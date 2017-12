Praha - V letošním roce se domácím investorům zhodnotily vesměs investice do českých akcií, naopak výnosy zahraničních akcií znehodnotilo posílení koruny vůči euru či dolaru. Nahoru šly i ceny drahých kovů. Prodělali také konzervativní investoři, protože ceny dluhopisů razantně klesaly. Ani běžné a spořicí účty u bank reálné zhodnocení nepřinesly, vyplývá z dnešní ankety ČTK mezi analytiky.

Americké akciové trhy stouply letos řádově o 20 procent, evropský trh o téměř devět procent, čínský pak o šest procent, řekl dnes ČTK šéfredaktor serveru Investujeme.cz Petr Zámečník. "Investoři, kteří zůstali v našem středoevropském regionu, se nyní také těší z dvouciferného růstu," doplnil analytik společnosti Partners Martin Mašát. Index PF pražské burzy posílil v tomto roce o skoro 18 procent.

Čeští investoři se ale podle Mašáta z globálního růstu akciových trhů moc radovat nemohli. Důvodem je koruna, která začínala rok na uměle oslabených úrovních, a tak veškerá cizoměnová aktiva byla svým způsobem mnohem dražší, než kdyby se koruna pohybovala na svých normálních úrovních. "Po ukončení intervencí ČNB začátkem dubna začala koruna svižně posilovat. To samozřejmě znehodnotilo hodnoty akcií vyjádřené v českých korunách. Americké akciové trhy přepočítané do koruny vzrostly jen o jedno procento a evropské o 2,5 procenta," dodal Mašát.

Nespokojeni budou podle něho i konzervativní investoři. Nejenže jim banky platily nulové úroky ze svých vkladů, ale současná inflace blížící se třem procentům jim jejich reálné zůstatky ještě navíc znehodnotila. "Intervence nalákaly do české koruny mnoho spekulantů, kteří vykoupili většinu českých státních dluhopisů. Jejich výnosy se tak dostaly hluboko do záporných hodnot. V současnosti, kdy již inflace přeskočila cíl ČNB, začaly výnosy dluhopisů prudce růst, resp. ceny dluhopisů začaly rychle padat," vysvětlil Mašát. To podle něj znamená, že všichni konzervativní klienti mohou očekávat pokles hodnoty dluhopisových investic.

Cena zlata vzrostla od začátku roku o více než deset procent na dnešních 1291 dolarů za trojskou unci, uvedl analytik společnosti Golden Gate Pavel Ryba. Cena stříbra narostla od ledna o pět procent na současných 16,7 dolaru za unci. Platina od začátku roku zhodnotila zhruba o pět procent. Vrcholu dosáhly drahé kovy v září, od té doby jejich cena mírně klesá. Drahé kovy pro české investory podle něj momentálně zlevňují také díky silnější koruně.

Analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl pro rok 2018 doporučil více opatrnosti. Nepouštěl by se do alternativ mimo akcie, dluhopisy a nemovitosti. Ty totiž dohromady tvoří ideální zabezpečení na stáří i dlouhodobě nejstabilnější investiční mix. Nyní se podle něj vyplatí držet v portfoliu i vyšší podíl volné hotovosti, a to kvůli vysokým cenám téměř všech investičních i spekulativních aktiv. Korekce cen na finančních trzích je totiž na spadnutí a investoři pak díky ní dokážou využít následných příležitostí při cenových propadech. Důrazně běžné investory odrazuje od kryptoměn, jako je například bitcoin. Jde totiž o aktiva, která jsou spíše adrenalinovým sportem než investicí, poznamenal.