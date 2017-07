Uherské Hradiště - Doprovodný program Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti letos nabídne například koncert kapely Tata Bojs, inscenaci improvizační skupiny NO A! s herečkou Simonou Babčákovou či klavírní recitál Ivo Kahánka. ČTK to dnes sdělila mluvčí festivalu Lenka Horáková Zemánková. Již 43. ročník LFŠ se uskuteční od 28. července do 6. srpna.

"Improvizační skupina NO A! vznikla jako výsledek experimentů v Laboratoři Simony Babčákové a jejich inscenace jsou volnou improvizací kombinující herecké a hudební složky, které spolu s kostýmy a světly vytváří dojem klasického činoherního představení, ale bez cenzury a s nekorektním humorem," uvedla Horáková Zemánková.

Z dalších divadelních představení například Divadlo NaHraně uvede romanci Paralelní vesmíry z pera britského autora Nicka Payna. Loutkové divadlo Toymachine se představí s Faustovým příběhem. Vizuálně-groteskní hru o šíleně smutném princi a jeho neutuchající lásce ke třem pomerančům na motivy italské lidové pohádky přinese spolek Geisslers Hofcomoedianten.

Koncerty na LFŠ zahájí v první den festivalu v Klubu Mír opavská kapela Děsně fajn a Sbor břežanských kastrátů. V dalších dnech pak na Masarykově náměstí vystoupí skupina Tata Bojs nebo Vojtěch Dyk s B-Side Bandem, v Redutě se představí jeden z nejlepších českých klavíristů Ivo Kahánek.

Návštěvníci filmové školy se tradičně mohou těšit i na pestrou nabídku výstav. Své fotografie surrealistického realismu osobně představí Erik Johansson ze Švédska. S hlavním filmovým blokem letošního ročníku bude spjata i výstava v chodbách Městského informačního centra nazvaná Švédská místa činu, která nabízí náhled na Švédsko prostřednictvím vyšetřování vražd. Společně s vítězným filmem z Karlových Varů Křižáček přiveze autorský tým Daniel Pitín, Karel Osoha a Václav Kadrnka i vizuály k filmu - původní skici a obrázkový scénář. Kompletní doprovodný program je na webu www.lfs.cz.

Největší nesoutěžní filmová přehlídka v Česku nabídne účastníkům program rozdělený do sedmi základních sekcí. Sekce Fokus letos představí švédskou kinematografii. Návštěvníkům přiblíží němý film, fenomén severské krimi, koncepci tamního sociálního státu i současnost v kontextu imigrační krize.

Sekce Inventura představující archivní i klasické snímky v podobě retrospektiv či kapitol z filmové historie připomene prostřednictvím všech jeho filmů osobnost Andreje Tarkovského. Poetika velikána ruského filmu zásadně ovlivnila tvorbu mnoha světových režisérů. Sekce Spektrum se bude věnovat aktuální problematice vývoje televizní tvorby.

Loni LFŠ přivítala 5700 návštěvníků, kteří mohli zhlédnout 230 snímků. Přehlídku pořádá Asociace českých filmových klubů.