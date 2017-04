Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov, 1. dubna v Liberci. Zleva brankář Chomutova Ján Laco a liberecký Vladimír Svačina.

Praha - Hokejisté mistrovského Liberce budou po zvládnutém vstupu do semifinálové série play off extraligy za stavu 2:0 na zápasy bojovat na ledě Chomutova o mečbol. Piráti by naopak rádi na vlastním ledě vyrovnali a potvrdili, že po postupu z předkola přes Mladou Boleslav a ze čtvrtfinále přes Třinec dokážou úspěšně bojovat také s nejlepším týmem posledních dvou sezon.

Piráti ukázali sílu svého týmu proti Liberci už v sobotním druhém duelu, kdy dokázali smazat nepříznivý stav 0:3 a prohráli 3:4 až v prodloužení. "Když se nám nepovedlo jedno vítězství v Liberci, tak musíme vyhrát oba zápasy doma, abychom mohli ještě na něco pomýšlet," řekl trenér Chomutova Vladimír Růžička.

"Hrajeme doma dobře. Věřím hráčům, že zase najdou svoje síly jako proti Třinci. Musíme oba zápasy zvládnout, protože jinak by to bylo už moc těžké. Liberec je moc silný, má vynikající mužstvo, to si nemá cenu něco namlouvat," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Chomutov ukázal, jakou cestou by chtěl proti Liberci uspět, už v druhé polovině minulého duelu, kdy hodně střílel a snažil se v co největším počtu stínit před brankářem Jánem Lašákem. "Víme, že když gólman střely od modré čáry uvidí, tak to těžko pustí. Nezbývá nám nic jiného, než aby se to od někoho odrazilo nebo aby neviděl," řekl útočník Petr Koblasa.

Kapitán Liberce Branko Radivojevič si je i podle příkladu Mladé Boleslavi a ambiciózního Třince jistý, že Bílí Tygři nesmějí nic podcenit. "Chomutov je kvalitní mužstvo, nesmíte s nimi povolit ani na vteřinu. Jsme spokojení, máme dvě výhry, ale nic ještě není hotové. Bude to ještě těžká série, Chomutov je doma velmi silný a nepříjemný soupeř. Jsme si toho vědomi, nikdo určitě nic nepodcení. Dobře se na třetí zápas připravíme a chceme samozřejmě vyhrát," uvedl Radivojevič.

Lašák si oddechl, že Liberec zlomil v prodloužení druhý duel ve svůj prospěch. "Nebylo to úplně lehké přijít takhle o vedení, ale v play off není čas na žádné výčitky. Nerozhoduje skóre, ale počítá se výhra a je úplně jedno, jak jsme k ní došli. Bylo to pro nás důležité vítězství i z toho hlediska, že Chomutov teď musí z pěti možných zápasů vyhrát čtyři, pokud chce pomýšlet na postup," podotkl slovenský gólman.

Podle obránce Martina Ševce podcenil Liberec za stavu 2:0 třetí zápas ve čtvrtfinále s Plzní a dostatečně se z toho poučil. "Nesmíme usnout na vavřínech. Už jsme takto vedli s Plzní a pak jsme možná ke třetímu zápasu přijeli a přistoupili trochu lehkovážněji. Doufám však, že jsme si z toho vzali ponaučení, a teď pojedeme do Chomutova plně koncentrovaní s cílem vyhrát už třetí zápas," dodal Ševc.

Třetí zápas se odehraje v Chomutově v úterý od 17:20 a čtvrtý hned ve středu ve stejném čase. Oba odvysílá přímým přenosem program ČT Sport.

Statistické údaje před zápasy semifinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy - 4. a 5. dubna: Piráti Chomutov (po základní části 7.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátky: úterý 17:20 (ČT sport), středa 17:20 (ČT sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:4, 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Petr Koblasa 2 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Dominik Lakatoš 2/4 (3+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Ivan Huml 13/14 (4+10) - Branko Radivojevič 8/9 (4+5). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Vondrka 51/46 (23+23) - Petr Jelínek 51/37 (17+20). Statistiky brankářů v sérii: Ján Laco průměr 3,43 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 87,27 procenta - Ján Lašák 1,95 a 92,45. Statistiky brankářů v play off: Ján Laco 2,27, 92,38 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 10,91 a 50,00 - Ján Lašák 2,77 a 89,02, Roman Will 2,00, 86,36 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Ján Laco 2,68, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,85, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Roman Will 1,69, 93,47 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,92, 92,07 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Liberec útočí na druhou účast ve finále v historii klubu. Tu premiérovou vloni proti Spartě proměnil v zisk titulu (4:2 na zápasy). Semifinále hrají Bílí Tygři posedmé.

Chomutov je v semifinále poprvé v historii a i v případě vyřazení dosáhne na nejlepší umístění v samostatné české lize. Pokud by Piráti s Libercem vypadli, skončí čtvrtí. Vylepší loňské maximum v podobě osmého místa. Ve federální lize získal Chomutov stříbro (v roce 1956) i bronz (1955).

Piráti se pokusí o první výhru ve vzájemných duelech s Libercem v play off. Hráli s Bílými Tygry už loni ve čtvrtfinále a prohráli 0:4 na zápasy.

Chomutov ještě nedal v sérii gól v přesilové hře, přestože hrál ve druhém zápasu v součtu celkem 186 sekund i v pěti proti třem.

Piráti mají v letošním play off doma ze šesti zápasů vyrovnanou bilanci dvou výher v základní hrací době, jedné výhry v prodloužení, jedné porážky v prodloužení a dvou proher v 60 minutách.

Liberec vyhrál v Chomutově čtyři z posledních pěti zápasů.

Bílí Tygři ve čtvrtfinále s Plzní vyhráli venku dva ze tří zápasů.

Liberecký útočník Jaroslav Vlach oslaví ve čtvrtek 25. narozeniny.