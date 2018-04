Praha - Letošní Svět knihy Praha, který se koná od 10. do 13. května na pražském Výstavišti, přivítá rekordní počet 404 vystavovatelů z 22 zemí. Akce na svém 24. ročníku nabídne 556 programů a 642 účinkujících. Hlavními tématy roku 2018 jsou Komiks a Převratné 20. století. Novináře o tom dnes informoval Radovan Auer, ředitel veletrhu.

"Letos jsou všechna čísla nejvyšší v historii Světa knihy. Věříme, že to napodobí i návštěvnost, která v loňském roce byla přibližně 45.000 lidí. Jinak co se týče vystavovatelské plochy i počtu vystavovatelů, tak se jedná o pěti až desetiprocentní nárůst. A mohl by být ještě větší, pokud bychom měli k dispozici větší prostory," řekl ČTK Auer.

Svět knihy Praha se v tomto roce uskuteční na ploše 3495 metrů čtverečních, kde se bude nacházet 208 stánků. Část festivalového programu zůstává v prostorách Lapidária Národního muzea, kde budou především debaty k tématu 20. století. Pavilon menších specializovaných nakladatelství, jichž se představí celkem 12, opět vyroste před Průmyslovým palácem. Venkovní plochu také obsadí nový pavilon Rosteme s knihou, ve kterém budou probíhat pořady především pro školy, mládež a rodiče s dětmi. "Chceme, aby prostor před palácem opravdu žil co nejvíce literaturou a knihami, ale i letos zde chystáme dostatek kvalitního občerstvení pro naše návštěvníky," uvedl Auer.

Doprovodný program se uskuteční i na dalších místech jako v Památníku Šoa Praha či v literární vzducholodi Gulliver v Centru současného umění DOX. Odborné pořady, jež mohou navštívit i zájemci z řad široké veřejnosti, jsou připraveny ve spolupráci s Českým literárním centrem. To nachystalo čtyřdenní program v rámci Profesního fóra a bude možnost vyslechnout si novinky k prezentacím české literatury v zahraničí či besedy s překladateli i dalšími osobnostmi literárního světa.

Čestným hostem nadcházejícího ročníku je Izrael. Kromě návštěvy řady autorů, jako například Davida Grossmana, aktuálního laureáta Man Bookerovy ceny za rok 2017, či Drora Mišaniho, jsou při této příležitosti připraveny různé besedy.

Festival nabídne další tematické bloky. Mezi ně patří třeba 12. ročník projektu Das Buch představujícího tvorbu současných německy píšících autorů. Jeden z nejrozsáhlejších programových okruhů je připravován ve spolupráci s nakladateli dětské literatury, profesními sdruženími a organizacemi, jež se věnují podpoře vztahu dětí a mládeže k četbě knih. Pořadům zaměřeným na fantasy a sci-fi bude tradičně vyhrazen speciální prostor v pravém křídle Průmyslového paláce. Loňské hlavní téma festivalu Audioknihy se na veletrh vrací opět do speciálního audioknižního prostoru.

V předvečer zahájení festivalu 9. května se uskuteční tradiční projekt Noc literatury, čtení z překladů evropských literatur, jenž pořádá České centrum Praha ve spolupráci s kulturními organizacemi sdruženými v projektu EUNIC. V letošním roce se uskuteční na řadě míst v Praze 1. Pořadatelé akci využijí také k udělení různých ocenění, například vyhlásí laureáty Ceny Jiřího Theinera nebo Ceny Jiřího Ortena. Více informací se nachází na www.svetknihy.cz.