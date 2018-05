Praha - Mezi hosty Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti, která se letos uskuteční od 27. července do 5. srpna, bude herečka Iva Janžurová a britský režisér Mike Leigh. Oba umělci na největším nesoutěžním filmovém festivalu v zemi převezmou Výroční cenu Asociace českých filmových klubů (AČFK), která LFŠ pořádá. Novináře o tom dnes informovala ředitelka přehlídky Radana Korená.

Leigh patří mezi nejslavnější evropské filmové tvůrce. Vítěz Zlaté palmy z Cannes, Zlatého lva z Benátek a držitel Řádu britského impéria uvede na LFŠ retrospektivu svých filmů a v rámci "divoké karty" také tři snímky z historie světové kinematografie, které jej nejvíce ovlivnily. Jedním z nich budou Lásky jedné plavovlásky Miloše Formana.

"Paní Ivě Janžurové chceme vzdát hold za více než půlstoletí neuvěřitelné mnohotvárné herecké práce, která v českém kontextu stěží najde obdobu," uvedla programová ředitelka LFŠ Iva Hejlíčková.

Dalšími potvrzenými hosty LFŠ jsou německý režisér Roland Klick a chilský tvůrce Alejandro Fernandéz Almendras, jehož snímek Zabít člověka získal v roce 2014 Velkou cenu poroty za nejlepší hraný film na festivalu Sundance.

Sekce Roztržená opona se bude zabývat tématem manipulace ve filmu. "Myslím, že žijeme ve světě, kde svým způsobem opět probíhá studená válka. A nejsem si jistá, jestli mladí lidé dokážou být dost ostražití. Proto chceme na ukázce dvou filmů z 50. let z obou stran železné opony na stejné téma ukázat rozdílné pojetí. Potíž je v tom, že se jedná o známé a kvalitní tvůrce a nejde o prvoplánové tendenční věci, které by každý divák hned prohlédl a vysmál by se jim. Snímky bych ráda doprovodila besedami s historiky a psychology, kteří by to téma dotáhli až k dnešku," řekla ČTK programová ředitelka Hejlíčková.

Letošní LFŠ ve svých sekcích mimo jiné připomene 100 let od narození Ingmara Bergmana, 100 let od vzniku Československa a 120 let českého filmu. Každoroční sekce LFŠ Němý film s živou hudbou bude věnována dílu Friedricha Wilhelma Murnaua, který výrazně poznamenal německou kinematografii. Půlnoční delikatesy se v tématu Stranger Films zaměří na současnou vlnu nostalgie po reliktech 80. a 90. let a přinesou hororově laděné dětské snímky a morbidní teenagerovské snímky.

Doprovodný program LFŠ mimo jiné nabídne koncerty Davida Kollera a Barbory Polákové konané zdarma na Masarykově náměstí. Dvě představení si připravil také soubor nového cirkusu Cirk La Putyka ve Slováckém divadle.

Akreditace na 44. ročník LFŠ spouští organizátoři dnes. Více informací se nachází na www.lfs.cz.