Praha - Peníze pod stromeček chce letos nadělit 48 procent Čechů. Pro třetinu lidí je to ideální dar, pro třetinu jen alternativa těch tradičních. Obálku s bankovkami dávají častěji muži, pro ženy je to spíše poslední variantou v případě, kdy nenajdou vhodnější variantu dárku. Vyplývá to z průzkumu finanční skupiny Wüstenrot.

Peníze chce věnovat jako dárek 52 procent mužů a 44 procent žen. Zejména mladí lidé je považují za ideální způsob, jak umožnit obdarovanému pořídit si přesně to, co potřebuje. "Obdobného názoru jsou i muži, kteří často nemají inspiraci pro nákup, a lidé s nižším vzděláním," uvedl manažer vývoje bankovních produktů finanční skupiny Wüstenrot Jiří Klos.

Obálku s hotovostí přinese Ježíšek častěji v Praze, kde se pro tento dárek rozhodlo 53 procent respondentů. Naopak v ostatních částech Čech jej na Štědrý den dostane 45 procent lidí. Každá druhá žena dárky řeší již v průběhu roku. Muži se nejčastěji na přání ptají, 16 procent z nich nákup dárků nechává na poslední chvíli.

Na ty, kteří dostanou pod stromeček hotovost, sázejí obchodníci, kteří hned po svátcích spustí povánoční výprodeje. Zatímco v e-shopech začnou 25. prosince, kamenné prodejny se otevřou 27. prosince. Obchodníci letos čekají rekordní vánoční tržby. Podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci meziročně vzrostou obraty e-shopů o téměř pětinu na 38 miliard korun.