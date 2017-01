Praha - V letošním roce by se mělo zákazníkům otevřít sedm nových či zrekonstruovaných obchodních center či nákupních parků s prodejní plochou zhruba 78.000 metrů čtverečních. Jde například o rozšíření pražského Centra Chodov, Central Jablonec či Retail Park Třinec. V Česku je nyní zhruba 120 obchodních center a 180 nákupních parků. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Nákupní centra existují v ČR již 60 let, 2. ledna 1957 bylo na pražském sídlišti Solidarita otevřeno první moderní obchodní středisko v Praze.

Výstavba maloobchodních nemovitostí loni zpomalila. V roce 2016 byla dokončena pouze stavba obchodního centra Aupark v Hradci Králové a rekonstrukce Galerie Přerov. Developeři loni také otevřeli šest nákupních parků o nákupní ploše 18.000 m2.

Letos by měla v prodejních centrech přibýt prodejní plocha 78.000 m2, což je více, než bylo postaveno za rok 2015 i 2016 dohromady. Většinou půjde o rozšíření stávajících obchodních center. Největším novým projektem je právě rozšíření pražského Centra Chodov s prodejní plochou 35.000 m2. Dále jde o nové nákupní centrum Central Jablonec, rozšíření IGY České Budějovice, rozšíření nákupního parku CPI Retail Park Třinec a tři nové nákupní parky - OC Pražská v Chebu, RP Horní Měcholupy a RP Písek.

"Do budoucna vnímáme potenciál pro výstavbu v centru Prahy, například projekt Savarin na Praze 1, Dejvice Center na Praze 6 nebo Palác Stromovka na Praze 7. Dále potom vidíme jasnou příležitost pro další development obchodních center v centru Plzně, Brna a Zlína," uvedl partner a vedoucí pronájmu maloobchodních prostor ve společnosti Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček.

Plocha 120 velkých obchodních center dosahuje v Česku zhruba 2,5 milionu m2. Nákupních parků je 180, jejich prodejní plocha je zhruba 800.000 m2.