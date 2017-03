Libavá (Olomoucko) - Vojenský prostor Libavá se 1. května opět otevře veřejnosti. Umožní to tradiční akce s názvem Bílý kámen, během níž mohou výjimečně obdivovat krásy nedotčené přírody cyklisté i pěší turisté. Vstupné je nově 40 korun, oproti loňsku o deset Kč více. Děti do deseti let mají vstup zdarma. ČTK to sdělila za pořadatele Zuzana Rosulková Květáková.

Pořadatelé musejí při přípravě akce vyhovět náročným požadavkům armády, vojenských lesů či vojenské policie. Upozorňují především na zákaz fotografování v celém vojenském prostoru a na povinnost cyklistů mít ochrannou přilbu. "Letos bude armáda obzvláště přísná a budou se rozdávat pokuty těm, kteří si pravidla stále nezapamatovali," uvedla Rosulková Květáková.

Dodala, že zapomnětlivci si mohou přilbu koupit na několika stáncích cykloservisů. Stánky s občerstvením pořadatelé domluvili na tradičních místech a spolu s cykloservisy budou uvedeny v mapě. České dráhy opět vypraví extra vlaky na Bílý kámen s vagony pro přepravu jízdních kol ve směru z Olomouce i do Olomouce.

"I pro letošní rok pamatujeme na starší občany, kteří by si rádi prohlédli prostor, a vypravujeme autobusy z Olomouce i z Velké Bystřice. Jízdenky budou k zakoupení jako obvykle v KIC Velká Bystřice," uvedla Rosulková Květáková. Pořadatelé připravují i novinku spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, detaily zveřejní později. Více informací je na webu www.akcebilykamen.cz.

Akce Bílý kámen otevírá zájemcům rozsáhlý vojenský prostor Libavá od roku 1994. Pořadatelé kvůli obrovskému zájmu přidávali dříve i letní variantu akce, která ale loni nebyla a neplánuje se ani na letošní rok. Jedním z důvodů je i to, že na všech stanovištích by v případě konání druhého Bílého kamene už musely být pokladny elektronické evidence tržeb.

Lidé mohou na Libavé navštívit obvykle nepřístupné památky, například střeleckou pozorovatelnu, poutní kostel ve Staré Vodě či větrný mlýn ve Městě Libavá. Loni v květnu sem dorazilo 4348 lidí. Rekord je 6439 účastníků z roku 2014. Za dobu historie Bílého kamene se za hranice vojenského prostoru podívalo již zhruba 83.000 lidí.