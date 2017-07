Praha - Prázdninové hudební festivaly jsou pro řadu lidí symbolem léta a mnohé z nich vykazují desetitisícovou návštěvnost. Z "internetové populace" lidí ve věku 15 až 34 let je podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere navštěvuje téměř třetina lidí. První polovina festivalové sezony nabídla řadu zahraničních hvězd i zrušení dvou tradičních akcí.

Třeba pražský Metronome přivítal 16.000 návštěvníků, dvakrát více než loni. Colours of Ostrava zaznamenal rekordních 43.000 až 46.000 lidí. Přesnou návštěvnost pořadatelé neuvedli. Ve Vizovicích na Zlínsku navštívilo Masters of Rock 25.000 návštěvníků z 38 zemí světa. V Milovicích na Nymbursku na akci Votvírák zaměřené převážně na hudbu v provedení českých a slovenských interpretů bylo 40.000 lidí několika generací. Popularity festivalů mezi potencionálními voliči využívají i politici, kteří je letos navštěvují v nevídaném množství.

Ze zahraničních hvězd nabídl například pražský Metronome Festival koncerty Stinga a kapely Kasabian. "Právě kolem nás prošel Sting a bez hnutí brvy podal Romanovi Holýmu ruku a pronesl: Good evening. Nice to meet you. Je to sympaťák s charisma," popsala atmosféru v zákulisí festivalu na svém facebooku Tereza Černochová, zpěvačka Monkey Business.

Tisíce fanoušků na festivalu Benátská! aplaudovaly britské skupině Status Quo. Australská rocková kapela Midnight Oil vystoupila na Colours of Ostrava, kde se představili také Imagine Dragons a Norah Jonesová. Na Masters of Rock ve Vizovicích zahráli švédští Sabaton, německá legenda Running Wild či Kreator. Hlavní hvězdou Mighty Sounds v Táboře, kde vystoupilo 150 interpretů, byla kapela Gogol Bordello z USA. Rock for People v Hradci Králové lákal mimo jiné na vystoupení kapely Evanescence. Koncertem amerických Linkin Park v pražských Letňanech vyvrcholil festival Aerodrome. Plzeňský Metalfest Open Air zase zařadil do programu švédskou heavymetalovou legendu Hammerfall.

Hudební fanoušci se letos museli rozloučit se dvěma zavedenými akcemi. Na začátku července oznámil bez bližších podrobností ukončení festival Litoměřický kořen, který od roku 1995 nabízel zejména alternativní hudbu. Kvůli dlouhotrvajícím sporům mezi pořadateli a městem letos není ani kultovní festival Trutnoff Open Air. Jeho pořadateli Martinu Věchetovi se akci přezdívanou Český Woodstock nepodařilo přesunout do městyse Mladé Buky, kde se proti festivalu v petici vyslovilo 80 procent obyvatel. Naopak v národopisném areálu v Tvrdonicích na Břeclavsku se uskutečnil první ročník hudebního festivalu Moravafest a v Sázavě na Benešovsku nový festival Slunovrat.

Mezi největší incidenty letních festivalů patří střelba z plynové pistole na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Soud cizinci za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování potrestal odnětím svobody na deset měsíců s podmíněným odkladem na dva roky.