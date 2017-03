Praha - Hokejisté Liberce a Chomutova se mohou ve středu stát semifinalisty play off extraligy. Při vedení 3:1 na zápasy jim mezi nejlepší čtyřku soutěže chybí poslední krok. Zatímco Bílí Tygři o něj budou v pátém utkání proti Plzni usilovat před svým publikem, Piráti nastoupí v Třinci. Na ledě Ocelářů však dokázali překvapivě vyhrát již oba úvodní zápasy, díky čemuž mají nyní v sérii navrch.

Liberec sice ztratil v Plzni třetí zápas (3:6), ale v sérii potvrzuje roli favorita a mečbol získal v pondělí po jednoznačném vítězství 4:0. Do dalšího boje ale chtějí jít Bílí Tygři s pokorou stejně jako do čtvrtého duelu v sérii. "Každopádně série ještě není zdaleka rozhodnutá. Hotovo bude, až vyhrajeme čtvrtý zápas," řekl brankář Roman Will, který ve svém prvním duelu v play off vychytal hned nulu.

"My máme sebevědomí, máme dobře natrénováno, ale Plzeň je výborný tým, který je hodně nepříjemný a nic nám nedá zadarmo. Ve středu se na nás budou chtít vytáhnout a my se na to musíme zase dobře připravovat. Určitě nepřemýšlíme tak, že je série rozhodnutá," doplnil Will.

V brance nahradil zkušeného Jána Lašáka a kouč Filip Pešán je rád, že má takto silnou dvojici k dispozici. "Mám s nimi těžké rozhodování celou sezonu. Oba jsou výborní gólmani," neprozradil Pešán, kdo se v brankovišti představí v pátém duelu.

Plzeň dokázala přes ztrátu dvou zápasů otočit sérii předkola s Vítkovicemi z 0:2 na 3:2 na zápasy a rozhodně se nevzdává ani proti suverénovi, který v minulé i v této sezoně vládne extralize. "Určitě jsme neřekli poslední slovo. Je to play off. Je to 1:3 na zápasy, ale my do Liberce pojedeme se vztyčenou hlavou a určitě soupeři nedáme nic zadarmo," uvedl trenér Ladislav Čihák.

Podle útočníka Miroslava Indráka má Plzeň šanci uspět, pokud bude hrát jako v nedělním duelu. "Když dáme první gól, tak budeme mít šanci to urvat," uvedl. Plzeň na ledě Liberce prohrála pětkrát za sebou a čeká na úspěch na severu Čech od listopadu 2015, kdy tam vyhrála 5:4 po samostatných nájezdech.

"Ale víme, že jsme s Libercem hráli vyrovnané zápasy, doma jsme je porazili a už je na čase, abychom to uhráli i venku," řekl plzeňský obránce Petr Kadlec.

Třinec balancuje nad propastí, ale ještě se nevzdává. "Doma do toho dám úplně všechno, maximum. Může to být poslední zápas sezony, ale tomu my nevěříme. Věříme tomu, že se vrátíme zpátky do Chomutova," řekl klubovému webu útočník Erik Hrňa, jenž byl členem mistrovského týmu Ocelářů, který v play off 2011 v semifinále proti Slavii zvládl obrat z 1:3 a každý z dalších duelů dokonce vyhrál minimálně o dvě branky. "Půjdeme do toho, abychom to urvali," ujistil odhodlaně Hrňa.

Chomutov si plnými doušky vychutnává možnost hrát vypjaté bitvy play off. "Nejsme v euforii. Možná jsme nadšení, jak nám to jde a jaké jsou výsledky. Kluci jsou ale úplně v pohodě, užívají si to, ale nikdo nic nepodcení. Třinec je obrovsky silné mužstvo, dokázali to v základní části, kdy skončili druzí pár bodů za Libercem. Všechny zápasy jsou vyrovnané, ve třech ze čtyř bylo prodloužení," podotkl kouč Vladimír Růžička.

Jeho svěřenci mají k dovršení postupu celkem tři pokusy, ale zkušený kouč na to nechce nijak spoléhat. "Můžete to mít dobře rozehrané a stačí jedna chyba, která celou sérii ovlivní. Můžeme se vrátit k nám, můžeme jet k nim. Může to dopadnout všelijak. Pořád máme z Třince respekt a víme, že jsou silní. Pokusíme se to uhrát už ve středu," doplnil Růžička.

"Třinec je silný soupeř s velkou kvalitou. A poslední krok bývá někdy hodně těžký. Sérii máme ale dobře rozehranou, a pokud k následujícím zápasům přistoupíme jako doteď, myslím, že to můžeme zvládnout," uvedl chomutovský bek Juraj Valach.

Statistické údaje před čtvrtfinále extraligy:

Bílí Tygři Liberec (po základní části 1.) - HC Škoda Plzeň (9.).

Začátek: 18:00.

