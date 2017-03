Praha - Hokejisté Liberce a Chomutova rozehrají v pátek semifinálovou sérii play off extraligy. Piráti, kteří vyřadili ve čtvrtfinále druhý tým základní části Třinec, v ní mohou s úřadujícím šampionem zúčtovat, neboť při loňském tažení Bílých Tygrů za titulem byli jednou z jejich obětí. Čtvrtfinále tehdy prohráli jasně 0:4 na zápasy.

"Piráty jsme potkali loni, je to bojovný tým a nic jiného než bojovnou sérii nečekám ani teď. Chomutov je sebevědomý, protože zvládl dvě náročné série. Očekávám urputný boj se soupeřem, který nedá kůži lacino. Loni to s nimi bylo těžké a letos to nebude jiné," řekl liberecký kouč Filip Pešán.

Úvahy o tom, že by měla v sérii hrát roli únava, odmítl. "Jestli to bude výhoda, že mají v nohách tolik zápasů, prodloužení a cestování, nebo ne, se mě zeptejte až po jejím skončení," dodal Pešán, jehož tým má již jistotu medailového zisku.

V podobném duchu hovořil i útočník Branko Radivojevič. "Je jedno, kolik už odehráli Piráti zápasů. Dostali se na nějakou vítěznou vlnu a jsou v euforii. Je to pro ně veliký úspěch. Budou mít stejnou pauzu jako my, takže začínáme oba od nuly," uvedl Radivojevič.

"Sezona už jde do finiše a musíme si to užít. Chomutov bude těžký soupeř, my se na ně ale určitě dobře připravíme a chceme jít do finále," dodal ofenzivní lídr Bílých Tygrů.

Asistent trenéra hostů Jan Šťastný vidí v Liberci jednoznačného favorita série. "Asi by pro ně byl neúspěch, kdyby přes nás nepřešli, ale věřím, že stát se může cokoliv. I s ohledem na to, co máme my za sebou v předkole a ve čtvrtfinále s Třincem. Sebevědomí, víra a týmový duch dělají strašně moc, navíc když je to podpořené vynikajícím Jánkem Lacem v bráně," podotkl Šťastný.

"Minulý rok měl Liberec větší individuality a rozdílové hráče. Tento rok to mají postavené podobně jako my - na týmové práci, která je podpořená výborným systémem hry a výborným gólmanem. Druhý rok dokazují, že svou práci v klubu dělají dobře," ocenil Šťastný.

Věří přitom, že obhájce titulu není nepřemožitelným soupeřem. "Myslím, že Liberec je hratelný celou sezonu. Hráli jsme s nimi včetně přípravy pět zápasů a dokázali jsme je třikrát porazit, což svědčí o tom, že hratelný je. Tvrdím, že na soupeře jako je Liberec, platí to, co hraje Liberec," prohlásil Šťastný.

"Těšíme se na semifinále. A že je to Liberec? V té čtyřce, co zbyla, si soupeře nevyberete. Není tam nikdo nějak slabší než ostatní," prohlásil gólman Laco. "Snad to bude lepší než loni. Dvakrát jsme je porazili v základní části. Je to klišé, ale půjdeme zápas od zápasu," doplnil obránce Jan Rutta.

Páteční utkání začne v 17:20, v sobotu padne opět v Liberci úvodní buly ve stejný čas. Oba zápasy vysílá přímým přenosem ČT sport.

Statistické údaje před zápasy semifinále Generali play off hokejové Tipsport extraligy - 31. března a 1. dubna: Bílí Tygři Liberec (po základní části 1.) - Piráti Chomutov (7.). Začátky: pátek 17:20 (ČT sport), sobota 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 2:0, 3:0, 4:5 (nejproduktivnější hráči: Branko Radivojevič 1 gól + 4 asistence - Vladimír Růžička 3+0). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 4 zápasy - 4 výhry - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher - skóre: 18:5. Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Valský 6 zápasů/6 bodů (4+2) - Ivan Huml 11/12 (4+8). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Petr Jelínek 51/37 (17+20) - Michal Vondrka 51/46 (23+23). Statistiky brankářů v play off: Ján Lašák průměr 3,15 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 87,39 procenta, Roman Will 2,00, 86,36 a jednou udržel čisté konto - Ján Laco 2,08, 93,15 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 10,91 a 50,00. Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 1,69, 93,47 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,92, 92,07 a třikrát udržel čisté konto - Ján Laco 2,68, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,85, Jan Strmeň 3,58 a 87,10. Zajímavosti: Liberec je v semifinále extraligy posedmé a uspěl v něm jen loni, kdy získal první titul. Předtím neuspěli Bílí Tygři v boji o finále v letech 2005, 2007, 2008, 2010 a 2012. Vedle zlata získal Liberec dvakrát bronz v letech 2005 a 2007 a jistotu zisku cenného kovu má i letos.

Bílí Tygři vyhráli stejně jako v minulé sezoně základní část a podruhé získali Prezidentský pohár, který se uděluje od sezony 2009/10. Loni se stali druhým týmem, který po jeho zisku dokázal vybojovat i titul. Předtím se to povedlo jen Třinci v roce 2011. Zlato po výhře v základní části slavily v samostatné české extralize od sezony 1993/94 vedle Třince a Liberce také pětkrát Vsetín (1994/95, 1996/97, 1997/98, 1998/99 a 2000/01) a dvakrát Sparta (1999/2000 a 2001/02). Liberec se o to pokouší podruhé za sebou.

Chomutov bude hrát semifinále poprvé v historii. Premiérově hrál v play off extraligy loni, kdy v předkole zdolal Kometu Brno 3:1 na zápasy a pak prohrál ve čtvrtfinále s Libercem 0:4 na zápasy. Letos vyřadili Piráti v předkole Mladou Boleslav (3:2 na zápasy) a v boji o semifinále Třinec (4:2).

Liberec ve čtvrtfinále zdolal Plzeň 4:2 na utkání.

Piráti už devět zápasů neprohráli v běžné hrací době. Pětkrát vyhráli v 60 minutách, dvakrát uspěli v prodloužení a dvakrát prohráli v nastavení.

Liberecký obránce Lukáš Derner může sehrát 600. zápas v extralize.

Slovenský obránce Adam Jánošík z Liberce působil v minulé sezoně v Chomutově. Útočník Jan Stránský hrál v Chomutově krátce na konci sezony 2010/11, kdy v tehdy prvoligovém týmu hostoval z Plzně.

Chomutovský útočník Roman Chlouba hrál v Liberci v mládežnických výběrech. Zamířil tam ve 14 letech v roce 2005, po sezoně 2007/08 se vrátil a znovu působil v juniorském týmu Bílých Tygrů v ročníku 2009/10.