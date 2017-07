Cvikov (Českolipsko) - Letošní trofeje pro vítěze slavného cyklistického závodu Tour de France vycházejí z klasického způsobu dekorování českého křišťálu. Také letos je vyrobila česká společnost Lasvit ve sklárnách v Lindavě na Českolipsku. Trofeje jsou čiré, pouze vítěz bodovací soutěže sprinterů získá zelenou, řekl ČTK za firmu Lasvit Aleš Stýblo.

Trofeje českolipští skláři vyrábějí od roku 2011, navrhuje je designér Škody Auto Peter Olah. Základní tvar je každý rok stejný a vychází z charakteristiky třítýdenního klání. "Jak je závodní pole široké na začátku, tak i trofej dole je široká. Ve střední části se zužuje, to je chvíle, jak se v závodě profilují favorité. A nahoře má jeden nejvyšší bod a je šikmo zřezaná, což symbolizuje, že na vrcholu může stát jen jeden," uvedl Olah.

Cílem ale podle něj je, aby každý rok byly trofeje originální, a to buď použitou dekorativní technikou, nebo zpracováním skla. "Tento rok jsme se podívali na českou tradici," řekl designér. Inspirací pro vytvoření trofejí se nakonec stal jeden z nejtradičnějších brusů používaný na dekorování českého křišťálu.

"My jsme do toho dekoru dali určitou nervozitu a nepravidelnost a vznikla nová interpretace, která je doslova elektrizující," dodal Olah. Trofej díky tomu připomíná šperk. "Je to tak precizně vybroušené a světlo se z fazet odráží v takovém spektru, že to má krystalické nebo skoro až diamantové odlesky," dodal.

Na trofejích se od prvního návrhu pracuje zhruba dva měsíce, náročná je i výroba. "Výroba každé trvá týden až deset dnů. Jenom ruční broušení zabere dva dny," uvedl Stýblo.

Trofej váží téměř čtyři kilogramy a je vysoká přes 60 centimetrů. Je z jednoho kusu ručně foukaného a následně ručně broušeného křišťálového skla. "Před zbroušením má surový materiál sedm až osm kilogramů. Je to velmi náročná práce jak pro skláře, co fouká, tak i následně pro brusiče," dodal Stýblo.

Sklářská společnost Lasvit zaměstnává zhruba 350 lidí, roční obrat má přes miliardu korun. Skleněné plastiky a svítidla dodává do celého světa, v poslední době je vytvořila například pro koncertní síň v Bangkoku nebo operu v Dubaji.

S výrobou trofejí a cen má firma bohaté zkušenosti. Vytváří je například pro úspěšné české olympioniky, tenisový turnaj v Abú Zabí či pro udělování filmové ceny Český lev.