Praha - Sběratelé letos na aukcích výtvarného umění v ČR utratili opět rekordní sumu. Odhad činí 1,4 miliardy korun, což je proti roku 2016 asi desetiprocentní nárůst. ČTK to řekl Jan Skřivánek ze specializovaného serveru Artplus.cz. Loni objem aukčního trhu činil 1,26 miliardy korun. Ke koupi deseti nejdražších obrazů roku 2017 by případný zájemce potřeboval 256 milionů korun. To je o 16 milionů víc než v předchozím roce. Nejdražším dílem letošního roku v tuzemské aukci se stal pohled na Prahu od Oskara Kokoschky, který se prodal za více než 52 milionů korun.

Dalšímu rekordnímu roku může nasvědčovat i bilance prvního pololetí, během nějž se na aukcích v ČR utratilo rekordních 730 milionů korun. Loni od ledna do června byl celkový obrat zhruba 570 milionů korun, za celý rok objem aukčního trhu poprvé od počátku 90. let přesáhl miliardu.

Druhým nejdráže prodaným dílem letos byl obraz Šero v pralese od malířky Toyen, stálice českých aukcí, za nějž kupec zaplatil 36 milionů korun. Na třetí pozici je malba surrealisty Giorgia de Chirico Zapomenuté hračky s cenou přes 31 milion korun. Do letošního roku českými aukcemi prošel jen jeden obraz tohoto slavného malíře, letos na jaře to byly v rozmezí dvou měsíců hned dvě jeho plátna. Raná díla, jako jsou Zapomenuté hračky, se objevují vzácně i na mezinárodním trhu.

Kokoschkův pohled na Prahu je nejen rekordem letošního roku, ale i celosvětovým maximem za Kokoschkovu krajinu. Obraz Kokoschka namaloval během svého čtyřletého pobytu v Praze ve druhé polovině 30. let. Dražby se zúčastnilo několik zájemců po telefonu, včetně několika ze zahraničí. Podle aukční síně obraz nakonec zůstává v České republice. Kokoschkova díla se na trhu objevují jen vzácně.

Kokoschka se v čele top ten v minulosti již objevil, v roce 2008 to byla jeho poválečná krajina London Chelsea Reach, která se prodala za 21,5 milionu korun. Zatímco před devíti lety částka jen o něco málo přes 20 milionů stačila na první místo v žebříčku, nyní ho vede obraz, který se prodal za cenu o 40 milionů vyšší - obraz Františka Kupky Série C I. (Protihodnoty) s cenou 62 miliony korun.

Letošní nejdražší obraz v historickém žebříčku tuzemských aukcí obsadil třetí místo. Z letos prodaných děl se do tohoto top ten dostala ještě tři díla - od Toyen, Jindřicha Štyrského a Giorgia de Chirico.

Nedražší díla prodaná v českých aukcích v roce 2017:

Pořadí Autor Dílo Cena včetně aukční provize 1. Oskar Kokoschka Praha. Pohled z ateliéru na Petřín 52,08 mil. Kč 2. Toyen Šero v pralese 36 mil. Kč 3. Giorgio de Chirico Zapomenuté hračky 31,44 mil. Kč 4. Jindřich Štyrský Utonulá 24,3 mil. Kč 5. Jindřich Štyrský Kominík a sněhulák 23,56 mil. Kč 6. Toyen Voda samoty 21,08 mil. Kč 7. Ivan Konstantinovič Ajvazovskij Bouře na moři 18,6 mil. Kč 8. Jan Zrzavý Kalvárie v Locronanu II 17,04 mil. Kč 9. František Kupka Koupání 16,32 mil. Kč 10. Giorgio de Chirico Il Trovatore 15,59 mil. Kč

Nejdražší díla prodaná v českých aukcích:

Pořadí Autor Dílo Cena včetně aukční provize Rok prodeje 1. František Kupka Série C I. (Protihodnoty) 62 mil. Kč 2016 2. František Kupka Tvar modré 57,42 mil. Kč 2012 3. Oskar Kokoschka Praha. Pohled z ateliéru na Petřín 52,08 mil. Kč 2017 4. Oskar Kokoschka Žáby 37,7 mil. Kč 2016 5. Toyen Šero v pralese 36 mil. Kč 2017 6. Giorgio de Chirico Zapomenuté hračky 31,44 mil. Kč 2017 7. Josef Šíma Ateliér 28,8 mil. Kč 2016 8. František Kupka Zhroucení vertikál 25,96 mil. Kč 2009 9. Jindřich Štyrský Utonulá 24,3 mil. Kč 2017 10. František Kupka Úsměv O 23,71 mil. Kč 2012

zdroj: Artplus.cz