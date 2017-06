Brno - Léto ve známých brněnských vilách Löw-Beer a Stiassni se ponese na retro vlně, součástí programu bude hudba, tanec a film. Tři koncerty v zahradě vily Löw-Beer nabídnou skladby z 30. až 60. let minulého století. Zahradní lodžie vily Stiassni se promění v letní kino, řekli dnes zástupci Muzea Brněnska a Národního památkového ústavu na tiskové konferenci.

První koncert nazvaný Každý tančí swing se uskuteční 8. července. Vystoupí kapela Melody Gentlemen, Swingteam Dubňany předvede ukázky tanců, jako je charleston, lindy hop nebo boogie woogie. Zahrada vily Löw-Beer se pak 5. srpna v pět hodin odpoledne promění v tančírnu na Tanečním čaji o páté. "Kdysi to byla tradice a podobné akce byly o víkendu v každé dědině," uvedla vedoucí vily Löw-Beer Petra Svobodová.

Ve vile Stiassni čeká návštěvníky letní kino. Na programu jsou komedie režiséra Martina Friče. V Hotelu modrá hvězda lidé uvidí 13. července Natašu Gollovou, Oldřicha Nového nebo Adinu Mandlovou. V srpnu je na programu Škola základ života.

Program vily chystají i na Hradozámeckou noc 26. srpna. "Ve vile Stiassni se večer do historických interiérů návštěvníci vypraví v roli detektivů. V příběhu zasazeném do 30. let nebude chybět vražda a dopředu je jasné jen to, že vrahem není zahradník," uvedl Petr Svoboda z Metodického centra moderní architektury, které vilu spravuje. Vila Löw-Beer na stejný termín plánuje módní přehlídku salonu první republiky.