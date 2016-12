Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 30. kole extraligy Brno 2:1 v prodloužení a po předchozích dvou porážkách naplno bodovali. V rušném zápase sice hosté po trefě Jana Štencela ve druhé třetině vedli, ale ve 44. minutě vyrovnal Ondřej Kratěna a bonusový bod zajistil domácím v čase 61:23 Jakub Lev.

Domácí kvůli zranění útočníků Hrnky s Kracíkem a odjezdu Kodýtka s reprezentační dvacítkou nastoupili ve značně kombinovaném složení útoků. Hosté sice také postrádali forvardy Kvapila s Nečasem, ale začali aktivněji.

Střelu nekrytého Tršky ve třetí minutě ovšem stačil vyrazit gólman Indiánů Machovský a další příležitosti lépe bruslícím hráčům Komety nepovolila spolehlivá plzeňská obrana. Naopak v 15. minutě po Kadlecově ráně od modré čáry trefil dorážející Koreis bekhendem pravou tyč Vejmelkovy branky.

Těsně před první sirénou ukončil plzeňskou přesilovou hru zbytečným faulem Svoboda, když za úder hlavou inkasoval trest na pět minut a do konce utkání. Dlouhou početní výhodu nakonec hosté zužitkovali. Ve 25. minutě Čermák našel na pravém kruhu volného Štencla a ten se střelou švihem trefil přesně do pravého horního rohu branky.

"Zaplaťpánbůh, že jsme vyrovnali a urvali dva body v prodloužení. Sice jsme po druhé třetině prohrávali, ale podle mě jsme byli lepší přes půl zápasu. Ani si nevybavuju, kdy jsme byli pod tlakem. Vyhráli jsme zaslouženě," prohlásil po utkání plzeňský obránce David Sklenička.

Indiáni zareagovali na inkasovaný gól agresivnějším pojetím a napadáním brněnské rozehrávky hluboko v útočném pásmu si vytvořili nápor. V největší šanci ve 35. minutě promáchl Sklenička přihrávku Koreise, jinak hostující defenziva dokázala v obranném pásmu plzeňský tlak do druhé sirény přečkat.

"V první třetině jsme byli víc na kotouči. Měli jsme hru pod kontrolou a vytvořili jsme si tlak bez branky. Ve druhé třetině jsme se díky využité přesilovce dostali do vedení, ale potom nás soupeř začal napadat a zavírat mantinely, čímž nás dostal pod tlak," prohlásil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

"Brno má hodně silný tým. Tihle techničtí hráči nemají rádi dohrávání a osekávání. Proto jsme do toho tolik šli," vysvětloval změnu taktiky útočník Škody Jakub Lev.

Kometa zahájila třetí třetinu aktivněji, ale ve 44. minutě si pro sebe dopředu vyhrál buly před Vejmelkou Kratěna a zblízka vyrovnal na 1:1. Hosté mohli brzy odpovědět, gól Vojtěcha Němce v 50. minutě ovšem sudí po poradě s kolegou u videa neuznali.

Navíc byl vyloučen v brankovišti faulující Haščak, přesto ve vlastním oslabení ujel Káňa a vyjíždějící Machovský ho srazil jen za cenu trestného střílení. V něm útočník sice Komety neuspěl, ale 47 vteřin před koncem třetí třetiny nabídl Lev svým faulem hostům přesilovku.

V normální hrací době domácí bod ubránili a v 61. minutě Machovský skvěle vyrazil pokus Zaťoviče z bezprostřední blízkosti. Vzápětí naopak po dlouhém pasu Koreise rozhodl dorážkou vlastní střely Lev vracející se z trestné lavice.

"Na konci třetí třetiny to pro mě na trestné nebylo nic příjemného. Pak mi přišla nahrávka, když jsem se vracel. (Ondřej) Němec to odcouval, já to vzal na sebe a vystřelil jsem. Chtěl jsem to trefit pod vyrážečku, jejich gólman má opačný gard. Pokračoval jsem potom pořád do brány, puk se tam šoural. Naštěstí jsem tam byl první a dal jsem gól. Byla to jediná moje možná omluva, kterou berou trenéři. Kromě toho vyloučení mi totiž nevyšly i jiné situace," řekl Lev.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Na Brnu je vidět, že za něj hrají kvalitní hokejisté, přesto si myslím, že od inkasovaného gólu jsme je zaskočili díky bojovnosti a nasazení. Někdy tyto atributy v naší hře chybí, ale dnes jsme za ně byli odměněni dvěma body. Přečkali jsme všechny krizové momenty a zápas jsme díky brejkové situaci v prodloužení obrátili na naši stranu. Svoboda byl za úder hlavou vyloučen správně a už jsme ho za to potrestali finančně. Sice jsou mimo někteří naši klíčoví hráči, ale jiní hráči je musí zastoupit."

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině jsme byli víc na kotouči. Měli jsme hru pod kontrolou a vytvořili jsme si tlak bez branky. Ve druhé třetině jsme se díky využité přesilovce dostali do vedení, ale potom nás soupeř začal napadat a zavírat mantinely, čímž nás dostal pod tlak. Ve třetí třetině jsme opět dostali hru na svou stranu. Mysleli jsme si, že jsme dali gól, ale ten neplatil. Následně jsme neproměnili trestné střílení a třetí důležitý moment zápasu byla naše neproměněná přesilovka v závěru třetí třetiny. Navíc v prodloužení nám ujel Lev vracející se z trestné lavice a soupeř tím překlopil zápas na svoji stranu. Chtěli bychom samozřejmě venku hrát lépe a musíme se nad tím zamyslet."

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 44. Kratěna, 62. Lev (Koreis, Frühauf) - 25. Štencel (L. Čermák, Trška). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 2:3, navíc T. Svoboda (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3859.

Sestavy:

Plzeň: Machovský - P. Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Moravčík, Slovák, Frühauf - T. Svoboda, Kratěna, D. Kubalík - M. Chalupa, Stach, Lev - Vondráček, Koreis, Švarc - Indrák, Preisinger, Schleiss. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Bartejs, Štencel, Gulaši, Trška, Malec, L. Zábranský ml. - Miklík, Erat, Zaťovič - Haščák, V. Němec, Dočekal - Vincour, L. Čermák, J. Káňa II - Dostálek, H. Zohorna, R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken