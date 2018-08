Praha - Těla tří českých vojáků zabitých při teroristickém útoku v Afghánistánu se vrátila do Česka. Armádní speciál s ostatky vojáků přistál v Praze Ruzyni dnes krátce po 16:00. Na letištní ploše se uskutečnil smuteční ceremoniál, při němž hlavní kaplan armády Jaroslav Knichal mluvil o ztrátě padlých vojáků a o tom, že obětovali svůj život při ochraně jiných. Ceremoniálu se zúčastnily rodiny vojáků, prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé státu a armády.

Armádní speciál doprovodily od českých hranic gripeny. V době jeho příletu se na památku padlých vojáků Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (25) rozezněly zvony v katolických kostelech a chrámech. Muže zabil v neděli sebevražedný atentátník, když byli na hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám.

Armádní speciál vstoupil do českého vzdušného prostoru v 15:50. Po přistání letadlo přijelo po letištní ploše k pozůstalým, vojáci vyzvedli ze stroje rakve zakryté národními vlajkami a uložili je na katafalky. Knichal v krátkém smutečním slovu mluvil o ztrátě, kterou teroristický útok způsobil. "Prožíváme ztrátu našich zemřelých vojáků. Je to ztráta, která nás připravuje o inteligenci, srdce, vůli, o někoho, kdo jednal spravedlivě a krásně," řekl kaplan.

Živé video z příletu vojenského speciálu a následného smutečního aktu:

Knichal také řekl, že vojáci obětovali svůj život při ochraně druhých. Vyzval k následování dobrých činů, které vojáci udělali, aby se na jejich životy navázalo. Po jeho smutečním proslovu uzavřela ceremoniál státní hymna.

Po ceremoniálu byly rakve s těly vojáků přeneseny k vozidlům. Kolona pohřebních vozů za doprovodu Hradní stráže a Vojenské policie nyní zamíří s ostatky do Ústřední vojenské nemocnice. Lidé mohou vzdát vojákům poctu po cestě, která povede přes Evropskou třídu a Vítězné náměstí.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) padlé vojáky v úterý na návrh náčelníka generálního štáb Aleše Opaty povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků. Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu. O termínu jeho předání zatím nebylo rozhodnuto, řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Prezident Zeman vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.

Rozloučit se s padlými vojáky přijeli zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), Metnar, bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) nebo členové sněmovního branného výboru. Smuteční akt provází také mimořádná pozornost médií. Podle ministerstva obrany se na ruzyňské letiště akreditovalo přes 100 novinářů.

Sirény připomněly památku padlých vojáků

Památku tří padlých českých vojáků připomněly dnes v poledne sirény v celé zemi. Pietní signál zněl z více než 8000 sirén a trval 140 sekund. Uctění památky padlých předcházelo návratu těl vojáků do vlasti.

Několik desítek vojáků i civilních zaměstnanců generálního štábu armády uctilo nástupem padlé vojáky před památníkem válečných veteránů na pražském Vítězném náměstí, před který lidé už od nedělního útoku přinášejí květiny a svíčky. Nástupem si zabité vojáky připomněli i pražští hasiči, jak uvedl na twitteru jejich mluvčí Martin Kavka.

Na pražském Václavském náměstí připomínka padlých vojáků chování lidí neovlivnila. V době zvuku sirén se lidé nezastavovali, nikdo jím ani nebyl znepokojen. Podobné to bylo i v Brně. Pietu za tři padlé české vojáky tam lidé ani nezaznamenali. V poledne se sice rozezněly sirény, ale v rozpáleném městě se nikdo nezastavoval, nanejvýš se ptal, co se děje. Místa, kam lidé chodí tradičně při výjimečných příležitostech zapalovat svíčky, zůstala bez povšimnutí - jak morový sloup na náměstí Svobody, tak kašna na Moravském náměstí před kinem Scala.