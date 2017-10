Praha - Proložení extraligové rutiny čeká čtveřici týmů, která zastupuje český hokej v Lize mistrů. Kromě úřadujícího domácího šampiona Brna, jež si zajistilo účast v osmifinále již s předstihem, však potřebují Třinec, Liberec i Hradec Králové uspět. Pokud Oceláři vyhrají na ledě HV 71 a Bílí Tygři zdolají pod Ještědem Davos, mohou již v úterý slavit postup. Mountfield hraje ve středu s Bernem, vítězství ho udrží ve hře.

Liberec jakákoli výhra posouvá dál. Výkony vicemistra však zatím provází velká nevyrovnanost. "Mohlo by nám to pomoci, alespoň zůstaneme v zápasovém tempu. Loni nás to doma nakoplo a pak jsme udělali šňůru třinácti výher. Bude to ale úplně jiný hokej; hodně technický, typický švýcarský styl. Budou hodně na puku, hodně se tlačit do brány. Myslím, že to nebude tak defenzivní jako v extralize," řekl útočník Petr Jelínek.

Podstatně větší vrásky na čele má z blížícího se zápasu trenér Severočechů Filip Pešán. "Dlouhodobě nám chyběl Bartovič, který odehrál první zápas, také Vlach měl pár minut. U obránce Šmída nevím, jestli se stihne dát do kupy. V nedělním utkání k nim přibyli jeden dva hráči, takže nevím, jak to dopadne. Použijeme hráče z Benátek," plánoval Pešán.

Třinečtí potřebují k jistotě rovněž alespoň dvoubodový zisk. V čele tabulky mají na HV 71 tři body k dobru, ale mají o něco horší výchozí pozici před úterkem, neboť je čeká vystoupení na severu Evropy.

Brno nastoupí proti švédskému Malmö s postupovou jistotou, neboť český šampion dokázal dvakrát porazit finský celek KalPa Kuopio, jež na Kometu ztrácí ze třetí příčky šest bodů. Jihomoravané vítají, že si budou moci zahrát proti kvalitnímu sokovi bez tlaku na výsledek.

"Je to zase konfrontace s jiným týmem, na což se všichni těšíme. Doufám, že přijde hodně lidí a pobavíme se hokejem. Je fajn pro psychiku, když máte jistý postup. Každý takový zápas, který máme ve své režii a neteče nám v něm do bot, je pro nás příjemný," řekl útočník Jan Hruška.

Vzhledem k náročnému programu posledních týdnů zvažují trenéři Komety možnost nechat některé opory odpočinout. "Rozhodneme se až po posledním tréninku před utkáním. Nejistý je start obránce Ondřeje Němce, který je zraněn. Věříme však, že bude brzy k dispozici," poznamenal kouč Brňanů Kamil Pokorný.

Velmi reálnou naději na postup má přes odmítavý postoj a nedůvěřivost klubového šéfa Miroslava Schöna k celému projektu Ligy mistrů stále i Hradec Králové. Mountfield je sice ve své skupině poslední, ale na druhý Bern ztrácí pouze dva body. A pokud proti přednímu švýcarskému celku ve středu na domácím ledě uspěje, bude zpět ve hře.

Zbývající program českých klubů v Lize mistrů:

--------

Úterý 3. října:

17:00 Bílí Tygři Liberec - HC Davos (skupina E),

18:30 HV 71 - HC Oceláři Třinec (skupina D),

19:30 HC Kometa Brno - Malmö Redhawks (skupina B).

Středa 4. října:

18:00 Mountfield Hradec Králové - SC Bern (skupina F).

Úterý 10. října:

18:30 Malmö Redhawks - HC Kometa Brno (skupina B),

19:00 HC Oceláři Třinec - HV 71 (skupina D),

19:45 SC Bern - Mountfield Hradec Králové (skupina F).

Středa 11. října:

19:45 HC Davos - Bílí Tygři Liberec (skupina E).