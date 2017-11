Plzeň - Důležitou postavou utkání extraligy mezi hokejisty Plzně a Vítkovic (4:3 po samostatných nájezdech) se stal Jakub Lev. Odchovanec západočeského týmu od nové sezony působí v barvách Ostravanů a v zápase 23. kola poprvé zavítal na led svého mateřského klubu. Reprezentační útočník dokázal vstřelit gól, ale na druhou stranu neproměnil dva pokusy v rozstřelu. A především nešťastně asistoval při vyrovnávací brance Indiánů v závěru normální hrací doby.

"Těšil jsem se sem moc. Vyšlo to až na půlku sezony, tak jsem měl čas na to se pořádně připravit," komentoval šestadvacetiletý hráč návrat do známého prostředí. "Bohužel jsme dobře rozehraný zápas ztratili 16 vteřin před koncem a prohráli jsme ho nakonec v nájezdech. Je to škoda, měli jsme si odsud už ty body odvézt," litoval ztráty jednobrankového náskoku během plzeňské hry bez brankáře.

"Chtěl jsem to zamést pryč, ale to se mi povedlo jen z hokejky Davida Stacha. Bohužel to přistálo k Mírovi, který tam byl sám a dal to do prázdné brány," popsal svůj smolný obranný zákrok při trefě Miroslava Indráka na 3:3.

Vítkovice po pěti venkovních výhrách za sebou dlouho sahali po další. "Měli jsme teď šňůru venkovních zápasů, které jsme vyhrávali. Byli jsme od toho kousíček a o to víc to mrzí," přiznal střelec úvodní branky zápasu Lev.

"Byli jsme připraveni na plzeňskou superofenzivu, takže jsme nemohli čekat, že tu udržíme nulu. Na konci zápasu už jsem si ale vedení měli pohlídat," řekl. Hosté po bezbrankovém prodloužení ztratili bonusový bod v penaltovém rozstřelu. V něm se dvakrát proti plzeňskému brankáři Miroslavu Svobodovi neprosadil právě bývalý hráč Indiánů.

"Je to tu pro mě speciální a nájezdy mám rád, takže jsem chtěl jet. Při prvním jsme chtěl Míru překvapit. To se docela povedlo, zůstal úplně stát, akorát jsem netrefil ten trojúhelníček, který tam měl mezi betony," komentoval svůj první pokus v rozstřelu.

"Druhý jsem chtěl dávat na lapačku do víka. Bohužel se mi puk trochu postavil a nešlo to tam, kam jsem chtěl," dodal Lev, na kterého při provádění nájezdů pískalo bouřlivé plzeňské publikum.

"Je to zvláštní, protože nejsem zvyklý, aby na mě tady lidi pískali. Teď jsem přijel jako soupeř, takže se to dalo čekat. Jinak mě fanoušci přijali dobře," myslí si Lev, jehož jméno po utkání diváci vyvolávali.

"Určitě si toho vážím, protože jsme tu vyrůstal odmala, něco jsem tu odehrál a jsem moc rád, že na to nezapomněli. Za to jim děkuji," uvedl pravák s vynikající střelou, jenž si na západě Čech odbyl premiéru již v ročníku 2008/09.

Po devíti odehraných sezonách v plzeňských barvách tak výsledky klubu nadále sleduje a postavení Indiánů na první příčce tabulky ho nepřekvapilo. "Přivedli dva top útočníky Mertla s Gulašem a k tomu se vrátil skvělý střelec Kubalík. To pak hodně hoří každá obrana a svým výkonem strhli zbytek týmu. Znám to z vlastní zkušenosti, když tu ještě hráli Martin Straka s Tomášem Vlasákem. Všichni pak vidí, jak si věří a pomůže to celému týmu," dodal Lev.