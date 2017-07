Uherské Hradiště - V Uherském Hradišti začal 43. ročník Letní filmové školy (LFŠ). Návštěvníkům nabídne přes 200 filmů, většina z nich bude navíc reprízována. Pozornost je letos věnována především švédské kinematografii. Loni na největší nesoutěžní filmový festival v zemi dorazilo 5700 lidí. Podobný počet návštěvníků očekávají pořadatelé i tentokrát, řekla dnes ČTK ředitelka LFŠ Radana Korená.

V posledních letech podle ní zvládá celý devítidenní program absolvovat čím dál méně návštěvníků. "Spíše si to rozdělí na tři čtyři dny. Je to dáno i tím, že lidé, kteří k nám vesměs jezdí, už jsou pracující, nebo jsou to vysokoškoláci, kteří mají brigády. Vzít si devět dnů volna je pro většinu z nich problém," řekla Korená.

Na festival je letos poprvé možné zakoupit si akreditaci na libovolný počet dní. Dříve byly k dostání pouze jednodenní, čtyřdenní a devítidenní. Jednodenní akreditace přijde na 350 korun, devítidenní stojí 1800 korun. Novinkou je i možnost zakoupení balíčků kuponů po pěti a deseti kusech. "Jde o univerzální vstupenky na jakékoliv představení. Fungují jako klasické vstupenky do kina. Jde o určitou formu rozšíření naší divácké festivalové základny," řekla Korená. Počet aktuálně prodaných akreditací pořadatelé neuvedli.

Akreditace včetně vstupenek na doprovodné programy si lze objednat přes e-shop na webu www.lfs.cz, a to po celou dobu konání LFŠ. Ta se po dlouhých letech vrací k modelu dvou festivalových víkendů, to znamená, že potrvá až do příští neděle.

Letos se tradičně promítá v šesti sálech a dvou letních kinech. Mezi hosty LFŠ budou švédský režisér, scenárista, kameraman a herec Jan Troell, slovenská herečka Magda Vášáryová či běloruský dokumentarista Sergej Loznica.

Pro diváky chystá LFŠ tradičně i doprovodný program v podobě koncertů, divadelních představení, odborného programu, besed, tvůrčích dílen a akcí pro děti. "Novinkou je letos přesunutí části odborného programu z malého sálu Reduty, který už nebudeme využívat, do malého sálu Klubu kultury. Větší bude i festivalový stan pro dětské programy," uvedla Korená.

Rozpočet LFŠ je oproti loňsku zhruba o dva miliony vyšší, pohybuje se kolem 17 milionů korun. Na tržbách LFŠ sama vydělá asi tři miliony, zbytek hradí sponzoři a dotace. Významným partnerem festivalu je i město Uherské Hradiště, které přispívá dvěma miliony korun. Podle starosty Stanislava Blahy jde o dobrou reklamu pro město.

"Na program chodí i obyvatelé města a okolí. Těší se na něj řada místních lidí, nejen lidé, co přijíždějí. Filmovka má v Hradišti spoustu příznivců," řekl Blaha. Smlouva o spolupráci mezi městem a LFŠ skončí v roce 2019, radnice však bude podle starosty mít zájem o její prodloužení.