Stav série: 3:1.

Výsledky zápasů v sérii: 3:1, 4:2, 3:6, 4:0.

Nejproduktivnější hráči v sérii: Jakub Valský 4 zápasy/5 bodů (3 branky + 2 asistence) - Tomáš Svoboda 4/4 (3+1).

Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Valský 4/5 (3+2) - Tomáš Svoboda 9/8 (4+4).

Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Petr Jelínek 51/37 (17+20) - Dominik Kubalík 51/48 (29+19).

Statistiky brankářů v sérii: Ján Lašák průměr 2,70 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,19 procenta, Roman Will 0, 100 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 3,52 a 90,48.

Statistiky brankářů v play off: Ján Lašák 2,70 a 89,19, Roman Will 0, 100 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,61 a 92,09.

Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 1,69, 93,47 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,92, 92,07 a třikrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,27, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,17 a 80,77.

Zajímavosti:

- Otočit nepříznivý vývoj série z 1:3 na zápasy se podařilo v historii play off domácí nejvyšší soutěže jen šestkrát. V roce 1971 se to v semifinále povedlo Brnu proti Kladnu, v samostatné české extralize to dokázal jako první v roce 2002 ve čtvrtfinále Zlín proti Znojmu. O dva roky později předvedla takový obrat v semifinále Slavia proti Spartě, v roce 2005 také v semifinále opět Zlín proti Vítkovicím, čtyři roky nato ve čtvrtfinále ztratily tento stav opět Vítkovice se Slavií a v roce 2011 v boji o finále se povedl obrat Třinci proti Slavii.

- Liberec v součtu se základní částí vyhrál doma třikrát za sebou a pětkrát z posledních šesti utkání.

- Bílí Tygři porazili Plzeň ve vzájemných zápasech doma pětkrát za sebou. Indiáni naposledy vyhráli v Liberci 1. listopadu 2015 (5:4 po samostatných nájezdech).

- Liberec má s úspěšností 27,27 procenta využitých přesilovek nejlepší bilanci ze všech účastníků play off. Zužitkoval šest z celkových 22 početních výhod.

- Plzeň čeká po pětizápasové bitvě v předkole s Vítkovicemi už desátý zápas během 17 dnů.

- Liberecký obránce Radim Šimek může sehrát 200. zápas v extralize.

HC Oceláři Třinec (2.) - Piráti Chomutov (7.).

Začátek: 17:20 (ČT Sport).

Stav série: 1:3.

Výsledky zápasů v sérii: 0:2, 3:4 v prodl., 3:2 v prodl., 1:2 v prodl.

Nejproduktivnější hráči v sérii: Cory Kane 4/3 (3+0) - Ivan Huml 4/6 (1+5).

Nejproduktivnější hráči v play off: Cory Kane 4/3 (3+0) - Ivan Huml 9/12 (4+8).

Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jakub Petružálek 51/36 (16+20) - Michal Vondrka 51/46 (23+23).

Statistiky brankářů v sérii: Peter Hamerlík 1,53 a 93,22, Šimon Hrubec 2,65 a 85,71 - Ján Laco 1,56, 95,93 a jednou udržel čisté konto.

Statistiky brankářů v play off: Peter Hamerlík 1,53 a 93,22, Šimon Hrubec 2,65 a 85,71 - Ján Laco 1,99, 93,45 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 10,91 a 50,00.

Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 1,97, 93,09 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,12 a 88,98 - Ján Laco 2,68, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,85, Jan Strmeň 3,58 a 87,10.

Zajímavosti:

- Třinec je jedním z pěti klubů, které dokázaly v šesti případech v historii domácí nejvyšší soutěže otočit nepříznivý stav série z 1:3 na 4:3. Povedlo se mu to v roce 2011 v semifinále proti Slavii, kterou tehdy vedl současný trenér Pirátů Vladimír Růžička starší. Ten s Pražany dokázal takový obrat dvakrát - v roce 2004 v semifinále proti Spartě a o pět let později ve čtvrtfinále s Vítkovicemi.

- Oceláři v součtu se základní částí nedokázali už šest zápasů vyhrát v základní hrací době. Dvakrát vyhráli v prodloužení, dvakrát prohráli v nastavení a dvakrát v 60 minutách.

- Piráti vyhráli šest z posledních sedmi zápasů a jedinou prohru za toto období utrpěli až v prodloužení, když v nedělním třetím čtvrtfinále podlehli Třinci doma 2:3.

- Díky třem prodloužením v sérii už se odehrálo celkem 292 minut a 17 sekund, takže si týmy zahrály podle minut téměř pět celých utkání. Chomutov čeká po pětizápasovém boji v předkole s Mladou Boleslaví už desátý duel během 17 dnů.

- Chomutov je po Liberci druhým nejlepším celkem play off v přesilovkách s úspěšností 24,53 procenta. Zužitkoval 13 z 53 početních výhod.