0+2).

Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Michal Vondrka 51/46 (23+23) - Jakub Petružálek 51/36 (16+20).

Statistiky brankářů v sérii: Ján Laco 1,32, 96,43 a jednou udržel čisté konto - Šimon Hrubec 2,65 a 85,71.

Statistiky brankářů v play off: Ján Laco 2,16, 92,57 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 10,91 a 50,00 - Šimon Hrubec 2,65 a 85,71.

Statistiky brankářů v této sezoně: Ján Laco 2,68, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,85, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Šimon Hrubec 1,97, 93,09 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,12 a 88,98.

Zajímavosti:

- Otočit sérii po dvou domácích prohrách se podařilo letos v předkole play off Chomutovu s Mladou Boleslaví a byl jediným takto úspěšným týmem v historii. Bylo to v sérii hrané jen na tři vítězné zápasy. V kláních na čtyři vítězné zápasy se to dosud v šesti takových případech nikomu nepodařilo. Oceláři to nezvládli před dvěma roky ve finále s Litvínovem (3:4 na zápasy). Po úvodních dvou ztracených duelech na vlastním ledě nezvládl v roce 2005 Zlín finálový souboj s Pardubicemi (0:4 na zápasy), o rok později neuspěl ve čtvrtfinále Liberec s Českými Budějovicemi (1:4), v roce 2007 ve finále Pardubice právě se Spartou (2:4) a o dva roky později ve čtvrtfinále Litvínov s Karlovými Vary (0:4).

- Otočit sérii na čtyři vítězné zápasy z 0:2 se podařilo jen šesti celkům v sedmi případech v historii a vždy to bylo po úvodních prohrách venku. Třinec takto sám ztratil sérii v roce 2005 v semifinále se Zlínem (2:4 na zápasy). Dalšími úspěšnými celky jsou Slavia proti Znojmu (čtvrtfinále 2001 - 4:3 na zápasy), Plzeň proti Pardubicím (čtvrtfinále 2004 - 4:3), Liberec proti Slavii (čtvrtfinále 2005 - 4:3), Sparta proti Zlínu (čtvrtfinále 2006 - 4:2), Karlovy Vary proti Českým Budějovicím (semifinále 2008 - 4:2) a opět Liberec proti Plzni (čtvrtfinále 2010 - 4:2).

- Piráti po porážkách 1:7 a 1:6 v prvních dvou zápasech předkola s Mladou Boleslaví vyhráli pětkrát za sebou.

- Chomutov vyhrál ve vzájemných zápasech s Třincem doma třikrát za sebou.

- Chomutovský útočník Jakub Sklenář oslaví v pondělí 29. narozeniny.

- Útočníci Tomáš Netík a Daniel Rákos z Třince mohou v pondělí sehrát shodně 500. zápas v extralize.