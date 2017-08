Praha - Ke dvěma stovkám akcí nabídne festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Od 17. srpna do 3. září představí několik velkých zahraničních produkcí i domácí novocirkusovou scénu. K tahákům 14. ročníku může podle pořadatelů patři burleskní kabaret kanadského souboru Alfonse tvořeného vousatými akrobaty i akrobatkami.

"Představení Barbu budou uvádět v dřevěném Spiegeltentu, který opět přivezeme z Belgie, má více kabaretní ráz, diváci jsou přímo u pódia a kontakt publika s artisty je velmi těsný," řekl dnes novinářům dramaturg a ředitel přehlídky Jiří Turek. Připomněl, že zámořské soubory je těžké do Evropy přivážet, pořadatelé tedy spolupracují s dalšími organizátory podobných přehlídek v okolních zemích a společně hostování v několika zemích financují.

Letos na Letní Letné budou hostovat čtyři zahraniční soubory, dva větší a dva menší. K těm početnějším patří ještě francouzsko-belgický soubor Collectif Malunés. "Přiváží představení ve vlastním šapitó, které bude na Špejcharu. Jejich vystoupení přepisuje zákonitosti světa pohádek, je to pohádka pro dospělé, jsou v ní Malá mořská víla, Karkulka i Sněhurka, ale je to pojato trošku jinak," láká Turek na festival. Představení sice není primárně určené dětem, ale přijdou si prý také na své.

Podle Turka festival uvede několik představení, která měla premiéru v posledním půlroce, čtyři české projekty budou mít premiéru na festivalu. Losers Cirque Company v představení Kolaps zkoumá fenomén kolapsu v životě jedince i společnosti, duo Hand to Violin uvede představení, které propojí akrobacii s hrou na housle a zpěvem. Cirkus TeTy uvede představení Hrdinky o tom, že každý má svůj příběh, jehož je hrdinou.

Známý Cirk La Putyka si pozval hosty ze Rwandy, kam za nimi členové souboru jeli. Představení se jmenuje Hit, Tell the difference. "Jsou to akrobaté, kteří cvičí zcela bez ničeho. My se opíráme o technologie, vybíráme si světla, druh taneční podlahy, její barvu, kostýmy... ti kluci nemají nic, jen trávu a svá těla," uvedl zakladatel souboru Rostislav Novák. "Jejich sen je trampolína, nahrazují ji kolem od traktoru nebo náklaďáku....Uvidíme, jestli jednoduchost není někdy více než všechny ty podpůrné věci... Oni nepoužívají ani boty, ale nikdy jsem neviděl tak vysoký výskok při odrazu. Hit v názvu představení jsme použili ve významu náraz, náraz kultur, náraz našich předsudků," uvedl.