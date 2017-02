Leverkusen/Manchester - Fotbalová Liga mistrů má dnes na programu další úvodní osmifinálové zápasy. Po dvou letech na sebe v této fázi opět narazí Bayer Leverkusen a loňský finalista Atlético Madrid, Manchester City nastoupí doma proti Monaku. Začátky jsou tradiční ve 20:45.

"Před dvěma lety to byly náročné zápasy. Měli jsme navíc trochu smůlu, protože jsme vypadli až v penaltovém rozstřelu," řekl trenér Leverkusenu Roger Schmidt. "Ale víme, že je možné Atlético porazit. Bude to však nesmírně těžké, protože Atlético bylo za poslední tři roky dvakrát ve finále," dodal.

Leverkusen by navíc rád zlomil prokletí osmifinále, ve kterém ještě v Lize mistrů nevyhrál. V roce 2002 sice Bayer došel až do finále prestižní soutěže, tehdy se ale o postupu do čtvrtfinále rozhodovalo ve skupinách. "Šlápneme do toho a dáme do toho úplně všechno," prohlásil útočník Karim Bellarabi.

Atlético vyhrálo jen tři z posledních osmi zápasů, dobrou zprávou před utkáním v Německu by tak pro něj mohl být návrat brankáře Jana Oblaka. Slovinský brankář, který v minulé sezoně na cestě do finále zaznamenal třináct nul, nechytal od prosince kvůli zraněnému rameni, od středy však naplno trénuje s týmem.

Manchester City sice vstoupí do duelu s Monakem jako favorit, knížecí celek by však rozhodně neměl podcenit. AS si totiž v základní skupině poradilo s Tottenhamem dvakrát 2:1 a přes anglické celky dokázalo postoupit ve čtyřech z pěti dvojzápasů.

Hosté se navíc budou moci opřít o útočníka Radamela Falcaa, který dal v posledních 14 zápasech 13 branek. "Když byl v Atléticu Madrid, tak byl nejlepším útočníkem na světě," uvedl gólman Manchesteru City Willy Caballero. "Během dvou let jim pomohl stát se předním evropským klubem," dodal.

"Jeho kariéra se pak i kvůli zranění kolena zbrzdila, ale teď už zase dává hodně gólů a to po takovém zranění není vůbec snadná záležitost," řekl Caballero. "Musíme být opatrní a také musíme doufat, že neuvidíme Falcaa v nejlepší formě," přidal bývalý brankář Elche a Málagy.

Zajímavosti před úterními zápasy osmifinále Ligy mistrů: -------- Bayer Leverkusen - Atlético Madrid Výkop: úterý 21. února, 20:45 Rozhodčí: Collum - Connor, McGeachie (všichni Skot.) Bilance: 4 1-2-1 (3:3) Zajímavosti: - Leverkusen ještě nikdy v osmifinále LM nevyhrál - Leverkusen v pohárech doma neprohrál od listopadu 2014 (5 výher, 5 remíz) - Leverkusen prohrál posledních 6 dvojzápasů se španělskými celky - naposledy se mu podařilo zdolat španělského protivníka ve finále Poháru UEFA v roce 1988, kdy si s Espaňolem Barcelona poradil dvakrát 3:0 - Hernández (Leverkusen) v minulosti nastupoval za Real Madrid - v posledních 3 soutěžních zápasech dal Hernández 5 branek - Atlético v minulém ročníku LM prohrálo ve finále s Realem - Atlético prohrálo 3 poslední zápasy v Německu, naposledy tam uspělo v dubnu 2012 ve čtvrtfinále EL s Hannoverem - ze současného kádru tehdy nastoupili Godín, Koke a Tiago - Atlético zvládlo posledních 7 dvojzápasů s německými celky, naposledy nestačilo v roce 1979 na Dynamo Drážďany v 1. kole Poháru UEFA - Atlético v roce 2017 ještě venku neprohrálo soutěžní zápas Manchester City - AS Monako Výkop: úterý 21. února, 20:45 Rozhodčí: Mateu - Cebrián, Rodriguez (všichni Šp.) Bilance: 3 1-2-0 (3:2) Zajímavosti: - Manchester City usiluje o druhý postup do čtvrtfinále v historii - Manchester City už v pohárech 9 domácích zápasů neprohrál (6 výher, 3 remízy) - Sterling (Manchester City) je v disciplinárním ohrožení - Touré (Manchester City) v minulosti nastupoval za Monako - Monako zvládlo 4 z posledních 5 dvojzápasů s anglickými celky, v minulosti vyřadilo Arsenal, Chelsea nebo Manchester United - Falcao (Monako) v minulosti působil v Manchesteru United a Chelsea - v posledních 14 zápasech dal Falcao 13 branek